Dünya basınında bugün | "Suriye'de Tabka Barajı'nı ABD askerleri patlatmış"

T24 Dış Haberler

Britanya’da parti skandalının ardından Başbakan Boris Johnson’a tepki gösteren ve güven oylaması için dilekçe veren Muhafazakâr Partililerin diğer partililer tarafından baskı altına alındığı belirtildi. Suriye'de IŞİD ile savaşın en yoğun günlerinde ABD'nin Fırat Nehri üzerinde bulunan ülkenin en büyük barajını patlattığı ortaya çıktı. ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı on binlerce askerden herhangi birinin sınırı geçmesinin ağır sonuçları olacağını belirtti.

21 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Muhafazakâr Partililer, milletvekillerini Johnson’a döndürmek için kirli taktikler kullanıyor”

Britanya’da parti skandalının ardından Başbakan Boris Johnson’a tepki gösteren ve güven oylaması için dilekçe veren Muhafazakâr Partililerin diğer partililer tarafından baskı altına alındığı belirtildi. The Guardian’ın aktardığına göre en az beş milletvekili, güven oylamasını destekledikleri durumda bölgelerine bütçe kesintisi ya da haklarında olumsuz haberler yapılmasıyla tehdit endişesi taşıdıklarını söyledi. Milletvekilleri, bu tehdidin sadece “party-gate” diye nitelenen skandal konusunda değil, aynı zamanda Çin’in Uygurlara yönelik uygulamalarının “soykırım” olarak tanınması konusunda da yaşandığını söyledi. 10 Numara, söz konusu iddialara ilişkin bir bilgileri olmadığını söyledi.

The Independent | Britanya ve ABD, Putin’i Ukrayna konusunda uyardı

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla başlayan gerilim, Batı ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimalini giderek güçlendiğine ilişkin açıklamaları noktasına geldi. Ukrayna askerlerinin dün Rusya sınırında devriye yaptığı belirtilirken Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın savaştan kaçınması gerektiği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da dün Rusya’nın sınıra yığdığı askerlerden birinin sınırı geçmesinin “çok ağır sonuçları olacağını” söyledi.

New York Times | 'Vurulmama listesindeki' Suriye barajı ABD tarafından yine de vurulmuş

Suriye'de IŞİD ile savaşın en yoğun günlerinde ABD'nin Fırat Nehri üzerinde bulunan ülkenin en büyük barajını patlattığı ortaya çıktı. Tabka Barajı, ABD'nin "vurulmayacaklar listesi"ndeydi ve IŞİD ile Rusya patlamadan ABD'nin sorumlu olduğunu söyleyince o dönem kumandanlık yapan Stephen J. Townsend iddiaları yalanlamıştı. New York Times, 2017'de binlerce sivilin ölümüne sebep olabileceğine dair rapora rağmen barajı ABD ordusunu bağlı bir özel operasyonlar ekibinin patlattığını belirtti. Baraj o dönem radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kontrolündeydi.

The Washington Post | Biden'ın konuşması tepkiye sebep oldu

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü yaptığı konuşmada NATO'nun içinde olası bir saldırının büyüklüğüne göre nasıl karşılık verilmesi hakkında fikir ayrılıkları bulunduğunu dile getirdi. "Rusya'nın sorumlu tutulduğunu göreceksiniz; olacaklar Rusya'nın yapacaklarına bağlı" diye konuşan Biden, "Eğer ortada küçük bir müdahale varsa bu küçük bir durum. O zaman da ne yapacağımız, ne yapmayacağımız konusunda tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın "Washington, 'küçük bir müdahaleye' yeşil ışık mı yakıyor?" gibi yorumlanmasının ardından Kongre'nin Cumhuriyetçi üyeleri ve Ukrayna lideri Volodomir Zelenski, Biden'ın sözlerine tepki gösterdi. Zelenski, "Küçük işgal diye br şey yoktur" dedi.

Biden kürsüden indikten dakikalar sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, duruma açıklık getiren bir açıklama yaparak, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı'na açıkça söyledi: Eğer herhangi bir Rus askeri Ukrayna sınırını geçerse, bu işgaldir. ABD ve müttefikleri buna hızlı, sert ve birleşmiş bir karşılık verecektir" demişti.

eKathimerini | Yetkili: Entübe edilen her üç Covid hastalarından biri 60 yaşın altında

Yunanistan'da hükümete Covid-19 politikaları konusunda danışmanlık yapan komitede bulunan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Vana Papaevangelu, ülkede yoğun bakın ünitelerinde bulunan her üç Koronavirüs hastasından birinin 60 yaşının altında olduğunu belirtti. Papaevangelu, son 15 günde virüsten hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin 60 yaşın altında ve aşısız olduğunu belirtti.

Moscow Times | ABD, Rusya'yı 'herhangi' bir Ukrayna işgaline karşı uyardı

ABD ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı on binlerce askerden herhangi birinin sınırı geçmesinin ağır sonuçları olacağını belirtti.

Perşembe günü Berlin'de Almanya, Fransa ve Britanya temsilcileriyle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın Batılı güçlerin kararlılığına rakip olamayacağını belirtti.

Blinken Alman başkentinde, "Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesine izin vermek bizi çok daha tehlikeli ve istikrarsız bir zamana geri götürür. Bu kıtanın ve bu şehrin bölük olduğu, her an savaş tehdidi olduğu zamana geri götürür" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Blinken ile birlikte yaptığı konuşmada gerektiği takdirde kendileri için ekonomik sonuçları olsa bile Batı'nın Rusya'ya karşı duruş almaktan kaçınmaması gerektiğini ifade etti.

Le Monde | Göç: 2021 rakamları, Macron’un bilançosu

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasetin önemli gündemlerinden birini daha önceki yıllarda da olduğu gibi göç oluşturuyor. Göç meselesi, “kapalılık” ve “insanlık” arasında bir tartışma olarak nitelendiriliyor. 2021 oturma izni verileri, 2019’a, pandemi öncesi seviyesine dönülmeye başladığını gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göç politikalarının, kendisinden önceki liderlerden farklılık göstermediği değerlendiriliyor. Fransa’da sığınma başvurularının ise 2020’de sınırların kapanmasından sonra yükseldiği, özellikle Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan başvuruların arttığı belirtildi.

Al Jazeera | Afrin’deki kamplarda kalan Suriyeliler, kar fırtınası nedeniyle zor günler yaşıyor

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de ülke içinde yerinden edilmiş ailelerin kaldığı Sheikh Bilal Kampı’nda kar fırtınasının insanlara zor günler yaşattığı belirtildi. Al Jazeera muhabirlerinin aktardığı habere göre, yüzlerce aile fırtınadan etkilenen çadırlarını düzeltmeye, karla kapanan yolları açmaya çalışıyor. 160 ailenin kar fırtınasından etkilendiği belirtildi. Bir çadırın fırtınada dağılması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, annesinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.