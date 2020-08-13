Dünya basınında bugün | "Trump, favori hakaretlerinden birini Kamala Harris için kullandı"

T24 Dış Haberler

ABD'de kritik genel seçime 3 aydan kısa süre kala Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden ve çiçeği burnunda yardımcısı Kamala Harris, ilk kez beraber sahneye çıktı. Başkan Donald Trump, iki gündür sıklıkla Harris'i hedef alıyor. İngiltere’deki Covid-19 ölümlerinin 10’da birinin virüsle bağlantısına ilişkin soru işaretleri oluşmasının ardından toplam ölüm sayısının 5 bin kadar düşürülmesine karar verildi. Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttıracak.

13 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere’de Covid-19 ölüm kayıtları 5 bin azalacak

İngiltere’deki Covid-19 ölümlerinin 10’da birinin virüsle bağlantısına ilişkin soru işaretleri oluşmasının ardından toplam ölüm sayısının 5 bin kadar düşürülmesine karar verildi. Hükûmet, Britanya genelinde Covid-19 ölümlerinin kaydedilme standartlarını belirledikten sonra İngiltere’deki ölümlerin nedenleri yeniden incelendi. Değişiklik, İngiltere Kamu Sağlığı biriminin resmi verilerinden 5 bin 377 ölümün Covid-19 kaynaklı olmaktan çıkarılması anlamına geliyor.

The Times | Britanya’da 60 yılın en sıcak günleri yaşandı

Britanya’da 6 gün üst üste hava sıcaklığı 34 derecenin üzerine çıktı. Ülkenin 1960’lı yıllardan sonra en sıcak günleri olduğu belirtildi. Britanyalılar aynı zamanda hava sıcaklığına bağlı olarak birkaç gün üst üste havanın 20 dereceden sıcak olduğu ‘tropik geceler’ yaşadı. Bu geceler en son 1961 ve 1965 yıllarında yaşanmıştı.

The New York Times | Trump onları hedef alırken Biden ve Harris, ABD'yi tekrar canlandırma sözü verdi

ABD'de kritik genel seçime 3 aydan kısa süre kala Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden ve çiçeği burnunda yardımcısı Kamala Harris, ilk kez beraber sahneye çıktı. İkili, ülkeyi Koronavirüs krizinden çıkaracaklarına söz verirken Başkan Donald Trump, onları hedef aldı. Harris, ''3 Kasım'da kazanmalıyız. Son yıllarda olanların bizi temsil etmediğini göstermeliyiz'' dedi.

The Washington Post | 'İnanılmaz decede iğrenç': Trump, favori hakaretlerinden birini Kamala Harris için kullandı

ABD Başkanı Trump daha önce dergilere, ilaç reklamlarına ve gazetecilerinin sorularına ''iğrenç'' dedi. Trump, bu sefer sık sık kullandığı bu hakareti Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris için kullandı. Trump, salı günü de Yargıtay hakimi Brett Kavanaugh'ya sorduğu sert soruların sebebiyle Harris'e ''çok kaba'' ve ''en kötü insan'' dedi.

The Moscow Times | Görüşmeler başlarken Filipinler lideri Duterte, Rus aşısı için deney faresi olacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü, 75 yaşındaki liderin Rusya'nın yeni geliştirdiği Koronavirüs aşısı için ''kobay faresi'' olacağını söyledi. Rusya'nın geçen günlerde tescillediği aşıya birçok uzman temkinli yaklaşsa da Manila, Moskova'nın aşı denemelerine katılma teklifini kabul etti. Duterte pazartesi günü, ''İlk benim üzerimde deneyecekler'' demişti. Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, devlet başkanının ''şaka yapmadığını'' söyledi. Tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Ruque, ''O yaşlı biri, Filipinler halkı için canını feda edebilir'' dedi. Rusya Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, dün Koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde üretileceğini ve kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Le Monde | ABD başkanlık seçimi: Joe Biden neden Kamala Harris’i seçti?

55 yaşındaki California Senatörü Kamala Harris, Demokatların başkan adayı Joe Biden’ın yardımcılık görevine seçildi. Harris’in başkan yardımcısı adayı olması, seçim pusulasında ilk kez siyah bir kadının yer alması anlamına geliyor. Biden, adayı Harris’i ‘cesur bir savaşçı’ ifadeleriyle tanıttı.

Al Jazeera | Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttıracak

Türkiye’nin Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, "Türkiye'nin bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama konusundaki tek taraflı faaliyetleri gerginliğe neden oluyor" dedi. Macron, Türkiye'nin 'tek taraflı' gerçekleştirdiği arama faliyetlerinden endişe duyduğunu söyledi.