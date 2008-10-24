Dünya borsaları çakıldı, İMKB 3,45 ekside

Merkez Bankası piyasaya giriyor

İsviçre Frangı cep yaktı!

Ayaklı borsa efsanesi geri döndü

ABD’de dedikodular borsayı göçertti

FED 'efsanevi' başkanı günah çıkardı

Rusya krize karşı ek önlemler aldı

OPEC günlük üretimi 1,5 milyon varil kısacak

Merkez Bankası'nın döviz satış ihalelerine başlaması sabah piyasayı sakinleştirdi. Ancak öğleye doğru gelen alım dalgası doları yine 1.72 YTL seviyelerine taşıdı. Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla dolar gün boyu 1,70’in üst ve alt seviyelerinde dalgalı bir seyir izledi.İstanbul serbest piyasada dolar 1,7000 YTL, Euro 2,1550 YTL'den güne başladı. Saat 12:00 itibariyle serbest piyasada dolar 1.7150, Euro 2.1400’den işlem gördü. Serbest piyasada akşam dolar 1,6900 YTL’den, Euro 2,1400 YTL’den işlem gördü.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7050 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1750 YTL olmuştu.Dün 1,74’e yaklaşan dolar bugün 1,70 seviyelerinin biraz üstünde ve altında git-gellerden oluşan bir seyir izliyor. Merkez Bankası’nın döviz satım ihalelerine başlayacağını duyurması ve gerekirse müdahale edeceğini açıklaması doların 1,6720 YTL’ye kadar gerilemesini sağladı. Ancak dolar daha sonra yükselişe geçti ve yeniden 1,70’i aştı. Bankalararası piyasada dolar gün içinde en yüksek 1,7175 YTL’yi gördü.Dolar, yatırımcıların global resesyon kaygılarıyla riskli varlıklardan kaçışıyla önemli para birimlerinden oluşan sepet karşısında son iki yılın en yüksek değerine ulaştı. Dolar Euro karşısında da son iki yılın en yüksek değerine ulaşarak Euro/dolar paritesi 1,2498’e kadar geriledi.Dün Euro 2.1980 YTL ile YTL karşısında tarihinin en yüksek seviyelerini görürken, bugün akşam saatlerinde 2.1400 YTL’den işlem gördü.Hedge fonların gelişmekte olan piyasalardan çıkışı ve gelişmiş ülkelere yönelik resesyon kaygısı piyasalardaki ateş topunu büyüttü. Gelen taleple dün dolar gün içinde 1.74 YTL’nin üzerini test ederek 5.5 yılın zirvesine çıktı. Dövizdeki bu hareketin ardından piyasalarda ’Hükümet ve Merkez Bankası’ndan ortak önlem istiyoruz’ sesleri yükselmeye başladı.YTL’den çıkış yapan yabancı yatırımcılar soluğu dolarda aldı. Yabancılarla, hedge fonların dolar alımları birleşince 1.70 psikolojik sınırı çöktü. Dolar 13.30-14.30 saatleri arasında aniden bir sıçrama ile 1.70 YTL’den 1.74 YTL’ye fırladı. Dolardaki bu yükseliş gözlerin 2003 yılında 1.7710 ile test edilen tarihi zirveye çevrilmesine neden oldu. Öğleden sonraki seansta bu seviyelerden gelen satışlarla yeniden inişe geçen dolar, bankalararası piyasada 1.70 YTL’nin altına indi. Bugün valörlü işlemlerde 1.6780 YTL’ye kadar gerileyen dolar, serbest piyasada günü 1.7080 YTL’den tamamladı. Bu arada Euro’da tarihi zirve yaparak 2.1720 YTL’ye ulaştı.Gelişmekte olan ülkelerdeki bozulmanın yansımaları ile yabancı yatırımcıların YTL’den kaçarcasına yaptıkları çıkışlar bono piyasasını allak bullak etti. Önceki gün yüzde 23 seviyesine çıkan, 23 Haziran 2010 vadeli gösterge kağıdın bileşik faizi, bu satışla yüzde 24.03’e tırmandı. Faiz bu seviye ile son 4 yılın zirvesine oturdu.Bu arada Merkez Bankası’nın önlemlerini yetersiz bulduklarını dile getiren bankacılar, YTL’nin son günlerde hızlanan değer kaybının tüm piyasaları baskı altına aldığını ifade etti. Başta IMF ile bir anlaşmaya varıldığının açıklanması olmak üzere hükümetin ve Merkez Bankası’nın ortaklaşa açıklayacağı bir önlemler paketi ile YTL’nin değer kaybının kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.Asya borsalarındaki sert kayıpların ardından İMKB de güne düşüşle başladı.Dün 25.040,81 puandan kapanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, günün ilk yarısını, dünkü ikinci seans kapanışına göre 959,04 puan düşerek 24.081,77 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 3,83 oldu.Ancak ikinci seansın başlamasıyla birlikte satışlar arttı. Borsadaki kayıp bir ara yüzde 6'ya kadar çıktı. Seans sonuna doğru hafif bir toparlanma yaşanırken endeks günü yüzde 3.45 düşüşle 24 bin 176 puandan noktaladı. Borsa endeksi günün tamamında 864,13 puan geriledi.Dolar Japon yeni karşısında son 13 yılın en düşük seviyesine düştü. Dolar/yen paritesi 95.32’ye kadar geriledi. Doların ABD ekonomisindeki durgunluk kaygıları ve finansal kriz nedeniyle baskı altında olduğu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ABD ekonomisini desteklemek amacıyla faiz oranını indirebileceği beklentileri üzerine dolar satışının yoğunlaştığı belirtiliyor.Küresel piyasalarda satış dalgası sürüyor ve durgunluk endişeleri