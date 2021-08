Dünya basınında bugün | Tesla kazaları otopilot konusundaki endişeleri derinleştirdi

T24 Dış Haberler

Britanya gazetelerinin ilk sayfalarında Başbakan Boris Johnson’ın 19 Temmuz itibariyle ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağına ilişkin açıklaması yer aldı. Tesla otomobillerin otopilot aktifken yaptığı kazalar ABD basınının gündeminde. Arizona Republic gazetesi, Phoenix'te 2021'in Haziran ayının şehirde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğuna dikkat çekti. UNICEF verilerine göre, iç savaşın etkilerinin görüldüğü Yemen’de 2 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

6 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, Covid-19 kumarında kısıtlamaları kaldırdı

The Independent | Johnson: Kısıtlamaları kaldırmak için şimdi ya da asla

Britanya gazetelerinin ilk sayfalarında Başbakan Boris Johnson’ın 19 Temmuz itibariyle ülkede Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağına ilişkin açıklaması yer aldı. Ülkede yaygın hâle gelen Delta varyantıyla artan vakalar endişe yaratırken Johnson, 19 Temmuz’a kadar günlük vaka sayısının 50 bine kadar çıkabileceğini söylese de maske, mesafe gibi önlemlerin “kişisel tercih” haline geleceğini açıkladı. İnsanlaırn sorumluluk güdüsüne güvenerek karar alındığını söyleyen Johnson, kısıtlamaların bir daha dönmeyeceğine ilişkin bir işaret vermedi. İşçi Partisi ve çeşitli uzmanlar, hükûmetin açılma kararını “düşüncesizce” olarak yorumladı ve ülkenin bir “varyant fabrikası” hâline gelebileceği belirtildi.

New York Times | Tesla kazaları otopilot konusundaki endişeleri derinleştirdi

2019'un Ağustos ayında Benjamin Maldonado ve oğlu California Otoyolu'nda bir Ford Explorer'la evlerine dönüyordu. Maldonado, önündeki tır yavaşlayınca sinyal verip şerit değiştirdi. Kısa süre içinde otopilot sistemi aktif bir Tesla onlara saatte 60 mille giderken çarptı. 15 yaşındaki Jovani, Explorer'ın camından fırlayarak hayatını kaybetti. Çekilen 6 saniyelik video ve Tesla'nın verileri, otomobilin otopilot sisteminin frenlemediğini gösterdi. Bu kaza, şimdi Tesla'ya yönelik bir dava konusu. New York Times, yaşanan bu tür kazaların henüz teknolojinin yeterli olmadığıyla ilgili endişeler yarattığımı ifade etti.

Arizona Republic | Haziran ayında Phoenix'te sıcaklık rekoru kırıldı

Arizona Republic gazetesi, Phoenix'te 2021'in Haziran ayının şehirde kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğuna dikkat çekti. Gazete, sıcaklıkların tırmanmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Uzmanlara göre rekor sıcakların arkasında iklim değişikliği ve şehirleşme var.

Moscow Times | Oscar ödüllü yönetmen Vladimir Menşov 82 yaşında hayatını kaybetti

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği doğumlu Oscar Ödüllü yönetmen Vladimir Menşov, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Mosfilm'den yapılan açıklamada, "Çok değerli bir dostumuzu kaybettik. O, film stüdyosunda bütün yaratıcı gücünü ve yeteneğini kullanan bir insandı" dedi.

Bakü doğumlu yönetmen "Pratical Joke" filmiyle tanınmış, 1980 tarihli “Moscow Does Not Believe in Tears” tarihli filmiyle SSCB'de gişe rekorları kırmıştı. Film, Moskova'da yaşayan üç genç kadının iş, romantik ve aile hayatını konu alıyordu.

SSCB'de hızlıca bir klasik haline gelse de Batı'da karışık değerlendirme puanları almış, ancak yine de 1981 "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar Ödülü almıştı.

Geçen yıllarda Menşov, Mosfilm'in alt şirketlerinden "Film Studio Genre"nin genel ve sanat direktörlüğünü yapıyordu.

Le Monde | Emeklilik reformu: Çoğunluğu bölen plan yine gündemde

Fransa’da pandemi öncesinde sıkça tartışılan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un desteklediği emeklilik reformu, bu hafta yeniden görüşülecek. Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimine 10 ay kala, içeriği ve zamanlaması için tartışılan emeklilik reformunun seçim kampanyalarında önemli bir yer tutacağı belirtildi. Emeklilik maaşının uzatılmasına ilişkin tepki çeken kararın ardından hükûmetin ilk açıkladığı “daha basit, daha adil evrensel sistem” taahhüdünden vazgeçildiği belirtildi.

Al Jazeera | BM, Yemenli çocukların çatışmalar içindeki eğitimine ilişkin uyarıda bulundu

UNICEF verilerine göre, iç savaşın etkilerinin görüldüğü Yemen’de 2 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor. Hazırlanan rapor, Yemen’de yaşanan krizin ilk kurbanlarının çocuklar olduğunu, 11.3 milyon çocuğun insani yardım ya da koruma ihtiyacı olduğunun altını çizdi. 2014 yılında Yemen’de Husiler ülkenin çoğunda kontrolü ele geçirmişti. Yemen, yıllardır iç savaşın ağır etkileri altında. BM, Yemen’deki durumu “dünyanın en kötü insani krizi” olarak tanımlıyor.