Dünya Basketbol Şampiyonası tarihi

T24- Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın 60 yıllık tarihinde dikkat çekici istatistikler bulunuyor.



İlki 1950 yılında düzenlenen organizasyonun tarihi incelendiğinde birçok ilginç detay ve istatistiklere rastlanıyor.



Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre; Brezilya basketbolunun en önemli oyuncuları arasında yer alan Oscar Schmidt, Dünya Basketbol Şampiyonası'nın tarihindeki en skorer ismi olarak dikkati çekiyor. Ülkesinin 1978, 1982, 1986 ve 1990 yıllarında katıldığı şampiyonalarda forma giyme başarısı gösteren Oscar Schmidt, oynadığı 35 karşılaşmada toplam 916 sayı atarak, kırılması zor bir rekora imza attı.



Avustralya'nın efsanevi oyuncularından olan Andrew Gaze ise söz konusu değerlendirmede ikinci sırada yer alıyor. Gaze, 1986, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında düzenlenen şampiyonalarında mücadele ederken, sahaya çıktığı 29 karşılaşmada rakip potalara tam 599 sayı bıraktı. Ülkesi Yugoslavya adına çıktığı 35 karşılaşmada 568 sayı üreten Drazen Dalipagic ise kendisine üçüncü sırada yer buldu.



Bir maçta tam 62 sayı kaydetti

Şampiyona tarihinin en etkileyici istatistiklerinden biri ise Güney Koreli Jae Hur'a ait. Arjantin'de düzenlenen 1990 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda maçlarda sergilediği etkili performansla Güney Kore'nin en skorer ismi olan Jae Hur, ülkesinin Mısır'ı 117-115 yendiği karşılaşmada tam 62 sayı kaydederek adını tarihe yazdırdı.



Şampiyonada bir maçta en çok sayı atan oyuncular sıralamasında ikinciliği Yunanistan'dan Nikos Gallis elde etti. İspanya'nın evsahipliği yaptığı 1986 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Yunanistan'ın A Grubu'nda Panama'yı 110-81 yendiği maçta 53 sayı atan Nikos Gallis, takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.



Değerlendirmede üçüncü sırayı ise Brezilyalı Oscar Schmidt alırken, yıldız forvet İspanya'da 1986 yılında gerçekleştirilen şampiyonada takımının Küba'yı yendiği maçta rakip potaya 49 sayı bıraktı. Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli yıldızlar arasında yer alan Schmidt, 1990'daki şampiyonada ise Avustralya maçında 48 sayı attı. Jordi Villacampa 48 (İspanya), Drazen Petrovic (Yugoslavya) ve Chung Hee (Kore) ise 45'er sayıyla bir maçta en çok sayı atan oyuncular sıralamasında yer alan diğer isimler oldular.



En yüksek sayı ortalaması Gallis'e ait

FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu unvanını ise Yunanistan'dan Nikos Gallis elde etti.



İspanya'da düzenlenen 1986 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda, Yunanistan formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Gallis, toplam 337 sayı kaydederek 33.7 ortalama tutturdu.



Güney Koreli Pa Shin Dong ise 8 maçta attığı 268 sayıyla, 32.6 gibi yüksek bir ortalama yakalayarak, bu kategoride ikinci sırada yer aldı. Meksika'dan Arturo Guerrero da sahaya çıktığı 7 karşılaşmada rakip potalara 189 sayı bırakarak 27 sayı ortalamasını yakaladı ve üçüncülüğü elde etti.



Brezilyalı Oscar Schmidt 26.1, Meksikalı Manuel Raga 26.1, Çinli W.P. Chang 25.1, Avustralyalı Ed Palubinskas 24.8, İtalyan Antonello Riva 24.2, Alman Dirk Nowitzki 24, Uruguaylı Wilfredo Ruiz 24 ve 1980'li yılllarda Yugoslavya forması giyen Drazen Petrovic 23.2 sayı ortalamasıyla listede yer alan diğer isimler oldular.



En çok forma giyen oyuncu Maciel Ubiratan

Brezilyalı Maciel Ubriatan, Dünya Basketbol Şampiyonaları tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan isim olarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı. Bu önemli organizasyonda toplam 5 kez yer alma başarısı gösteren Ubiratan, 1963, 1967, 1970, 1974, 1978 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda toplam 41 kez Brezilya Milli Takımı forması giydi.



Şampiyonada en fazla maça çıkan oyuncular kategorisinde ikinciliği 39 karşılaşma ile Avustralyalı Phil Smyth elde ederken, tecrübeli oyuncu, ülkesi adına 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1994'te düzenlenen 5 şampiyonada da sahaya çıktı. Avustralyalı bir diğer isim olan Ray Borner ise 4 şampiyonadaki (1982, 1986, 1990, 1994) 39 karşılaşmada görev alarak bu kategorinin üçüncüsü oldu.



En fazla madalya kazanan isimler

Dünya basketbolunun bir zamanlar efsanevi isimleri olan Wlamir Marques ile Kresimir Cosic, Dünya Basketbol Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan oyuncular unvanına sahipler.



