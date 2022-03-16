Dünya basınında bugün | Ukrayna'nın NATO tavizi

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada önemli bir taviz duyurarak Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını söyledi. Rusya güçleri Kiev'de apartman binalarını vururken ve şehrin sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalırken, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları desteklerini göstermek için Ukrayna'nın başkentine gitti. Ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto eden Rusya devlet haber televizyonu 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

16 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hava saldırıları başkenti vururken Ukrayna’dan NATO tavizi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada önemli bir taviz duyurarak Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını söyledi. Zelenski, “Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı açık, bunu görüyoruz. Yıllardır açık kapıdan bahsedildiğini duyuyoruz ancak görülüyor ki oraya giremeyeceğiz” dedi. Rusya ise 20 gündür Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırıları sürerken yetkililer 35 saat sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan etti.

The Independent | Savaş karşıtı Rus gazeteci serbest bırakıldı

Rusya’da haber programı canlı yayındayken stüdyoya girerek Ukrayna’ya açılan savaşı protesto eden Ovsyannikova, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ovsyannikova, 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırıldı.

New York Times | Dört cüretkar Avrupa lideri, alevler içindeki Kiev'i ziyaret etti

Rusya güçleri Kiev'de apartman binalarını vururken ve şehrin sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalırken, Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları desteklerini göstermek için Ukrayna'nın başkentine gitti. NYT, ziyaretin gizlilik içinde yapıldığını ve liderlerin Ukrayna sınırını güneş battıktan sonra trenle geçtiklerini belirtti. Gazete, ziyaretin bazı Avrupa liderlerini hazırlıksız yakaladığını ve Batı'nın Ukrayna'ya desteğini nasıl en iyi şekilde gösterebileceği konusunda tartışmalar yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Zelenski'nin Kongre'ye yapacağı konuşma, Biden'ın üzerindeki baskıyı artırabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, çarşamba sabahı ABD Kongresi'ne seslenecek. Washington Post, Zelenski'nin konuşmada ABD Başkanı Biden'a bir kez daha Ukrayna'nın hava sahasını kapama çağrısı yapmasının beklendiğini söyledi. Biden, Ukrayna'ya Polonya uçakları gönderme ve Ukrayna hava sahasını kapatma fikrine birçok kez karşı çıkmış, bunun bir dünya savaşına neden olacağını söylemişti. Gazete, Cumhuriyetçilerin bu durumu bir fırsat olarak kullanıp Biden'ın "Rusya konusunda yeterince agresif davranmamakla suçlamaya devam edebileceğini" ifade etti.

Moscow Times | Rusya mahkemesi, televizyon protestocusunu 280 dolar para cezasıyla serbest bıraktı

Ülkenin en çok izlenen haber programlarından biri canlı yayındayken stüdyoya girerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto eden Rusya devlet haber televizyonu 1. Kanal'ın (Pervıy Kanal) editörlerinden Marina Ovsyannikova, mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Moskova'nın Ostankino Bölge Mahkemesi, Ovsyannikova'yı 30 bin ruble (280 dolar) para cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararı Ovsyannikova'nın canlı yayında yaptığı eylem nedeniyle değil, öncesinde kaydettiği ve eylemden sonra yayılan video nedeniyle verdiği belirtildi. Devlet televizyonu çalışanının Rusları savaş karşıtı protestolara davet ettiği belirtildi.

İki çocuk annesi olan gazeteci, 'yasa dışı protestolara katılma çağrısı' nedeniyle 10 güne kadar hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Ovsyannikova, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "Rusya'nın bir suç işlediğini düşünmeye devam ediyorum" dedi.

Mahkeme salonundan çıktıktan sonra iki gündür uyumadığını ve 14 saatten uzun süre boyunca sorgulandığını söyleyen Ovsyannikova, "Zor günler oldu" dedi.

Le Monde | Savaş suçları: Ukrayna’da kanıt toplanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sürerken Ukrayna, Batı ülkeleri ve sivil toplum kuruluşları, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunmak için savaş suçu kanıtları topluyor. Kanıtlar, sivillere yönelik saldırılar ve misket bombalarının kullanışına odaklanıyor.

Al Jazeera | Birleşmiş Miletler: Yemen’de açlık krizine karşı 4.3 milyar dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Yemen'deki insani durumun ''kronik acil duruma'' dönüştüğünü söyledi. 16 Mart'ta Yemen için yardım konferansı düzenleneceğini belirten Griffiths, yardım örgütlerinin Yemen'de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 4,3 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.