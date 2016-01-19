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Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 'terör' nedeniyle Türkiye'den alındı

Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası, Türkiye'den alınıp İspanya'ya verildi

19 Ocak 2016 16:28

29 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılacağı açıklanan 2B kategorisi Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası, 'terör' nedeniyle Türkiye'den alınıp İspanya'ya verildi. Yapılan itirazlara rağmen bu karar değişmedi. 

29 Şubat-6 Mart tarihileri arasında Ankara'da yapılacak olan Buz Hokeyi 2B kategorisi Kadınlar Dünya Şampiyonası ile ilgili (IIHF) Yönetim kurulu 4 gün önce yapılan değerlendirme toplantısında, şampiyonanın Türkiye'den alındığını ve İspanya'ya verildiğini resmi yazı ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'na bildirdiği öğrenildi.

 

Rezervasyonlar iptal

 

 

Avustralya, Yeni Zelanda, İspanya, Meksika, İzlanda ve Türkiye'nin mücadele edeceği şampiyona öncesinde, bazı ülkelerin rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.

 

Gerekçe terör olayları

 

Son dönem içerisinde ülkemizin içerisinde olduğu "terör" olaylarını bahane eden ülkelerin, uluslararası federasyona Türkiye'ye gitmek istemediklerini bildirmesi üzerine, IIHF'nin iptal kararı aldığı belirtildi.

 

İtiraz kabul edilmedi

 

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun bu karara itiraz ettiği ancak red cevabı alması üzerine, federasyonun konuyu spor bakanlığına ilettiği belirtildi. Spor Bakanlığı uluslararası federasyonla temasa geçerek Türkiye'nin güvenliği konusunda garanti veren yazılar iletti. Ancak, uluslararası buz hokeyi federasyonunun IIHF'nin kararının kesin olduğu ifade edilirken, yazışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

Bakanlık devreye girdi

 

Öte yandan gelişmeleri takip eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Spor Bakanlığı'nın devreye girmesine rağmen sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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