Dünya basınında bugün | Trump'a kendi partisinden muhalefet

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği ile Britanya arasındaki Brexit görüşmelerinde balıkçılık alanında ilerleme kaydedildi. ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, kabinesinde sağlık bakanı olarak görev alması için California'nın Demokrat Başsavcısı Xavier Becerra'yı aday gösterdi. Georgia eyaletindeki üst düzey Cumhuriyetçi yetkililer Başkan Donald Trump'ı seçim hakkında yanlış bilgiler yaydığı için eleştirdi. Belarus'ta hükûmet karşıtı eylemler devam ediyor. Etiyopya’da hükûmet ve özerk Tigray eyaleti arasında çıkan çatışmalar ve bombalamalardan sonra bölgeden kaçarak Sudan’a ulaşmaya çalışanların bir çoğu yakınlarına ulaşamıyor.

7 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Brexit görüşmelerinde balıkçılık alanında ilerleme kaydedildi; kritik soru işaretleri sürüyor

Britanya ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit görüşmelerinde, Avrupa filolarının Britanya sularında balıkçılık yapıp yapamayacağı konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Brüksel’deki kaynaklar, tarafların beş ila yedi yıl arasında sürecek bir geçiş dönemiyle birlikte AB filolarının Britanya’nın 200 millik münhasır ekonomik bölgesine erişimi olabileceğini söyledi. Görüşmelerin bundan sonraki aşamasında Britanya’nın çevre, sosyal ve çalışma alanlarında Avrupa standartlarına uyup uymayacağı konuşulacak. Öte yandan Britanya’nın AB ülkelerinin bu koşulu geri çekmesini beklediği belirtildi.

The Independent | “Brexit anlaşması için ya şimdi ya asla”

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılırken bir ticaret anlaşması yapmasına dair görüşmeler sallantıda sürüyor. AB kaynakları balıkçılık alanında önemli gelişme kaydedildiği belirtirken, Britanya kaynakları bunu reddetti. Taraflar, dün Brüksel’de “zarların son bir kez daha atılması” için görüştü. Görüşmelerin sonucu bugün Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e iletilecek. İki lider, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine karar verecek.

New York Times | Virüse karşı savaşta en yüksek pozisyona sürpriz isim

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, kabinesinde sağlık bakanı olarak görev alması için California'nın Demokrat Başsavcısı Xavier Becerra'yı aday gösterdi. Senato kabul ederse Becerra, bakanlığın başına geçen ilk Latino ABD'li olacak. NYT'ye göre Biden'a yakın isimler ceza adaleti, göçmenlik ve vergi politikaları konusundaki geçmişi nedeniyle eski kongre üyesinin adalet bakanlığına aday gösterilmesini bekliyordu.

The Washington Post | Üst düzey Georgialı yetkililer Trump'a karşı çıktı

Georgia eyaletindeki üst düzey Cumhuriyetçi yetkililer Başkan Donald Trump'ı seçim hakkında yanlış bilgiler yaydığı için eleştirdi ve partinin gelecekteki Senato seçimlerini kazanmasını zorlaştırdığını ifade etti. Georgia'nın Cumhuriyetçi Valisi ve Vali Yardımcısı, eyalette Biden'ın elde ettiği zaferi geri çevirmek için yapılan özel tasarı oturumu çağrısının federal yasalara aykırı olduğunu savundu.

Moscow Times | Belarus'ta muhalefet dağınık protestolarda bir araya geldi

Belarus'ta pazar günü protestocular bir kez daha Aleksandır Lukaşenko hükûmetine karşı sokağa çıktı. 4 aydır devam eden protestolarda bu sefer Minsk'in ana caddesinde yürüyen kalabalık gruptan ayrı olarak açık alanlarda toplanan küçük gruplar da görüldü. AFP, güvenlik güçlerinin baskısından kaçmak için muhalefetin artık toplu protesto yerine çeşitli eylemler düzenlemeyi tercih ettiğini aktardı.

Le Figaro | “Hükûmet, kaçak göçmenlere sağlık hizmetinin bedelini açıkladı”

Fransa’da hükûmet yasa dışı yollarla ülkeye gelen göçmenlerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması için ayrılan bütçeyi açıkladı. Hükûmetin tıbbi destek bütçesi ilk defa 1 milyar Euro’yu aştı. 31 Aralık 2019’da bu yardımdan 334 bin kişinin yararlandığı; bu miktarın bu yıl yüzde 5 daha fazla artması beklendiği belirtildi.

Al Jazeera | Etiyopyalılar Sudan’a ulaşırken ailelerini kaybediyor

Etiyopya’da hükûmet ve özerk Tigray eyaleti arasında çıkan çatışmalar ve bombalamalardan sonra bölgeden kaçarak Sudan’a ulaşmaya çalışanların bir çoğu yakınlarına ulaşamıyor. Sudan Kızıl Kaçı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Sudan’a ulaşan sığınmacıların ailelerine ulaşmaları için yardımcı olmaya başladı ve “Aile birleşmesi” isimli bir program başlattı.