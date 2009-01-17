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Dünya

Dünya bu pilotu konuşuyor

Dünya, 155 yolcu ve mürettebatla mucizevi bir şekilde nehre iniş yapan ve büyük bir faciayı önleyerek kahraman olan pilotu konuşuyor

17 Ocak 2009 02:00

Dünya, içinde 155 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağı Hudson nehrine mucizevi bir şekilde indiren ve büyük bir faciayı önleyerek kahraman ilan edilen kaptan pilot Chesley Sullenberger’i konuşuyor. İki motoruna da aynı anda kaz sürüsü giren ve soğukkanlı bir şekilde uçağı suya indirmeyi başaran pilot uçağı da en son kendisi terk etti. 

New York'ta mucize kurtuluş

Mucize kurtuluşun fotoğrafları - FOTOGALERİ

Dünya, içinde 155 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağı New York’taki Hudson nehrine mucizevi bir şekilde indiren ve büyük bir faciayı önleyen kahraman pilot Chesley Sullenberger’i konuşuyor.

Airbus A320 tipi uçaktakilerin sağ salim kurtulmasıyla sonuçlanan olay "Hudson’da mucize" diye anılırken, korku dolu anlar yaşayan yolcular, pilot Sullenberger’den övgüyle söz ediyor.

Kaza öncesinde uçağın iki motoru da kuşları içine çekmesi sonucu durdu, biri de yanmaya başladı. La Guardia’ya dönmek için yeterli zaman bulunmadığı için, pilot, Hudson nehrine zorunlu iniş yapma kararı aldı ve uçağı büyük bir ustalıkla nehrin buz gibi sularına indirmeyi başardı.

İki motora aynı anda kuş girmesinin korkunç bir tesadüf olduğunu belirten uzmanlar, bir jet uçağını suya indirmenin son derece ustalık gerektirdiğini söyledi.

Pilot Sullenberger, soğukkanlılığını koruyarak, uçağın kontrolunu yitirmeden nehre indirdi. Bu işi yaparken, uçağı Washington köprüsüne çarpmaktan 300 metreyle kurtardı. Ayrıca nehre inerken, kolaylıkla Manhattan’ın 48. caddesine çakılabilirdi. Sullenberger’in yolcuların tamamının kurtarıldığından emin olmak için tekrar tekrar uçağı kontrol ederek uçaktan en son çıktığı öğrenildi

İniş öncesinde pilotun, “Çarpışmaya hazır olun!” anonsu geldi. Ve uçak kuş gibi nehrin üzerine konarak su yüzeyinde hafif hafif ilerlemeye başladı. Hostesler hemen tüm yolcuları uçağın acil çıkış kapısında topladı. Kadın ve çocuklar önden olmak üzere tüm yolcular tahliye edilerek kanatların üzerinde beklemeye başladı. Ardından sahil güvenlik botları ile kıyıya çıktılar.

Uzmanlar -7 derecelik sıcaklıkta nehrin sıcaklığının da sıfıra yakın olduğunu ve yolcuların suya düşmesi durumunda en fazla 5-10 dakika dayanabileceklerini, pilotun muhteşem bir iş çıkardığını belirtti.

New York valisi ve New York Belediye Başkanı da kaza sonrası pilotu kahraman ilan etti. 29 yıllık uçuş deneyimi bulunan pilotun daha önce hava kuvvetlerinde F4 kullandığı, California’daki bir uçuş güvenlik merkezinin de başkanı olduğu açıklandı. Pilot tüm yolcuların uçağı terk ettiğine emin olduktan sonra uçaktan ayrıldı.

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