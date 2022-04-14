Dünya basınında bugün | Ukrayna'da savaş suçu avı

T24 Dış Haberler

Ondan fazla ülkeden araştırmacı Ukrayna'daki bombalanmış şehirleri ve yeni kazılmış mezarları savaş suçlarına dair işaretler için inceliyor. Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın 2020 Covid kapanmaları döneminde verdiği partilere ilişkin skandalın etkileri sürüyor. Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD, Ukrayna güçlerine yaptığı istihbarat yardımını ciddi anlamda artıracak.

14 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, parti skandalında üç ceza daha alabilir

Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Sokağı’nın 2020 Covid kapanmaları döneminde verdiği partilere ilişkin skandalın etkileri sürüyor. Londra Polisi’nin yaptığı incelemeler sonucu Covid kurallarını ihlalden para cezası alanların arasında Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak da yer aldı. Johnson, kuralları ihlal ettiği için özür diledi. Üst düzey kaynaklar, Downing Sokağı’nda verilen partilerle ilgili Başbakan Johnson’ın üç ceza daha alabileceğini söyledi.

The Times | Manş Denizi’ndeki sığınmacılar Ruanda’ya gönderilecek

Britanya hükûmeti, Manş Denizi’ni geçerek ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda’ya gönderilmesi için multimilyon pound’luk bir anlaşma yapıyor. Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel’in Ruanda ziyaretinde anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Plan kapsamında Ruanda’ya ilk olarak 120 milyon pound’luk bir ödeme yapılması bekleniyor. Mülteci ve sığınmacılarla çalışan yardım kuruluşları, söz konusu planı “zalimce” olarak nitelendirdi.

New York Times | Savaş suçlarına dair işaretler için büyüyen av

Ondan fazla ülkeden araştırmacı Ukrayna'daki bombalanmış şehirleri ve yeni kazılmış mezarları savaş suçlarına dair işaretler için inceliyor. Çeşitli tecavüz, kaçırılma ve saldırı olaylarını inceleyen bir AGİT yetkilisi, Rusya'nın yaptıklarının savaş suçu teşkil edebileceğini ifade etti.

Wall Street Journal | ABD, Kiev'e güvenlik yardımını artıracak

Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD, Ukrayna güçlerine yaptığı istihbarat yardımını ciddi anlamda artıracak. Ukrayna, böylece Donbas ve Kırım'da Moskova'nın askeri ünitelerini hedef alabilecek. Beyaz Saray ayrıca Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde silah gönderileceğini bildirdi.

Moscow Times | Sendika: Ukrayna savaşında 20 gazeteci öldürüldü

Ukrayna gazeteciler sendikası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek çıkardığı savaşın 7. haftası itibariyle 20 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, ''Bu savaş kimseyi es geçmiyor. Askerlerin, sivillerin ve medya çalışanlarının canlarını alıyor'' yorumunda bulundu.

Açıklamayla birlikte 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin isimlerinden oluşan bir liste yayımlandı.

Öldürülen gazeteciler arasında Rus Oksana Baulina, ABD'li belgeselci Brent Renaud, İrlandalı kameraman Pierre Zakrzewski ve Litvanyalı belgeselci Mantas Kvedaravičius da bulunuyor.

Listede kayda geçen son ölümler 78 yaşındaki sendika üyesi Yevhen Bal ve video mühendisi Roman Nezuborets oldu.

Bu 20 gazetecinin bazılarının görevdeyken, bazılarının ise çalışmadıkları sırada öldürüldüğü vurgulandı.

Medya Kalkınması Küresel Forumu, cumartesi günü Rusya'nın gazetecileri hedef almaya son vermesi gerektiği konusunda bir açıklama yayımlamıştı.

Al Jazeera | Batı Şeria’da üç Filistinli öldürüldü

İsrail’deki saldırıların ardından düzenlenen baskınlarda İsrail askerleri, Batı Şeria’da biri 14 yaşında bir çocuk olmak üzere üç Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu çocuğun ölümünü doğrulayarak, çocuğun askerlere petrol bomba attığını söyledi. İsrail’de son üç haftada gerçekleşen ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından gerilim yükseliyor. İsrail askerleri Batı Şeria’da baskınlar düzenliyor.