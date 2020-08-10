Dünya basınında bugün | “Uyuma Beyrut, gözlerini kapatma”

T24 Dış Haberler

ABD'de yeni eğitim öğretim yılının süre Koronavirüs pandemisi sırasında nasıl başlayacağı tartışma konusu oldu. Britanya İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, arkadaşıyla arabada giderken kendilerini durduran polisin ırkçı davrandığını söyledi. Belarus'taki seçimleri çıkış anketlerine göre mevcut devlet başkanı Aleksandır Lukaşenko kazandı. Muhalefetin sonuçların şaibeli olduğunu söylemesinin ardından halk sokaklara döküldü. Lübnanlı sanatçılar, Le Monde gazetesi için geçen hafta Beyrut’ta meydana gelen ve 150’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hislerini yazdı. Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" Beyrut için 252,7 milyon Euro yardım toplandı.

10 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Trafikte durdurulan İşçi Partili milletvekili polisi ırkçılıkla suçladı

Britanya İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, arkadaşıyla arabada giderken kendilerini durduran polisin ırkçı davrandığını söyledi. Butler, kendisi gibi siyah olan arkadaşının polis tarafından durdurulup belge kontrolü yapıldığını, daha sonra polisin bir yanlışlık olduğunu söyleyerek özür dilediğini belirtti. Butler, polis tarafından üçüncü durduruluşu olduğunu arkadaşının da sık sık siyah olduğu için ön yargıyla durdurulduğunu söyledi.

The Times | “Öğretmen ve öğrencilere Koronavirüs testini düzenli yapın”

Britanya’nın gündeminde 23 Mart’ta Koronavirüs nedeniyle kapatılan okulların yeniden açılma stratejisi yer alıyor. Britanya’nın Çocuk Komisyoneri Anne Longfield, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürdüğü sürece açılacak okullarda öğretmen ve öğrencilere düzenli olarak test yapılması gerektiğini söyledi. Hükûmet, hâlihazıpda planlanlanan önlemlerin yeterli olduğunu savunurken Longfield, okulların salgının yayılmasında rol oynama ihtimalinin çok yüksek olduğunu hatırlattı.

New York Times | Trump'ın ekonomik yardım konusundaki emirleri kafa karışıklığı yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre anlaşmaya varamadan Koronavirüs yardımı yapılması için emir vermesi işini kaybeden binlerce ABD vatandaşının karıştırdı. Trump, hafta sonu katıldığı televizyon programlarında vatandaşların işsizlik maaşlarına 400 dolar ek destek yapılacağını söyledi. Kongre'de partiler nasıl bir yardım yapılacağı konusunda anlaşmaya varamamıştı.

The Washington Post | Eğitim öğretim yılının başına kaos damgası

The Washington Post, 2020-2021 eğitim öğretim yılının geçmişteki tüm senelere göre daha kaotik geçeceğini ifade etti. Ana sınıfından yüksek lisan öğrencilerine kadar okula dönecek herkese testler yapılacak. Gazeteye göre şimdiden bazı öğretmenler greve gidebileceklerini ifade etti ve birçok öğrencinin Covid-19'a yakalandığı belirtildi.

Moscow Times | Oylamadan sonra polis ve protestocular Belarus'un başkentinde karşı karşıya geldi

Dün yapılan Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından halk sokağa çıkarak çıkış anketlerine göre kazanan Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etti. Eylemlerde protestocular ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Devlet tarafından yapılan çıkış anketine göre 26 yıldır ülkeyi yöneten Lukaşenko oyların yaklaşık yüzde 80'ini alırken, muhalif aday Svetlana Tikanovskaya sonuçların meşru olmadığını savundu.

Siyasete yeni atılan, ancak seçimlerden önce oluşan baskı ortamında büyük destek toplayan Tikanovskaya'nın sözlerinin ardından on binlerce kişi Belarus'un sokaklarına dökülüp Lukaşenko'yu protesto etti. Çıkış anketlerine göre ikinci olan Tikanovkaya'nın oyların sadece yüzde 6.8'ini aldığı belirtildi.

Ülkenin birçok farklı kentinde sokağa çıkanlar muhalefete destek için el çırptı, bayrak salladı, "zafer" diye slogan attı ve arabalarının kornalarını çaldı. Bazı noktalarda göstericiler çöp kutuları ile yolları bloke etti.

Başkent Minsk'in merkezinde bulunan bir anıtın etrafında toplanan binlerce protestocuyu kalkanlı yüzlerce polis karşıladı.

ABD'nin fon sağladığı Radio Liberty'nin çektiği görüntülerde polisin kalabalığı dağıtmak için insanların arasına ses bombası attığı görülüyor.

Muhalefete yakın haber sitesi tut.by da Minsk'te bir polis minibüsünün protestocuların arasına daldığını belirtti. Reuters'a konuşan görgü tanıkları da benzer bir bilgi vererek kalabalığın arasına dalanın bir tutuklu transfer aracı olduğunu ifade etti. Olayda henüz can kaybı olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Farklı noktalardan protestoculara çevik kuvvet araçlarından tazyikli su ve plastik mermi sıkıldığına dair bilgiler de geldi.

Yetkililer, olaylarda hiçbir protestocunun yaralanmadığını iddia etti.

Le Monde | “Uyuma Beyrut, gözlerini kapatma”

Lübnanlı sanatçılar, Le Monde gazetesi için geçen hafta Beyrut’ta meydana gelen ve 150’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hislerini yazdı. yazar Dima Abdallah, Le Monde gazetesi için geçen hafta Beyrut’ta meydana gelen ve 150’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin hislerini yazdı. Abdallah “Düşmek ve yeniden kalkmak, bizim hayatımız boyunca yaşadığımız bir şey bu” ifadelerini kullandı.

Al Jazeera | Lübnan için toplanan yaklaşık 300 milyon Euro doğrudan halka ulaştırılacak

Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" Beyrut için 252,7 milyon Euro yardım toplandı. Konferansın liderliğini yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Lübnanlı yetkililer şimdi Lübnan halkının talep ettiği siyasi ve ekonomik reformları uygulamalı” dedi. Uluslararası yardımların Lübnan hükûmeti üzerinden değil Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden halka aktarılacağı belirtildi. Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, uluslararası yardım fonlarının Lübnan halkı için kullanılmayacağını, hükûmete güvenmeyeceğini savunmuştu.