Dünya basınında bugün | Washington'da Rusya için 'Lahey' tartışması

T24 Dış Haberler

New York Times'a konuşan kaynaklara göre Biden yönetimi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına yönelik Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yürütülecek soruşturmaya ne seviyede dahil olması gerektiğini tartışıyor. Britanya’da hastanelerde meydana gelen aşırı yoğunluğun önüne geçmek için yapılan düzenli Covid testleri kaldırılmaya başlandı. Rus askerinin Ukrayna'ya girdiği 24 Şubat'tan bu yana Moskova'ya giden ilk Avrupalı lider olan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra durumun diplomasi ile çözülme şansı konusunda "karamsar" olduğunu belirtti.

12 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İşçi Partisi lideri, Maliye Bakanı’nı eleştirdi: Halktan kopuk; iki yüzlü

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın eşinin özel statüden yararlanarak şirketinin vergilerini Britanya’da ödememesi tartışılmaya devam ediyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Maliye Bakanı Sunak’ı “iki yüzlülükle” suçlayarak ‘süper zengin’ siyasetçilerin halkı anlama kapasitesini sorguladığı söyledi. Starmer, bir bakanın eşinin ‘Britanya’da ikamet etmeyen’ statüsünden faydalanmasının çıkar çatışması yarattığını söyledi. Starmer, hükûmette bu tarz vergi tasarrufu sağlayan yöntemlerden faydalanan başka bakanlar olup olmadığının araştırılmasını istedi.

The Independent | Hastaneler yatak krizini hafifletmek için Covid testlerini azaltıyor

Britanya’da hastanelerde meydana gelen aşırı yoğunluğun önüne geçmek için yapılan düzenli Covid testleri kaldırılmaya başlandı. İki büyük hastane, hastane yataklarına yönelik talebi hafifletmek için semptomu olmayan hastalara Covid testi yapmayı bıraktı. Bazı yerlerde de Covid’e özel servislerin kapatıldığı belirtildi.

New York Times | ABD, Rusya'nın suçlarını incelemek için Lahey'deki mahkemeyi kullanmayı tartışıyor

New York Times'a konuşan kaynaklara göre Biden yönetimi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına yönelik Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yürütülecek soruşturmaya ne seviyede dahil olması gerektiğini tartışıyor. Yönetimdeki birçok kişinin Putin ve askeri elitlerin yaptıklarından sorumlu tutulmasını istediği; bunu yapma olasılığı en yüksek olan kurumun ise UCM olduğuna inandıkları belirtildi. Ancak 1999 ve 2002'de Kongre'nin geçirdiği yasalar, ABD'nin mahkemeye yardımcı olma imkanını kısıtlıyor. ABD aynı zamanda UCM'nin kurulmasını sağlayan Roma Statüsü'nden imzasını çeken ülkelerde mahkemenin yetkisi olmaması gerektiğini savunuyordu. Rusya da ABD gibi şu anda imzacı statüsünde değil.

Wall Street Journal | Ukrayna, doğudaki savaşlardan önce daha çok yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkenin doğusunda kısa süre için Rusya'yla en kanlı çatışmaların yaşanması beklenirken Batı'dan daha gazla askeri yardım istedi. Ukrayna'nın Donbas'taki Rus saldırısına karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Fransa; Rusya'nın işlediği iddia edilen savaş suçlarını incelemesi için Ukrayna'ya bir polis ekibi yolladı.

Moscow Times | Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin'in 'savaş mantığı' konusunda 'karamsar'

Rus askerinin Ukrayna'ya girdiği 24 Şubat'tan bu yana Moskova'ya giden ilk Avrupalı lider olan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden sonra durumun diplomasi ile çözülme şansı konusunda "karamsar" olduğunu belirtti.

Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Nehammer, "Putin ciddi anlamda bir savaş mantığına girmiş durumda. İyimser miyim kötümser miyim diye soruyorsanız daha çok kötümserim" dedi. Nehammer, "Barış müzakereleri hep çok zaman alır. Askeri mantık ise, 'Çok zaman harcama ve direkt savaşa git' der" diye konuştu. Putin'le bir araya geldikten sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü ifade eden Nehammer, Avrupa'nın Rusya'ya tepkisini gösterebilmesi için böyle toplantılara gerek olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Rusya tarafının Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile direkt bir görüşme yapma konusunda pek istekli olmadığını aktaran Nehammer, umut veren bir gelişmenin ise Putin'in İstanbul'daki barış görüşmelerine ilgisinin devam etmesi olduğunu vurguladı. Nehammer ilk açıklamasında Putin'le görüşmede Buça ve diğer bölgelerde işlenen potansiyel savaş suçlarını gündeme getirdiğini ve sorumluların yargılanması gerektiğini söylediğini ifade etti. Avusturya lideri, cumartesi günü de Ukrayna'da Zelenski ile bir araya gelmişti.

Le Monde | Macron-Le Pen: Daha belirsiz ikinci perde

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur, 2017 yılında olduğu gibi Emmanuel Macron ve Marine Le Pen arasında gerçekleşecek. İlk turda üçüncü sırada yer alan radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon, yüzde 21.95 oy aldı. Melenchon’un destekçilerinin ikinci turda oldukça belirleyici olması bekleniyor. Macron ve Le Pen arasında ise durumun 2017’ye göre değiştiği, aşırı sağa yönelik desteği artmış olabileceği belirtiliyor. Fransa’da seçimin ikinci turunu, ‘kullanışlı oy’ olarak adlandırılan, diğer adayların destekçilerinin Macron ve Le Pen arasındaki kararı belirleyecek.

Al Jazeera | Sudan’da protestocular Ömer el Beşir’in devrilmesi üçüncü yıl dönümünde sokağa çıktı

Sudan’da protestocular başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde Ömer el Beşir’in devrilmesinin üçüncü yılı, ve yenilenen askeri yönetime karşı çıkmak için sokağa çıktı. Darbeyle iktidara gelen ve 30 yıl ülkeyi yöneten Ömer el Beşir’in devrilmesinin ardından Sudan Egemenlik Konseyi isimli koalisyon hükûmet görevini üsltenmişti. Öte yandan ordu, 25 Ekim 2021’de bir darbe ile iktidarı ele geçirip koalisyonun sivil üyelerini tutukladı.