borsaları vurmaya devam ediyor. Asya’da borsalar, küresel durgunluğun şirketlerin kârını düşüreceği kaygıları yüzünden 10’u aşan kayıplar yaşadı.Japonya’da Tokyo Borsası güçlü yen ve artan durgunluk endişeleri nedeniyle yüzde 9.6 geriledi. Borsada Nikkei endeksi 811,90 puan (yüzde 9,6) azalarak 7.649,08 puana indi. Endeks Mayıs 2003’ten bu yana ilk kez 8 binin puanın altına geriledi.Tokyo Borsası'nda elektronik cihazlar şirketi dünya devi Sony'nin hisseleri yüzde 13 düşerek son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şirketin düz ekran televizyonlar ve diğer elektronik cihazların satışlarının düşmesi nedeniyle Mart 2009’da sona erecek mali yılı itibariyle karının önceki yıla göre yüzde 59 gerileyerek 1.5 milyar dolar olacağını açıklaması hisselerinin yüzde 13 düşmesine yol açtı.Bu arada ABD doları Japon yeni karşısında son 13 yılın en düşük seviyesine düştü.ABD doları bugün Tokyo'da 95,32 yene kadar geriledi.Doların ABD ekonomisindeki durgunluk kaygıları ve finansal kriz nedeniyle baskı altında olduğu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD ekonomisini desteklemek amacıyla faiz oranını indirebileceği beklentileri üzerine dolar satışının yoğunlaştığı belirtildi.Asya’da diğer borsalar da değer kaybetti. Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 10.6 düştü. Kospi, 999 puanı gördüğü 29 Haziran 2005’ten bu yana ilk kez 1000 puanın altına indi.Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 4.6 geriledi. Tayland, Endonezya ve Filipinler’de de borsalar değer kaybetti.New York Menkul Kıymetler Borsası, açılışta 400 puandan fazla düşüş gösterdi.Borsanın keskin bir düşüşle açılmasında, ciddi bir küresel ekonomik durgunluğun yakın olabileceğine dair kaygılar etkili oldu.Dow Jones Endeksi, açılışta 444 puan (yüzde 4,58) oranında değer kaybederek, 8.293,17 puandan işlem gördü.Standard and Poor's endeksi yüzde 4,63, Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 6,42 oranlarındadeğer kaybetti.Asya ile başlayan düşüş Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Açılıştan itibaren sert satışların etkili olduğu Avrupa'da düşüş sabah yüzde 6'yı geçti. Ancak İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 daraldığının açıklanmasıyla borsalarda düşüş hızlandı ve bir ara kayıp yüzde 10’a yaklaştı.Avrupa borsaları da yüzde 5’i aşan düşüşlerle açıldı. Frankfurt ve Paris borsalarında düşüşler yüzde 8’i aşarken, Londra Borsası’nda yüzde 6’yı aşan kayıplar görülüyor. Avrupa’nın önde gelen 300 hisse senedinin yer aldığı FTSEurofirst300 Endeksi de yüzde 7’nin üzerinde düşüşler görüldü.Öte yandan, Amsterdam'da borsa yüzde 8,87, Brüksel'de yüzde 6,51, Madrid'de yüzde 6,94 ve Zürih'te yüzde 7,01 düştü.Küresel hisse senetleri için önemli gösterge olan MSCI dünya endeksi 5 yılın en düşük düzeyine indi. MSCI gelişen piyasalar endeksi de 4 yılın en düşük seviyelerine geriledi.Uzmanlar, global ekonomideki sıkışmanın şirket kârlarını etkileyeceği beklentisi ile borsaların hızlı bir düşüş yaşadığını belirtiyor.Borsalardaki satış furyası dev şirketlerin hisselerinde de sert gerilemelere neden oluyor. Toyota yüzde 6.4, Peugeot Citroen yüzde 11, Volvo yüzde 19, General Motors hisseleri de yüzde 7.4 düştü.Benzer şekilde petroldeki gerilemenin etkisiyle Total yüzde 5.4, Shell yüzde 5.7 geriledi. Bankacılık sektöründe de HSBC yüzde 10 değer yitirdi.Dünya genelindeki küresel kriz konusundaki belirsizliğin artarak sürmesi ve Asya piyasalarındaki düşüş, Rusya'daki borsayı da olumsuz etkileyerek düşmeye devam etmesine neden oldu. MICEX endeksi sabah işleme başladıktan sonra yarım saat içinde yüzde 5,5, RTS endeksi de yüzde 2 oranında değer kaybetti. Ekonomistler, MICEX endeksinin düşüşündeki en büyük etkenin Norilsk Nickel şirketinin yüzde 9,6, Rusya'nın en büyük kredi veren bankası olan Sberbank'ın da yüzde 8,1 oranında değer kaybetmesinin neden olduğunu açıkladılar.Rus Borsası’nda düşüşler yüzde 14’ü aşınca işlemler pazartesiye kadar durduruldu.Macaristan ve Bulgaristan borsalarında da kayıplar yüzde 8’in üzerinde.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's da Rusya'nın uzun vadeli kredi notunu "istikrarlı"dan "olumsuz"a düşürdü. Rus borsası mayıs ayından beri yüzde 70 oranında değer kaybetti.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), bugün Viyana'da yaptığı toplantıda günlük petrol üretiminde 1,5 milyon varil kısıntıya gitme kararı almasına rağmen, petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçilemedi.ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı aralık ayı teslimi 4,80 dolar düşerek 63,04 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 4,42 dolar değer kaybederek 61,50 dolara indi.