Dünya basınında bugün | Trump ile Pelosi kameralar karşısında tartıştı

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

ABD basını bugün Nancy Pelosi ile Donald Trump arasındaki tartışmayı manşetlerine taşıdı. ABD medyasının gündemini bugün Trump'ın "hükümetin kapanabileceği" uyarısı meşgul ediyor.

Birleşik Krallık'ta ise gündem uzun süredir olduğu gibi yine Brexit. Birçok Birleşik Krallık gazetesi ilk sayfalarına Başbakan Theresa May'in kendi partisinin ona karşı ayaklanabileceği iddialarını taşıdı.

The Guardian | Avrupa'ya koştu ama May evinde yeni bir tehditle karşı karşıya

The New York Times | Trump'ın hükümeti kapatma uyarısı yaptığı tartışma kameralara yansıdı

Financial Times | Tory (İngiltere Muhafazakar Parti üyeleri) ayaklanması tehditi oluşurken May Brexit oylamasını yeni yıla erteledi

The Washington Post | Trump Oval Ofis tartışmasında hükümeti kapatmayı gündeme getirdi

Le Monde | Macron: Krizi söndürmek için 10 milyar

Die Welt | Fransa'da konu para değil, Fransa'da konu duygular