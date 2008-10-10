Dünya borsaları göçmeye devam ediyor

ABD’deki yaklaşık 800 milyon dolarlık yardım paketi, Avrupa ve dünya merkez bankalarının piyasalara son günlerdeki likit sunma çabası borsalardaki düşüşü önleyemedi, düşüş sadece kısa süreliğine yavaşlatmaktan ibaret kaldı. Düzelmeye yönelik hiçbir orta vadeli etki oluşmadı. Küresel finansal krizin kasıp kavurduğu dünyanın önde gelen borsalarında çöküşler sürmeye devam ediyor.



Dün ABD borsalarında yaşanan panik havası Asya'dan sonra Avrupa'ya da sıçradı. Yatırımcılar panik halinde hisse satarken Avrupa borsalarındaki düşüşler yüzde 10'u aştı...



ABD'de New York Borsası'nın yüzde 7'den fazla, Tokyo Borsası'nın yüzde 9'dan fazla değer kaybetmesinin ve Asya borsalarındaki düşüşün ardından Avrupa borsaları da açılıştan sonra çakıldı.



Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan "FTSEurofirst 300" endeksi yüzde 8 düşerek Temmuz 2003'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kayıplar bir ara yüzde 10 olurken, şu sıralara borsada FTSE 100 Endeksi yüzde 7,40 değer kaybederek 3.994,61 puana geriledi.



Almanya'da borsanın temel göstergesi DAX Endeksi de yüzde 8,60 azalarak 4.466,81 puana, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 8,31 değer kaybederek 3.156,67 puana indi.



Madrid borsası yüzde 7,38, Brüksel borsası yüzde 7,54, Zürih borsası yüzde 6,54, Lizbon borsası yüzde 7,32, Milano borsası yüzde 8,88 ve Atina Borsası yüzde 8,61, Prag borsası ise yüzde 13,8 değer kaybetti. Avusturya borsasında ise hisseler yüzde 10'dan fazla düşünce işlemler durduruldu.



Borsalarda en fazla, bankacılık sektörü ve enerji şirketleri hisseleri değer kaybetti.



Barclays bankasının hisseleri yüzde 15,6, Santander bankasının yüzde 9,8 ve HSBC'nin yüzde 4,3, enerji şirketleri BP'nin yüzde 8 ve Shell'in yüzde 5,9 geriledi.



Bu arada, Euro 1,3532 dolara geriledi.



Öte yandan, Japonya Merkez Bankası bugün piyasaya 45,2 milyar dolar para verdi.



Diğer borsalar



New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 7,2, Latin Amerika'da Brezilya'da borsa yüzde 3,9, Arjantin'de yüzde 4,99, Meksika'da yüzde 1,78 düştü.



Asya'da Tokyo Borsası yüzde 9,62, Hong Kong borsasında Hang Seng endeksi yüzde 7, Singapur'da Straits Times endeksi yüzde 6,6'dan fazla, Hindistan'da borsa yüzde 5,7, Filipinler'de yüzde 8,3, Şanghay'da yüzde 3,57, Güney Kore Borsası bugün yüzde 9 geriledi.



Avustralya Borsası yüzde 8,34, Yeni Zelanda Borsası da yüzde 4,72 oranlarında değer kaybetti.

