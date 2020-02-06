Dünya basınında bugün | Trump aklandı

T24 Dış haberler

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ı kendisine yöneltilen suçlamalardan akladı. Britanya’da her hastaneye 'özel Koronavirüs alanı' açılmasına karar verildi.Iraklı yetkililere göre "Bağdat, ABD bağlılığını minimuma indirmek istiyor".

6 Şubat 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da polis 40 yıl önceden binlerce çocuk tacizi vakasını ortaya çıkardı

Britanya’da polis, 1970 ve 1980 yılları arasında binlerce çocuk tacizi vakasını ortaya çıkardı. Polisin ortaya çıkardığı vakalarda güçlerini çocukları istismar etmek için kullanan insanlar su yüzüne çıktı. Tespit edilen suçluların arasında öğretmenler, sosyal güvenlik uzmanları, dini çalışanlar gibi toplumun pek çok kesiminden çocuklarla çalışan mesleklerin mensupları yer alıyor.

The Independent | Britanya’da her hastaneye özel Koronavirüs alanı

Britanya’da Ulusal Sağlık Sistemi’ne ait bulunan bir mektupta Britanya’da bulunan bütün hastanelere Koronavirüs acil durumu için özel bir alan oluşturulması çağrısı yapıldı. Koronavirüs vakalarının herhangi bir hastanede acil bölümünde karantinaya alınmasının acil servisin diğer alanlarda verdiği hizmeti de tehlikeye atacağı belirtildi.

New York Times | Trump aklandı

ABD Senatosu'nda neredeyse tüm senatörler partilerinin görüşüne uygun olarak oy verdi. Bu sebeple Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Başkan Donald Trump kendisine yöneltilen "Gücünü kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini önleme" suçlamalarında aklandı. Trump'ın kendi partisinden eski başkan adayı Mitt Romney'nin muhalefetle oy kullanması sembolik bir eleştiri olarak yorumlandı. Trump kararı, "ABD'nin zaferi" olarak nitelendirdi.

The Washington Post | Trump aklandı

WaPo da NYT gibi "Trump aklandı" manşetiyle bayiilerin raflarında yerini aldı.

Moscow Times | Gözlemci: Rusya'da LGBT karşıtı suçlar arttı

Rus STK SOVA Merkezi, 2019'da Rusya'da LGBT'lere karşı nefret suçlarının artış gösterdiğini aktardı.Örgüt, dini ve etnik azınlıklara yönelik nefret suçlarınınsa azaldığını ifade etti.

Le Monde | Çoğunluk ve yönetim arasında güven krizi

Fransa’da yönetime tepki gösterenlere iktidar partisinin milletvekilleri de katılmaya başladı. Yönetime tepki, yas tutan çalışanların izin süresinin uzatmanın reddedilmesiyle başladı. İktidar partisi Republique en Marche’dan bir grup vekil dün başbakan Edouard Phillipe ile bir görüşme yaptı. Fransa’nın tartışmalı emeklilik reformunun ardından bu ayrım, iktidarda çatlakları işaret etti.

Al Arabiya | Iraklı yetkililer: Bağdat, ABD bağlılığını minimuma indirmek istiyor

Iraklı yetkililerin aktardığına göre Bağdat, askerlere ABD yönetimindeki IŞİD karşıtı koalisyon operasyonlarında destek istemem çağrısı yaptı. Irak’ın bu adımı ülkedeki ABD askerlerinin ‘derhal’ çekilmesi çağrısı yumuşasa da ABD ile aralarındaki stratejik ilişkinin durumunu hâlâ ciddi olarak düşündüklerini gösterdi. Irak hükümeti iki ülke ve İran arasında yaşanan son gerilimin ardından ABD ile ortak operasyonların geleceği. konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.