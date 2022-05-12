Dünya basınında bugün | 'Uzayan savaş, Batı'nın birliğini test eder'

The Guardian’ın özel dosyası, petrol ve gaz şirketlerinin planladığı bazı dev projelerin iklim krizini tetikleyeceğine dair bulguları aktardı. New York Times, Rusya Ukrayna'ya saldırdığından Batı ülkelerinin 'kimsenin beklemediği hızda' Moskova'ya karşı birlik olduğunu ve Kiev'e destek vermeye başladığını belirtti. Ancak Ukrayna'daki savaşın aylar, hatta yıllar sürebileceği konuşulurken ABD'li ve Avrupalı yetkililerin ekonomik yükün, bu birliğin zaman içinde çözülmesine yol açıp açmayacağını sorgulamaya başladığı ifade edildi. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.5'ten, nisanda yıllık bazda yüzde 8,3'e geriledi.

12 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Karbon bombaları” bir iklim felaketini tetikliyor

The Guardian’ın özel dosyası, petrol ve gaz şirketlerinin planladığı bazı dev projelerin iklim krizini tetikleyeceğine dair bulguları aktardı. Dosyada, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinin sessiz bir biçimde “karbon bombası” niteliğinde projeleri ürettiği, küresel ısınmanın küresel felaket etkisine çekileceği seviyelere çıkabileceği aktarıldı.Haberde, şirketlerin dünyaya, iklime zarar veren projelerini önlemenin tek yolunun hükûmetlerin devreye girmesi olduğu belirtildi.

The Independent | “Cehenneme bakış”; Mariupol’de kuşatılan askerler anlatıyor

The Independent muhabiri Kim Sengupta, Rus güçlerinin kuşatması altındaki Ukrayna şehri Mariupol’de Azovstol çelik imalat tesisinde sığınan askerlerle konuştu. Ukraynalı askerler, Azovstoltan’dan ailelerine ve sevdiklerine mesajlar yolladı.

New York Times | Uzayan savaş, Batı'nın birliğini test eder

New York Times, Rusya Ukrayna'ya saldırdığından Batı ülkelerinin 'kimsenin beklemediği hızda' Moskova'ya karşı birlik olduğunu ve Kiev'e destek vermeye başladığını belirtti. Ancak Ukrayna'daki savaşın aylar, hatta yıllar sürebileceği konuşulurken ABD'li ve Avrupalı yetkililerin ekonomik yükün, bu birliğin zaman içinde çözülmesine yol açıp açmayacağını sorgulamaya başladığı ifade edildi. Gazete, Finlandiya ve İsveç'in de NATO'ya katılmaya giderek yaklaştığını; Britanya'nın da ülkelere güvenlik garantileri verdiğini belirtti. ABD'de Kongre'nin alt kolu Temsilciler Meclisi, büyük bir farkla Ukrayna'ya 40 milyar dolar daha yardım yapılmasını destekledi.

Wall Street Journal | Enflasyon baskısı hafif düşüşe rağmen sürüyor

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.5'ten, nisanda yıllık bazda yüzde 8,3'e geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre ülkede enflasyon 8 aydır ilk kez geriledi. Wall Street Journal, enflasyondaki hafif düşüşe rağmen fiyatlarda düşüş olmayacağını öngördü.

Moscow Times | Belgorod Valisi: Ukrayna'nın saldırısından sonra Rusya'da bir kişi öldü; 7 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod Valisi, Ukrayna'nın Rusya'nın güneybatısındaki bölgeye yaptığı saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını ifade etti. Vali, Ukrayna'nın bir köyü hedef aldığını; 17 evin ve 6 arabanın zarar gördüğünü açıkladı.

Le Monde | Sol ittifakına karşı Macron’un stratejisi

Fransa, haziran ayında genel seçimlere gidiyor. Emmanuel Macron’un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gerçekleşecek genel seçimlerde sol partiler, parlamentoda çoğunluğu sağlamak için bir ittifak sürecine girdi. Sol ittifak, parlamentoda çoğunluğu sağlayarak Macron’un planlarının önünde bir engel oluşturmayı hedeflerken, Cumhurbaşkanı henüz genel seçim sürecinde belirleyici olacak başbakan adayını açıklamadı.

Al Jazeera | Gazeteci Şirin Ebu Akile’nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi dünyanın dört bir yanında kınanıyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti. İsrail tarafı Akile’nin ölümüne, İsrail askerlerine ateş açan Filistinlilerin neden olmuş olabileceğini söylerken ABD, Birleşmiş Milletler bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını talep ediyor.