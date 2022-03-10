Dünya basınında bugün | Ukrayna'da çocuk hastanesini vuran Rusya'ya "barbarlık" tepkisi

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Rus güçlerinin Ukrayna’nın kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bir çocuk hastanesini bombalaması var. Rusya’nın Ukrayna işgalinin ikinci haftası sona ererken, çocuk hastanesine yönelik saldırı uluslararası toplumun tepkisini çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çocuk hastanesine yönelik saldırının “savaş suçu” olduğunu söyledi ve en az 17 kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya tarafı ise saldırıyı yalanlamazken, “Ukraynalı milliyetçilerin” hastaneyi tahliye edip üs olarak kullanmaya başladığını öne sürdü.

Beyaz Saray, saldırıyı “barbarca” olarak nitelerken Britanya’da Başbakan Boris Johnson da “ahlaksız” olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler, hiçbir sağlık tesisinin hedef alınamayacağını söyledi.

Mariupol belediye başkanı, Rus kuşatması altındaki şehirde dokuz günde 1200 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

10 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Savaş, üçüncü haftasına girerken Ukrayna'da koşullar kötüye gidiyor

The Washington Post | Ukrayna, hastaneye hava saldırısını kınadı

The Guardian | "Gaddarlık": Rusya, Ukrayna'da çocuk hastanesini bombaladı

The Independent | Barbarca

The Financial Times | Zelenski, Rusya'nın hastane zulmünü kınadı; dünyadan yardım istedi

Le Monde | Ukrayna'da siviller bombardıman altında

The Moscow Times | Ukrayna'da çocuk hastanesine hava saldırısına tepkiler