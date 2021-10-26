Dünya basınında bugün | Sudan ordusu, demokrasi umutlarını ezdi

T24 Dış Haberler

Sudan'ın üst düzey generalleri pazartesi günü iktidara el koydu, Başbakan'ı tutukladı, olağanüstü hal ilan etti ve protestoculara ateş açtı. Rusya'da bir yayınevi, gençler için hazırlanan bir sağlık rehberinin Rusça versiyonundan trans insanlar hakkındaki sayfaları çıkarttı. ABD’li yetkililer geçen hafta Suriye’nin güneyinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse düzenlenen drone saldırısının arkasında İran’ın olduğunu söyledi. Facebook hakkında ABD’de Kongre’ye açıklamalarda bulunan ve şirket içi belgeleri ifşa eden eski çalışan Frances Haugen, Britanya’da parlamentoya da konuştu.

26 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Facebook topluma zarar verecek şekilde kârı öne koyuyor”

Facebook hakkında ABD’de Kongre’ye açıklamalarda bulunan ve şirket içi belgeleri ifşa eden eski çalışan Frances Haugen, Britanya’da parlamentoya da konuştu. Haugen Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’ün “3 milyar insan üzerinde tek taraflı kontrolü olduğunu” söyledi. Haugen, Facebook’un topluma zarar verdiğini söyleyerek acil bir şekilde platforma dışarıdan düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

The Independent | Sudan’da askeri darbe protestolarla karşılandı

Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi. Geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un da ev hapsine alındığı belirtildi. Sudan’da darbe karşıtları, sivil liderlerin tutuklanmasına tepki olarak Hartum sokaklarına çıktı.

New York Times | Sudan ordusu, demokrasi için umutları ezdi

Sudan'ın üst düzey generalleri pazartesi günü iktidara el koydu, Başbakan'ı tutukladı, olağanüstü hal ilan etti ve protestoculara ateş açtı. NYT, ordunun, yıllarca süren otokratik rejimden sonra demokrasiye geçiş sürecini raydan çıkardığını ifade etti. Darbeden sonra sokağa çıkan protestoculara ateş açılında 7 kişi öldü ve en az 140 kişi yaralandı.

The Washington Post | Çin'e yönelik politika stratejisi konusunda gerilim

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin yaz aylarının başında Başkan Joe Biden'a iklim hedeflerine ulaşması için Çin ile ilişkileri geliştirmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Kerry'nin Çin ile iklim konusunda yaptığı görüşmelerde ise Pekin'in başka konuları gündeme getirdiği ifade edildi. Glasgow'da bu hafta sonu başlayacak BM İklim Zirvesi'ne Şi Cingping katılmayacak, dolayısıyla ikili ilişkilerde önemli bir adım atılması beklenmiyor. Çin'e yönelik nasıl bir politika izlenmesi konusunda yaşanan fikir ayrılıklarının Biden'ın danışmanları arasında gerilime sebep olduğu ifade edildi.

Moscow Times | Rus sağlık kitabından trans bireyler ile ilgili sayfalar çıkarıldı

Rusya'da bir yayınevi, gençler için hazırlanan bir sağlık rehberinin Rusça versiyonundan trans insanlar hakkındaki sayfaları çıkarttı.