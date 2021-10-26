Dünya basınında bugün | Sudan ordusu, demokrasi umutlarını ezdi

T24 Dış Haberler
Sudan'ın üst düzey generalleri pazartesi günü iktidara el koydu, Başbakan'ı tutukladı, olağanüstü hal ilan etti ve protestoculara ateş açtı. Rusya'da bir yayınevi, gençler için hazırlanan bir sağlık rehberinin Rusça versiyonundan trans insanlar hakkındaki sayfaları çıkarttı. ABD’li yetkililer geçen hafta Suriye’nin güneyinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen drone saldırısının arkasında İran’ın olduğunu söyledi. Facebook hakkında ABD’de Kongre’ye açıklamalarda bulunan ve şirket içi belgeleri ifşa eden eski çalışan Frances Haugen, Britanya’da parlamentoya da konuştu.
26 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | “Facebook topluma zarar verecek şekilde kârı öne koyuyor”
Facebook hakkında ABD’de Kongre’ye açıklamalarda bulunan ve şirket içi belgeleri ifşa eden eski çalışan Frances Haugen, Britanya’da parlamentoya da konuştu. Haugen Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’ün “3 milyar insan üzerinde tek taraflı kontrolü olduğunu” söyledi. Haugen, Facebook’un topluma zarar verdiğini söyleyerek acil bir şekilde platforma dışarıdan düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.
The Independent | Sudan’da askeri darbe protestolarla karşılandı
Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi. Geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un da ev hapsine alındığı belirtildi. Sudan’da darbe karşıtları, sivil liderlerin tutuklanmasına tepki olarak Hartum sokaklarına çıktı.
New York Times | Sudan ordusu, demokrasi için umutları ezdi
Sudan'ın üst düzey generalleri pazartesi günü iktidara el koydu, Başbakan'ı tutukladı, olağanüstü hal ilan etti ve protestoculara ateş açtı. NYT, ordunun, yıllarca süren otokratik rejimden sonra demokrasiye geçiş sürecini raydan çıkardığını ifade etti. Darbeden sonra sokağa çıkan protestoculara ateş açılında 7 kişi öldü ve en az 140 kişi yaralandı.
The Washington Post | Çin'e yönelik politika stratejisi konusunda gerilim
ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin yaz aylarının başında Başkan Joe Biden'a iklim hedeflerine ulaşması için Çin ile ilişkileri geliştirmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Kerry'nin Çin ile iklim konusunda yaptığı görüşmelerde ise Pekin'in başka konuları gündeme getirdiği ifade edildi. Glasgow'da bu hafta sonu başlayacak BM İklim Zirvesi'ne Şi Cingping katılmayacak, dolayısıyla ikili ilişkilerde önemli bir adım atılması beklenmiyor. Çin'e yönelik nasıl bir politika izlenmesi konusunda yaşanan fikir ayrılıklarının Biden'ın danışmanları arasında gerilime sebep olduğu ifade edildi.
Moscow Times | Rus sağlık kitabından trans bireyler ile ilgili sayfalar çıkarıldı
Rusya'da bir yayınevi, gençler için hazırlanan bir sağlık rehberinin Rusça versiyonundan trans insanlar hakkındaki sayfaları çıkarttı.
Belaya Vorona yayınevi, avukatlarının 10 ile 14 yaş arasındaki kızlar için hazırlandığı belirtilen "Reglinize Hoşgeldiniz" kitabının Rusça'da değiştirilmeden yayımlanması durumunda haklarında yasal süreç başlatılabileceği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.
Belaya Vorona'nın kurucularından Tatiana Kormer, Podyom haber sitesine yaptığı açıklamada, "Avukatlarımız, kitabı değiştirmeden basmamız durumunda memnuniyetle bizi para almadan savunacaklarını belirtti. Üzerine düşündük ve güvenli olan kararı aldık" dedi.
Kitabın Rusça versiyonunun ilgili sayfalarında, "Yayınevi, Rusya yasalarını ihlal etmekle suçlanmamak için bu sayfalardaki yazıları yayımlamamak zorunda" ifadeleri yer alıyor.
Rusya'da milletvekilleri geçen sene trans insanların yasal olarak cinsiyet değiştirmesini yasaklayan bir tasarı yazmış, gelen tepkilerin ardından rafa kaldırmıştı.
Rusya'da trans insanlar, yasalar karşısında birçok farklı şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor.
Le Monde | Enerji: Fransa’da stratejik seçim saati
Ulusal Elektrikli Ulaşım Ağı Yönetimi (RTE), Fransa’nın enerji geleceğine ilişkin bir rapor yayınladı. Hükümetin talebi üzerine hazırlanan rapor, elektrikli sistemin ülkenin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine nasıl katkı sağlayacağını inceledi. Raporda, nükleerli ve nükleersiz olmak üzere altı senaryo öne çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kala çıkan rapor, Fransa’da adayların iklim krizi ve enerji üzerine kampanyalarını şekillendirebilir.
Al Jazeera | “Suriye’deki ABD üssüne drone saldırısının arkasında İran var”
ABD’li yetkililer geçen hafta Suriye’nin güneyinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen drone saldırısının arkasında İran’ın olduğunu söyledi. Yetkililer, İran’ın saldırıya teşvik ettiğini ve kaynak sağladığını ancak drone’ların İran’dan gönderilmediğini düşündüklerini söyledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemişti.