Dünya basınında WikiLeaks'in en önemli 10 maddesi

T24 - Uluslararası haber ajansları ve dünyanın önde gelen medya organları, ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında fazla sansayonel ya da sarsıcı bir şey olmadığı sonucuna vardı. Şimdiye dek açıklananlar arasındaki en önemli 10 ifşaat da belirlendi.



Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere Türkiye'deki emekli büyükelçiler ve bazı köşe yazarları, bu belgelerin o kadar da önemli olmadıkları görüşünde.

Ama bu tespit tartışılır. Biraz zaman ayırıp da belgelere göz atan herkes, bunların aslında ABD dış politikası ve uluslalarsı ilişkiler konusunda çok ilginç ve haber değeri olan sağlam bilgiler olduğunu görür.

WikiLeaks, belgelerin "önümüzdeki birkaç ay süresince" aşamalı bir şekilde açıklanacağını söylüyor. Şimdiye dek açıklananlar ise tüm arşivi inceledikten sonra bunları filtreden geçiren bir avuç medya kuruluşu tarafından uygun görülen açıklamalar.

Sadece birkaç yüz yazışma açıklandı henüz. Uluslararası ilişkiler göz önüne alındığında şimdiye dek açıklananlar arasında en önemli 10 ifşaat şöyle:

- Casus diplomatlar: ABD Dışişleri Bakanı 2009 yılında ülke dışında ve BM'de görevli olan Amerikan dipolamatlarını yabancı yetkililer hakkında istihbarat toplamakla görevlendiriyor. Toplanması istenen istihbarat arasında kişilerin kredi kart ve biyometrik bilgileri de bulunuyor. Bu dış politka ile haşır neşir olmuş insanlar için pek de şok edici bir haber olmayabilir ama kuşkusuz ki, ABD için yüz kızratıcı bir durum. Acaba ABD'nin tüm diplomatları aynı zamanda casus mudurlar?

- Yemen'deki gizli savaş: Obama yönetimi Yemen'de terörist olduğundan şüphelenilen bazı hedeflere gizli bir roket saldırısı düzenlemiş. Saldırıların sorumluluğunu Yemen hükümeti üstlenmiş ve ABD saldırıları kendisinin düzenlediği yolundaki iddiaları hep redetmiş. Kamuoyunun dikkatini çekmeyen bu saldırılarda onlarca sivil ve terörist zanlısı ölmüş. 2010 ocak ayında yapılan bir yazışmada Yemen devlet başkanı ile General David Petraeus arasında yapılan bir görüşmeden sözediliyor.

- İran ve Kuzey Kore: Amerikan istihbaratı İran'ın Kuzey Kore'den 2 bin mil menzile kadar çıkabilen 19 adet füze aldığını düşünüyor. Bunlar İran'ın elinde bulunan en uzun menzilli silahlar. İngiliz The Times gazetesi Obama yönetminin isteği doğrultusunda bu füzelerle ilgili yazışmaları yayınlamadığını belirtiyor. WikiLeaks'de bu füzelerle ilgili bilgileri sitesinde yayınlamıyor.

- Gates İran'a saldırı konusunda çekimser: ABD Savunma Bakanı Bob Gates bu yılın şubat ayında Fransız meslekdaşı ile yaptığı bir toplantıda herhangi bir ülke tarafından İran'a yapılacak konvansiyonel bir saldırının İran'ın planlarını üç yıl ertelemekten başka bir işe yaramayacağını, ama aynı zamanda İran halkını kızdırıp, saldırıyı düzenleyenlere karşı birleştireceğini düşünüyor.

- Suudiler ABD'nin İran'a saldırmasını istiyor: Birçok Arap lideri özel görüşmelerde nükleer programını imha etmesi için ABD'den İran'a saldırmasını istemişler. Bunlardan en göze batanı Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, "size yılanın başını kesmeniz gerektiğini söylemiştim" şeklindeki sözleri.

- İsrail, İran tehditlerine karşı blöf mü yapıyor?: Kamuoyu önünde İran'ın nükleer programına karşı hava saldırısı düzenleyeceğini sık sık vurgulayan İsrail, aslında hiç de böyle bir şey yapmayı düşünmüyormuş. Bunu İsrail Dışişleri Bakanı Avigador Lieberman'ın 2009 yılında Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında Rus meslekdaşına söylediği sözlerden anlıyoruz.

- Pakistan'daki uranyum ile ilgili endişeler: ABD 2007 yılından bu yana Pakistan'da bir nükleer reaktörde bulunan zenginelştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu uranyumun düşman ellere geçip bombaya dönüştürülmesinden endişe ediyor. Ama şimdiye dek yapılan girşimler başarısızlıkla sonuçlandı.

- El Fetih Gazze saldırısından haberdar mıydı?: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Amerikan kongresinden bir heyete yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor: "Biz Mısır ve El Fetih'e Hamas'ı yenip Gazze'den attıktan sonra buranın kontrolünü ellerine almayı isteyip istemediklerini sorduk." Yani İsrail 2008 yılında hem Mısır'ı hem de El Fetih'i Gazze'ya saldırıp, işgal edeceğinden haberdar etmiş. Bu olay 2009 yılı haziranında gönderilen bir yazışmada yer alıyor.

- Afganistan'da yolsuzluk: ABD hükümeti sürekli Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin kardeşiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Karzai'nin kardeşinin uyuşturucu kaçakçısı olup yolsuzluk yaptığına inanılıyor. Ekim 2009 yılında gönderilen mesajda Ahmet Vali Karzai'nin aynı zamanda CIA'nin maaş bordrosunda bulunduğu belirtiliyor. Bu hiç de şok edici değil ama ABD'nin Afganistan'da resmen suç şebekeleri ile işbirliği yaptığını kanıtlıyor.

- Hiç de diplomatik olamayan bir şekilde alay edip, isim takmak: Bu belki de yukardaki ifşaatlara kıyasa en az öneme sahip olanı ama uluslarası basın en çok bunlarla ilgileniyor. ABD'li diplomatların yabancı liderler hakkında gönderidikleri mesajlarda liderleri hiç de dostane olmayan bir şekilde tanımlıyorlar. Mahmud Ahmedinejad Hitler'e benzetilirken, Rusya Başbakanı Vladimir Putin için "esas oğlan", Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için de "çulsuz imparator" sıfatlarını kullanılmış.



(CNNTürk - Metin Güneş)