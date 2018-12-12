Dünya basınında bugün | Trump ile Pelosi kameralar karşısında tartıştı

T24 Haber Merkezi
Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca
ABD basını bugün Nancy Pelosi ile Donald Trump arasındaki tartışmayı manşetlerine taşıdı. ABD medyasının gündemini bugün Trump'ın "hükümetin kapanabileceği" uyarısı meşgul ediyor.
Birleşik Krallık'ta ise gündem uzun süredir olduğu gibi yine Brexit. Birçok Birleşik Krallık gazetesi ilk sayfalarına Başbakan Theresa May'in kendi partisinin ona karşı ayaklanabileceği iddialarını taşıdı.
The Guardian | Avrupa'ya koştu ama May evinde yeni bir tehditle karşı karşıya
The New York Times | Trump'ın hükümeti kapatma uyarısı yaptığı tartışma kameralara yansıdı
Financial Times | Tory (İngiltere Muhafazakar Parti üyeleri) ayaklanması tehditi oluşurken May Brexit oylamasını yeni yıla erteledi
The Washington Post | Trump Oval Ofis tartışmasında hükümeti kapatmayı gündeme getirdi
Le Monde | Macron: Krizi söndürmek için 10 milyar
Die Welt | Fransa'da konu para değil, Fransa'da konu duygular
Al Arabiya | Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres İsveç'teki Yemen barış görüşmelerine katılacak