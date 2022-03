Dünya basınında bugün | Ukraynalı askerlerin cephedeki gergin bekleyişi

T24 Dış Haberler

The Guardian | Johnson'ın bir parti skandalı daha

Britanya'daki Covid önlemlerine rağmen katıldığı partinin ardından istifa çağrıları yapılan Başbakan Boris Johnson'ın kapanma döneminde doğum günü partisine de katıldığı ortaya çıktı. 56'ıncı doğum gününü kutlayan Johnson'ın kapanma döneminde Başbakanlık Konutu'nda 30 kişilik bir partiye katıldığı belirtildi. Başbakanlık, partiyi doğrulasa da Johnson'ın "içeride 10 dakika kaldığını" savundu. Britanya'da başbakanlığın kapanma döneminde yaptığı partiler sorgulanıyor.

The Independent | İslamofobi incelemesi bakanlar tarafından göz ardı edildi

Britanya'da hükûmet yetkililerine "İslamofobinin" ne olduğunu açıklaması için bir görevlendirilen imam Qari Asim, konuda herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi. 2019'da görevlendirilen Asim, sürecin bir türlü başlamadığını, bakanlara gönderilen dilekçelerin yanıtsız kaldığını söyledi. Asim, "Bu durum siyasi irade olmadığını gösteriyor" dedi. Britanya'da eski bakan yardımcısı Nusrat Ghani, görevde olduğu dönem meslektaşları tarafından İslamofobiyle karşılaştığını söylemişti.

New York Times | Ukrayna askerleri tahmin oyunu oynuyor

Batı devletleri Rusya'nın işgale "her an" başlayabileceği gerekçesiyle alarmı çalarken, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'la ülkenin kalanını ayıran temas hattında Ukraynalı askerlerin gergin bekleyişi sürüyor. New York Times, Rusya'nın askeri harekatının nasıl başlatabileceği konusundaki belirsizliğin tıpkı analistler gibi askerleri de endişelendirdiğini belirtti. Gazete, "Cephede askerler Rusya'yla savaş ne zaman başlayacak, veya başlayacak mı diye merakta" yazdı.

The Washington Post | ABD ve NATO müttefikleri, Rusya'yı Ukrayna'ya "yıldırım saldırısı" yapmaktan caydırmak için diplomasiyi yoğunlaştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Avrupalı liderlerle bir video konferans yaptı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, istihbarat bilgilerinin Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bir "yıldırım harbi" planladığını gösterdiğini söyledi. Johnson, "Ukrayna Rusya için yeni bir Çeçenistan olabilir" dedi.

eKathimerini | Ülke kar fırtınası sebebiyle kapandı

Yunanistan'ı pazartesi günü yoğun kar fırtınası etkisi altına aldı. Başkent Atina ve yağıştan etkilenen birçok bölgede salı günü tatil ilan edilirken, yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmama tavsiyesi verdi.

Moscow Times | Kremlin, NATO'nun konuşlandırmalarla Ukrayna'da tansiyonu artırdığını belirtti

NATO, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırdığını açıkladıktan sonra Kremlin, ABD liderliğindeki askeri ittifakın gerilimi tırmandırdığını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı'nın aynı zamanda "bilgi histerisi" ile gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Le Monde | Ukrayna: Rusya tehdidine karşı psikolojik savaş

Le Monde gazetesi, Rusya-Batı arasında Ukrayna üzerine gerilim yükselmeye devam ederken Kiev'den izlenimleri aktardı. Kiev'de vatandaşlar, büyük ölçekte bir Rusya işgali olacağını düşünmeseler de olası bir savaşta direnmeye hazır olduklarını söyledi. Gerilim sürerken ABD, Rusya'yı uluslararası ekonomide önemli bir çark dişi olan SWIFT sisteminden çıkarmayı değerlendiriyor.

Al Jazeera | İran Dışişleri: Tahran, ABD'yle direkt görüşmeleri değerlendirecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse ABD ile doğrudan görüşebiliriz" dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlenen “İran ve Komşu Ülkeler” toplantısında, ABD ile henüz doğrudan görüşme konusunda bir karar almadıklarını ancak iyi bir anlaşmanın kesinleşmesi halinde görüşebilecekleri mesajını verdi. Viyana müzakerelerinde iyi bir sonuç aldıklarında müzakere içeriğini halkla paylaşmak istediklerini belirten Abdullahiyan, kısa zaman içerisinde sonuç almayı umduklarını belirtti.