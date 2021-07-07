Dünya basınında bugün | “Yaz boyunca 10 milyon insan Covid-19 nedeniyle karantinaya girebilir”

T24 Dış Haberler

The Guardian’ın hazırladığı bir analiz, Britanya’da kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaz boyunca 2 milyon kişinin Covid-19’a yakalanabileceğini, buna bağlı olarak 10 milyon kişinin izole olmak zorunda kalabileceğini öngördü. WSJ, Wall Street'in ofise dönüş fikri konusunda bölündüğünü ifade etti. Rusya'da kuleyle irtibatının kesildiği açıklanan uçağın düştüğü belirtildi. Uçağın enkazına ulaşan arama kurtarma çalışanları kurtulan olmadığını belirtti.

7 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Yaz boyunca 10 milyon insan Covid-19 nedeniyle karantinaya girebilir”

Guardian’ın hazırladığı bir analiz, Britanya’da kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaz boyunca 2 milyon kişinin Covid-19’a yakalanabileceğini, buna bağlı olarak 10 milyon kişinin izole olmak zorunda kalabileceğini öngördü. Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, 19 Temmuz’da tamamen kalkacak kısıtlamalarla ülkenin “bilinmeyen bölgeye” gireceğini, bu dönemde günlük vakaların 100 bine kadar çıkabileceğini söyledi. Britanya’da seyahatlerle ilgili kararlar da bugün alınacak. Yeni alınacak kararlar kapsamında sarı listede olan ülkelerden Britanya’ya girecekler için 10 gün karantina şartının kaldırılması da yer alıyor.

The Independent | Patel’in Manş Denizi’ni aşan sığınmacıları geri döndürme planı

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi üzerinden Fransa’dan Britanya’ya gelen sığınmacılarla ilgili yeni bir sistem önerdi. Sistem, Manş Denizi’nden tehlikeli yolculuğu yapara Britanya’ya ulaşacan sığınmacıların Sınır Gücü tarafında geri gönderilmesini öngörüyor. Hak savunucuları, Fransa’nın da onayı olursa yürürlüğe girecek sistemin hukuksuz ve “ahlaki olarak yanlış” olduğunu savundu.

New York Times | New York belediye başkanlığı ön seçimlerini Adams'ın kazanacağı açıklandı

Geçirdiği yoksul çocukluğun ardında polis kaptanı olmasıyla adını duyuran, Brooklyn'in başkanlığını yapan Eric L. Adams, yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Parti'nin New York belediye başkanı adayı olmaya hak kazandı. Demokratların kalesi olan New York'ta partinin gösterdiği adayın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adams, seçimleri de kazanması durumunda şehir tarihindeki ikinci siyah belediye başkanı olacak ve Covid-19'un şehre getirdiği ekonomik yıkımla mücadele edecek.

Wall Street Journal | Wall Street bankacıları ofislere dönmeye zorlama konusunda bölündü

WSJ, Wall Street'in ofise dönüş fikri konusunda bölündüğünü ifade etti. Gazete, bazı firmaların çalışanlarını ofise geri çağırırken, bazılarının evden çalışmaya devam izni verdiğini ifade etti.

Moscow Times | Rusya'nın doğusunda yolcu uçağı enkazı bulundu; 28 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

Rusya'da kuleyle irtibatının kesildiği açıklanan uçağın düştüğü belirtildi. Uçağın enkazına ulaşan arama kurtarma çalışanları kurtulan olmadığını belirtti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası üzerinde AN-26 tipi bir uçak radardan kayboldu ve kuleyle iletişimi kesildi.

Rusya sivil havacılık yetkilileri olay yerine helikopter gönderdikten bir süre sonra enkazı bulduklarını ifade etti.

TASS'ın aktardığına göre uçakta 22 yolcu ve 6 personel vardı. Rus haber ajanslarının acil durum yetkililerinden aktardığına göre kazadan kurtulan olmadı

Kaza yapan uçağın 1982'den beri kullanıldığı ifade edildi.

Le Monde | Fransa, aşıya teşvik için yöntemler düşünüyor

Fransa’da da pek çok ülkede olduğu gibi varlığını artıran Delta varyantıyla birlikte Koronavirüs vakalarının yaz boyunca artması bekleniyor. Hükûmet, sağlık çalışanları için bu süreçte Koronavirüs aşısını zorunlu kılınmasını planlıyor. Henüz kesin olmayan planın yanı sıra hükûmet, insanların mümkün olduğunca aşıya teşvik edilmesi için yöntemler düşünüyor.

Al Jazeera | ABD ve Avrupa, İran’ın uranyum metal kararını kınadı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na yüzde 20 saflıkta uranyum metal geliştirmek üzere somut adımlar atmaya başladığına ilişkin bildirimde bulundu. İran’ın bu adımı ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından tepki çekti. Bu adım, İran’ın nükleer silah geliştirmeye yardımcı materyaller geliştirmeye bir adım daha yaklaştığı şeklinde yorumlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerinden uzaklaşma oranını artırması endişe verici” dedi.