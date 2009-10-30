Dünya borsaları yükselişte

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3.5 büyüdü. Böylece, ABD’de ekonomi son bir yıldan uzun süredir ilk kez büyüme kaydetmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ABD’de gayri safi yurtiçi hasıla Temmuz-Eylül aylarını kapsayan çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.5 büyüdü. Ekonomi, 4 çeyrektir üst üste daralma yaşıyordu. Ekonomistler, büyümede 787 milyar dolarlık teşvik planının etkisi olduğunu belirtirken, planın sona ermesiyle büyümenin sona erebileceği endişesini taşıyorlar. ABD ekonomisinin büyümesinde, ağustos ayında sona eren hurda karşılığı otomobil satışı programının da etkisi olduğu belirtildi. ABD’de toparlanma yavaş bir seyir izlerken, işsizlik oranı rekor yüzde 9.8 seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. ABD ekonomisi en son 2008 yılının 2’nci çeyreğinde yüzde 2.4 büyüme kaydetmişti. Ekonomik Politikalar Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Dean Baker, “Resesyonun bittiğini söyleyebilirsiniz, ancak böyle hissetmiyoruz” dedi. ABD ekonomisinin büyümeye geçmesi, önceki gün düşüşe geçen ABD borsalarının yanısıra Avrupa borsalarının da yükselişe geçmesine yetti.





Asya borsaları değer kazandı



Asya'da borsalar, ABD ekonomisinin bir yıl aradan sonra üçüncü çeyrekte büyümesi üzerine bugün değer kazandı.



New York Borsası'nın dün 15 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük yükselişiyle kapanmasından sonra bugün Japonya'da Tokyo Borsası da yükselişle kapandı.

Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,45 (143,64 puan) artarak, 10.034,74 puana çıktı. Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 3, Güney Kore Borsası yüzde 0,5, Şanghay Borsası yüzde 1,9, Hindistan Borsası yüzde 1,4 ve Avustralya Borsası yüzde 1,5 yükseldi.



Petrol fiyatı

Bu arada ABD'de ekonominin büyümesi petrol fiyatlarına da yansıdı ABD'nin büyümesinin petrol talebini artıracağı beklentilerini güçlendirmesi üzerine dün 2,41 dolar artışla 79,87 dolardan işlem gören ABD ham petrolünün varil fiyatı Aralık ayı teslimi bugün de 7 sent yükselerek 79,94 dolar oldu.

ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde bir ara 80,08 doları gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 9 sent yükselerek 78,13 dolar oldu. Petrol fiyatı geçen hafta 82 dolara çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.