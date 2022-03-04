Dünya basınında bugün | Zelenski'den Putin'e 'karşılıklı masaya oturalım' çağrısı

T24 Dış Haberler

Ukrayna, Rusya'nın sabah saatlerinde bölgeye ateş açmasının ardından Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon konuşmasında, Kiev’in “Moskova’nın koşullarını kabul etmediği” sürece savaşın süreceğine işaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ateşkes ve yüz yüze görüşme çağrısında bulundu.

4 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Putin, Ukrayna için “en kötüsünün daha yaşanmadığı” korkuları uyandırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon konuşmasında, Kiev’in “Moskova’nın koşullarını kabul etmediği” sürece savaşın süreceğine işaret etti. Putin, “askeri operasyon başarıya ulaşana kadar sürecek” derken konuşmanın ardından Elysee Sarayı, “En kötüsünün yolda olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yaptı. Putin, Rusya’nın Ukrayna’daki amacının silahsızlaştırma ve Nazilerden arındırma olduğunu yineledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ise Putin’i, Rusya’ya büyük etkileri olacak bir hata yaptığı konusunda uyardığı belirtildi.

The Independent | Rusya’nın saldırıları yoğunlaştı; Ukrayna “en kötüsüne karşı” uyarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ateşkes ve yüz yüze görüşme çağrısında bulunurken Rusya, bu hafta Ukrayna’daki saldırılarını yoğunlaştı. Putin, Ukrayna’ya yönelik saldırıların “başarıya ulaşana kadar” süreceğini söyledi. Putin, Kiev’i sivilleri kalkan olarak kullanmakla ve “Nazi gibi hareket etmekle” suçladı. Ukrayna lideri Zelenski ise “Ülkemizi terk edin. Gitmek istiyorsanız benimle müzakere masasına oturun. Ancak 30 metre uzaktan değil, ben ısırmam” dedi.

New York Times | Ukrayna: Rus saldırısı sırasında Nükleer santralde yangın çıktı

Ukrayna, Rusya'nın sabah saatlerinde bölgeye ateş açmasının ardından Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiyeciler, cuma güneşin doğmasından kısa süre sonra yangını söndürdüklerini bildirdi. Olayla ilgili olarak henüz hiç can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

The New York Times'ın doğruladığı görüntülerde kompleksin dışındaki askeri araçlardan binaya ateş açıldığı görülüyor. NYT, görüntülerdekilerin Rus mu yoksa Ukrayna askeri mi olduklarını doğrulayamadıklarını belirtti.

The Washington Post | Kremlin güneye doğru ilerlerken insani bedel yükseliyor; nükleer santral yangınından sonra radyasyon seviyeleri stabil

Washington ve Kiev, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangından sonra radyasyon seviyelerinde bir artış gözlemlenmediğini belirtti. Ukrayna'nın nükleer denetim kurumu, ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan santralin Rus kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, saldırıyı "nükleer terör" diye nitelendirdi.

Öte yandan Washington Post, Rus ordusu ilerledikçe Ukrayna'daki 'insani bedelin arttığını' ifade etti.

Moscow Times | Çin destekli banka, Rusya ve Belarus'a borç vermeyi durdurdu

Çin devleti destekli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Rusya ve Belarus'a yönelik faaliyetlerini durduracağını belirtti.

Pekin merkezli AIIB'nin perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bankanın çıkarlarını korumak için yönetim Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya alma ve inceleme kararı verdi" denildi.

Rusya yönetimiyle son yıllarda ikili ilişkisi güçlenen Pekin, şu ana kadar Moskova'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir yaptırım uygulamaktan veya sert bir dille eleştirmekten kaçındı.

Rusya da AIIB'nin kurucu üyelerindendi.

Le Monde | Rus savaş makinesi Ukrayna’da sınanıyor

Rusya güçleri Ukrayna toprakları üzerinde ilerleyişini sürdürüyor. Rusya, son olarak Herson şehrinde kontrolü ele geçirirken ilerleyişin beklenenden yavaş olduğu belirtiliyor. Rus ordusunun Ukrayna içinde lojistik sorunlar yaşadığı belirtilirken Moskova’nın daha kısa sürecek bir savaş öngördüğü tahmin ediliyor. Kiev’in ise medyayı kontrol altına almaya çalışan Kremlin karşısında etkili bir propoganda savaşı verdiği belirtiliyor.

Al Jazeera | ABD Yüksek Mahkemesi, Guantanamo mahkumunun ifade talebini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül saldırısından sonra Guantanamo’da tutulan üst düzey El-Kaide şüphelisi Ebu Zübeyde’nin sürekli olarak suda nefessiz bırakıldığı “waterboarding” işkencesine maruz kalmasıyla ilgili iki CIA taşeron görevlisinin Polonya’da görülen davada ifade veremeyeceğine karar verdi. Zübeyde ve avukatı, söz konusu iki eski CIA taşeronunun, Polonya'da tutulduğu ve işkence gördüğü CIA'e ait gizli evdeki tutukluluk sürecine dair ifade vermesini istiyordu.