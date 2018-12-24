Dünya basınında bugün | "Suriye'de hapishane hücreleri toplu öldürmelerle boşaltılıyor"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Hakan Aksay & Melis Karaca

ABD gündemini Savunma Bakanı James Mattis'in görevden ayrılma tarihinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından öne çekilmesi ve hükümetin kapanması ile ilgili gelişmeler meşgul ediyor. Wall Street Journal, Trump'ın Mattis'i görevden erken alma kararını Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardın verdiğini belirtti. The Washington Post, Suriye'deki hapishanelerde siyasi tutukluların hükümetten gelen emirlerle hızlıca idam edildiğini anlatan bir makale yayınladı.

Birçok gazete Endonezya'daki tsunami felaketini ilk sayfasına taşıdı. Rus gazetesi Kommersant, Moskova'nın "iç işlerine karıştığı" iddia edilen ülkelerin bir listesini yayınladı.

The Guardian | Ortaya çıktı: Kendilerini iyi hissetmeyen hasta bakıcılara 50 Sterlin ceza

The Guardian'ın haberine göre İngiltere'nin en büyük hasta bakıcı ajanslarından biri çalışanları hasta olup işe gelemediğinde onlara 50 sterlin ceza kesiyor. Bu sebepten dolayı bakıcılar hasta bir biçimde işe gidiyor ve hastalığın başkalarına bulaşma riski artıyor.

Financial Times | Trump'ın yeni genel sekreteri, hükümetin yeni yılın ardına kadar kapalı kalabileceği konusunda uyarıda bulundu

FT'nin ilk sayfasında Beyaz Saray'ın yeni Genel Sekreteri Mick Mulvaney'in sözleri yer aldı. Mulvaney, ABD hükümetinin yeni yılın başlarında da kısmen kapalı kalabileceğine dair ifadelerde bulundu.

New York Times | Azarlanmaktan rahatsız olan Trump, Mattis'i erken bırakmaya zorladı

NYT'nin haberine göre Mattis, istifa mektubunu Trump'a vermek için oval ofise gitti ve gün içinde Trump'a Suriye konusunda aldığı kararlarla ilgili sert söylemlerde bulundu. Trump bunun üzerine Mattis'in 1 Ocak'ta işi bırakacağını açıkladı. Yeni bir savunma bakanı bulunana kadar Mattis'in yardımcılığını yapan Patrick Shanahan görevi vekaleten yürütecek.

The Washington Post | Hapishane hücreleri toplu öldürmelerle boşaltılıyor

The Washingtton Post, Suriye'deki iç savaşta tutuklu bulunan eski mahkumlarla görüştü. Mahkumların söylediklerine göre siyasi tutuklulara hızlıca idam kararları çıkarılıyor ve Esad'ın ordusu tarafından idam ediliyor.

Wall Street Journal | Trump, Savunma Bakanı Mattis'in atrılma tarihini geriye çekti

WSJ'nin haberine göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Mattis'in Suriye'den ayrılma sürecini yavaşlatacağını belirterek ayrılma tahini 2 ay öncesine çekti.

Kommersant | Bityeniğinin Kaynağı: 2018 yılında "Rus parmağı"nı nerede ve nasıl buldular?

Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğini söylediğini aktaran Kommersant gazetesi, 2017 sonunda Moskova'nın dünyanın 12 ülkesinin "iç işlerine karıştığı" iddia edilirken bir yıl sonra bu sayının 15'e çıktığını vurguluyor. Bu ülkeler şunlar: ABD, Britanya, Hollanda, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovakya, İsveç, İtalya, Meksika, Yunanistan, Makedonya, Finlandiya, Norveç, Fransa.

Le Figaro | Doğu’daki Hristiyanların büyük endişesi

Figaro muhabirleri, Suriye’de köylerin boşaltıldığını belirtiliyor. Irak ve Cezayir’de ise Hristiyan nüfus, baskı ve tehditlere maruz kalıyor.

Die Walt | Ölümcül dalga

Die Welt, yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, Endonesya'daki Anak Krakatau yanardağının patlamasından sonra meydana gelen tsunami'yi ilk sayfasına taşıdı.

Al Arabiya | Pentagon: ABD Ordusu'nun Suriye'den çekilmesi için emir imzalandı