Piyano virtüözü Tuluyhan Uğurlu, müzikle yazı ve görüntüleri birleştirerek İstanbul'u anlattığı "Dünya Başkenti İstanbul" eserini İstanbul'un ilçelerinde seslendirecek.



Alınan bilgiye göre, Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'nin desteği ile 2006 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışında 200'ün üzerinde konserde seslendirdiği "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eseri ile İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.



Tuluyhan Uğurlu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini görüntülerle destekleyerek anlattığı eserini, ilk olarak 25 Martta Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde seslendirecek.



Uğurlu 11 Nisanda Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 23 Mayısta Başakşehir Kültür Merkezinde konser verecek. Ücretsiz izlenebilecek konserler, kültür merkezi olan İstanbul'un tüm ilçelerinde devam edecek.



Sanatçı ayrıca Şehir Tiyatroları'nın 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde de aynı eseri çocuklarla buluşturacak. Konserde, müzik aynı kalırken görsel sunum çocuklar için özel hazırlanacak. Uğurlu 23 Nisan haftasında eseri ile Sadabat Sahnesi ve Haldun Taner Sahnesi'nde de konser verecek.



Tuluyhan Uğurlu'ya "Dünya Başkenti İstanbul" konserlerinde kavalda Murat Toraman, viyolada Doğukan Çokşeker, vurmalı çalgılarda Abbas Karacan eşlik edecek.

