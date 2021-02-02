Dünya basınında bugün | "Trump’ın seçimi kaybetmesinde en büyük faktör Koronavirüs oldu"

T24 Dış Haberler

Washington Post gazetesi, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimini kaybetmesine dair hazırlanan rapora yer vererek yenilgisinin en büyük nedeninin Koronavirüs salgını karşısında yetersiz bir tutum takınması olduğunu gösterdi. The New York Times ise Joe Biden'ın sunduğu 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs teşvik paketine karşı Cumhuriyetçi senatörlerin sunduğu üçte birlik paket önerisine yer verdi. Britanya'nın gündeminde ise Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan mutasyonunun yarattığı endişe vardı. Fransa'da Le Figaro gazetesi, havacılık sektörünün Koronavirüs nedeniyle "tarihinin en büyük krizini yaşadığını" aktardı.

2 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle..

The New York Times | Cumhuriyetçiler, Biden’a Koronavirüs teşvik paketinde daha küçük bir plan sundu

ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüs’ten etkilenen vatandaşlar için 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi için iki partinin de anlaşacağı bir zemin oturtmayı hedeflerken 10 Cumhuriyetçi senatör, Beyaz Saray’a Biden’ın sunduğunun üçte birinden düşük olarak 618 milyar dolarlık bir karşı planla gitti. Beyaz Saray’da iki saat süren toplantının sonunda Cumhuriyetçi senatörlerden Susan Collins, devamının geleceğini söyledi. Öte yandan Kongre’deki Demokratlar, Biden’ın teşvik planını Cumhuriyetçi destek olmasa da yürürlüğe sokmayı planlıyor. Demokratlar, daha düşük bir teşvik paketinin pandemiden kötü etkilenen ABD’lilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini savunuyor.

The Washington Post | “Trump’ın seçimi kaybetmesinde en büyük faktör Koronavirüs oldu”

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimini kaybetmesinin en büyük nedeninin Koronavirüs salgınıyla başa çıkma konusundaki yetersiz tutumu olduğu ortaya çıktı. Trump kampanyası anketörlerinden Tony Fabrizio’nun hazırladığı 27 sayfalık çalışma Biden’ın zaferine giden nedenleri inceledi. Çalışmada incelenen eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Kuzey Carolina, Ohio ve Teksas oldu. Bu eyaletlerde yüzde 75’in Koronavirüs’e karşı maske zorunluluğunu desteklediği tespit edildi. Hazırlanan rapor, seçmenlerin Biden’ı Koronavirüs salgınıyla mücadelede daha kararlı bulduğunu gösterdi.

The Guardian | Güney Afrika’da tespit edilen Koronavirüs mutasyonu Britanya’da vaka artışını hızlandırma tehlikesi yarattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan Koronavirüs’ün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı. Testleri pozitif çıkan kişilerdeki koronavirüsün, virüsün Güney Afrika'da mutasyona uğrayan türü olup olmadığına bakılacak. Güney Afrika’da tespit edilen ve daha hızlı yayıldığı bilinen virüse karşı aşıların etkisinin daha düşük olsa da koruyucu olabileceği belirtildi.

The Independent | Myanmar’daki darbeye dünyadan tepkiler

Myanmar'da 10 yıl önce iktidarı sivil bir hükûmete devreden ordu, dün yönetime el koyduğunu açıkladı. 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı. Bugün ise kabinedeki 24 bakan ve yardımcılarının görevden alındığı öğrenildi. Dünya genelinde liderler Myanmar’da darbeyi kınadıkları çağrısı yaptı.

Le Figaro | Havacılık sektörü tarihi bir krizle karşı karşıya

Yeni tip Koronavirüs salgını dünya genelinde hava ulaşımını durma noktasına getirdikten sonra ilk olarak aşı gelişmeleriyle 2021 için yükselen umutlar yerini Britanya ve Güney Afrika’da tespit edilen mutasyonlarla yeniden endişe ve kapatılan sınırlara bıraktı. Avrupa’daki uçuşları takip eden Eurocontrol sitesine göre, 27 Ocak itibariyle bir uçuşlar 2019 verilerine oranla yüzde 66 düştü. Hava yolu şirketleri krizin 2021 boyunca da sürmesini beklerken devletlerin yardım kapasiteleri yeterli olmayabilir.

The Moscow Times | Rusya’da savcılar Navalni’ye hapis cezasını destekledi

Rusya’da savcılar, Almanya’dan Rusya’ya döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni’nin şartlı tahliyesinin hapis cezasına çevirilmesine destek verdi. Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada Federal Cezaevi Servisi'nin Navalni'nin ertelenmiş hapis cezasını 3.5 yıllık hapis cezasına çevirme talebine "yasal ve mantıklı" denildi. Savcılar, Navalni'nin şartlı tahliye sürecinde bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret etmekle suçlanmasının da verilecek cezaya destek olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Al Jazeera | İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’yle koordine bir şekilde nükleer anlaşmaya dönüş önerdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’de yeni yönetimle birlikte 2015 nükleer anlaşmaya dönme konusunda bir Avrupa Birliği yetkilisinin koordinasyonunda hareket edilebileceğini söyledi. CNN’e konuşan Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu adımları atmak konusunda aracı olabileceğini söyledi. ABD’de Joe Biden yönetimi nükleer anlaşmaya dönme konusunda yeşil ışık yakmıştı.