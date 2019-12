Dünya Batuman'ı daha çok okuyacak

T24 - Elif Batuman, 2010 Whiting Writers Ödülü’ne değer görülen 10 yazar arasında yer aldı.

50 bin dolar değerindeki ödüller, 1985 yılından bu yana her yıl kariyerinin henüz başında olan yetenekli ve gelecek vaat eden yazarlara veriliyor. Kazananların Manhattan’da düzenlenen törenle duyurulduğu ödül, üç kurgu yazarına, üç kurgu olmayan eser sahibine, üç şaire ve bir de oyun yazarına veriliyor. Önceki kazananları arasında Jonathan Franzen, Sarah Ruhl, Colson Whitehead ve Michael Cunningham’ın da aralarında bulunduğu ödülün kurgu dalındaki sahipleri, A Gentleman’s Guide to Graceful Living eseriyle Michael Dahlie, Sightseeing yapıtıyla Rattawut Lapcharoensap ve Reasons for and Advantages of Breathing adlı derleme öyküleriyle Lydia Peelle; kurgu olmayan eser dalındaki sahipleri, The Possessed: Adventures With Russian Books and The People Who Read Them ile Elif Batuman, When Skateboards Will Be Free ile Said Sayrafiezadeh ve hayvanlar, gezegenler ve yıldızlar hakkında yazan Amy Leach; şiir alanındaki sahipleri Vellum ile Matt Donovan, Dear Blackbird ile Jane Springer ve Tendered Notes ile L. B. Thompson; oyun alanındaki sahibi ise Stunning adlı yapıtıyla David Adjmi oldu.



Ecinniler: Rusça Kitaplar ve Okurlarıyla Maceralar

Puşkin’den Tolstoy’a Rus edebiyat tarihiyle ilgili değerli bilgiler içeren The Possesses: Adventures With Russian Books And The People Who Read Them/Ecinniler: Rusça Kitaplar ve Okurlarıyla Maceralar, aynı zamanda yazarın Semerkand yolculuğunun notlarını da içeriyor. Kitabın Türk asıllı Amerika doğumlu yazarı Elif Batuman ise, Harvard mezunu ve Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Aynı zamanda The New Yorker, Harper’s Maganize ve n+1 gibi prestijli yayınların da katkıcılarından. Elif Batuman’ın ödüllü kitabı, Birleşik Devletler’de yayımlandığında çok satanlar listelerinde kendine yer bulmuştu. The Possessed: Adventures With Russian Books and The People Who Read Them adlı kitabın şu anda Türkçeye çevrildiğini de belirtmekte fayda var.