Brezilya'nın yetiştirdiği önemli oyunculardan Wlamir Marques, 1959 ve 1963'te düzenlenen şampiyonalarda altın, 1954 ve 1970 yıllarında yapılan şampiyonalarda ise gümüş madalya aldı ve toplamda 4 kez kürsüde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.



Yugoslavyalı Kresimir Cosic ise ülkesiyle birlikte yer aldığı 1970 ve 1978'teki organizasyonlarda altın madalya kazanırken, 1967 ve 1974 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda ise kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Şampiyona tarihinde en fazla kürsüde yer alan oyuncular sıralamasında Soyvetler Birliği'nden Sergei Belov ve Brezilyalı Amaury Pasos ikinciliği paylaştı.



Sergei Belov 1967 ve 1974'te altın, 1978 yılında gümüş, 1970 yılında ise bronz madalya kazanarak ülkesine dönerken, Amaury Pasos da 1954 (gümüş), 1959 (altın), 1963 (altın) ve 1967 (bronz) yıllarında düzenlenen şampiyonalarda madalya kazandı.



Şampiyona tarihinin en uzunu ve en kısası

Basketbolseverlerin birçok yıldız ismi izleme şansını yakaladığı Dünya Basketbol Şampiyonası'nın boylarıyla en dikkat çeken isimleri Yao Ming ve Tyrone Bogues oldu.



Birçok otorite tarafından Çin basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Yao Ming, 2.26'lık boyuyla geride kalan 15 şampiyonanın ''en uzun'' ismi olarak adını tarih sayfalarına yazdırdı. Indianapolis'te düzenlenen 2002 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ülkesi adına 8 karşılaşmaya çıkan Ming, 21 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımının skor yükünü taşıdı. Yıldız pivot, Japonya'nın ev sahipliğinde yapılan 2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ise 6 karşılaşmada 25.3 sayı, 9 ribaunt, 1.5 asist ortalamalarını tutturdu.



NBA'de uzun yıllar forma giyen ve birçok başarıya imza atan Tyrone Bogues ise şampiyonada forma giyen ''en kısa'' oyuncu olma özelliğine sahip. İspanya'da 1986 yılında organize edilen şampiyonada altın madalya kazanan ABD'nin kadrosunda yer alan 1.59 boyundaki oyun kurucu, oynadığı 10 maçta 4 sayı ortalamasıyla mücadele etti.



Şampiyonada mücadele eden en yaşlı ve en genç isimler

Porto Riko'nun yıllarca kaptanlığını yapmış olan Jose Piculin Ortiz şampiyona tarihinde forma giyen ''en yaşlı'' isim olarak karşımıza çıkıyor. En son 2002 yılında Indianapolis'de düzenlenen şampiyonada ülkesinin milli takım formasını giyen 38 yaşındaki oyuncu, 1986, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda da sahaya çıktı.



Brezilya'dan Tiago Splitter ile Angola'dan Bartolomeo Dias ise şampiyonada forma giymiş ''en genç'' oyuncular oldular. İndianapolis'de 2002'de yapılan şampiyonada mücadede eden Brezilyalı Tiago Splitter en genç oyuncu unvanını bu organizasyonda kazandı. Avrupa basketbolunda birçok önemli başarının sahibi olan pivot, henüz 17 yaşındayken şampiyonada ilk kez forma giydi. Angolalı Bartolomeo Dias ise 17 yaşında İspanya'da düzenlenen 1986 Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıktı.



Dünya Basketbol Şampiyonası'nın 60 yıllık tarihi boyunca hafızalarda yer eden diğer dikkat çekici detayları ise şöyle:



-İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Mısır ile Brezilya arasında oynanan karşılaşma tarih sayfalarına ''şampiyonanın en düşük skorlu maçı'' olarak adını yazdırdı. Final grubu mücadelesinde Brezilya, Mısır'ı 38-19 yenerken, karşılaşmada sadece 57 sayı atıldı.



-Şampiyonanın tarihi boyunca ''en yüksek skorlu karşılaşma'' Filipinler'de düzenlenen 1978 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda oynandı. B Grubu'nda Brezilya'nın Çin'i 154-97 yendiği maçta toplam 251 sayı kaydedildi.



-Porto Riko'nun ev sahipliği yaptığı 1974 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda oynanan Sovyetler Birliği-Orta Afrika Cumhuriyeti karşılaşması ise tarihe geçen bir başka müsabaka oldu. Afrika Cumhuriyeti'ni 140-48 mağlup eden Sovyetler Birliği rakibine tam 92 sayı fark atmıştı.



-1950 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın final grubunda oynanan Mısır-Fransa karşılaşması, ilk yarıda en az sayı atılan mücadeleye sahne oldu. İki takım arasındaki müsabakanın ilk yarısı 10-9'luk skorla Mısır lehine tamamlanmıştı.



-Arjantin'in 1990 yılında ev sahipliğini yaptığı şampiyonada ise basketbolseverler, ilk yarıda en fazla sayı atılan karşılaşmaya tanıklık etti. (C) Grubu'nda Yunanistan'ın Güney Kore karşısında ilk yarıyı 79-21 önde tamamladığı maçta tam 100 sayı kaydedildi.





