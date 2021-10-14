Dünya basınında bugün | Star Trek yıldızı William Shatner, uzaya giden en yaşlı insan oldu

T24 Dış Haberler

Dünya basınının gündeminde Blue Origin ile uzaya giden en yaşlı insan ünvanını elde eden 90 yaşındaki eski Star Trek yıldızı William Shatner yer aldı. Britanya, Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası bir kriz hâline gelen Kuzey İrlanda protokolünü hafifletmek üzere yaptığı teklifi manşete taşıdı. Al Jazeera, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Orta Doğu'da ülkeler Suriye'yle ilişki kurmaya yönelik adım atarken yaptığı "Esad'la ilişkileri normalleştirme çalışmalarını desteklemeyeceğiz" ifadelerini aktardı.

14 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD'de üçüncü doz tartışılıyor

ABD'de klinik verilerden çıkan sonuç, Koronavirüs'e karşı tek dozluk Johnson&Johnson aşısı olan kişilerin, Moderna ya da Pfizer aşılarıyla hatırlatma dozu olmasının daha etkili olabileceğini gösterdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçen ay belli gruplara üçüncü doz Pfizer aşısı uygulanmasına onay vermişti.

The Wall Street Journal | 90 yaşındaki Star Trek yıldızı kozmosun kenarında

Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin'in son uzay yolculuğunda 90 yaşındaki Star Trek yıldızı William Shatner da yer aldı. Shatner, uzaya ulaşan en yaşlı insan ünvanının sahibi oldu.

The Guardian | AB, Kuzey İrlanda teklifinden sonra Başbakan Johnson'ın yanıtını bekliyor

Avrupa Birliği, Britanya ve Kuzey İrlanda arasındaki ticarette Brexit nedeniyle uygulanan gümrük kontrollerini azaltmayı teklif etti. Değişiklik teklifinin Kuzey İrlanda halkının Brexit nedeniyle yaşadığı sıkıntıları gidermek üzere hazırlandığını belirten AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Protokolün uygulanmasına yönelik alternatif bir model öneriyoruz." diye konuştu. Britanya Başbakanı Johnson'ın AB'nin teklifine ne yanıt vereceği bekleniyor.

The Independent | Shatner, uzaya giden en yaşlı insan oldu

Star Trek serisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki William Shatner, Jeff Bezos'un Blue Origin'i ile dün uzaya fırlatıldı. Uzay serisinin oyuncu yıldızı Shatner, uzaya giden en yaşlı kişi oldu. Shatner ve dört kişilik ekip, uzaya giderek geri döndü.

Le Monde | Fransa'nın Samuel Paty travması

Fransa'da öğretmen Samuel Paty'nin radikal İslamcı biri tarafından kafası kesilerek öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Öğretmen Samuel Paty, derste öğrencilerine Hz. Muhammed'in karikatürünü gösterdiği belirtilerek radikal İslamcılara hedef gösterilmişti. Öğretmenin ölümünün birinci yılında yaşadığı şehirde anma töreni düzenlendi.

Al Jazeera | ABD Dışişleri Bakanı: Suriye'yle ilişkileri normalleştirmeyi desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilişkileri normalleştirme çalışmalarını desteklemediğini belirtti. Orta Doğu'da ABD'nin Arap müttefiklerinin Esad'la ilişkileri normalleştirme yönünde adımlarına dair haberler çıkarken açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Yapmadığımız ve yapmamaya niyetli olduğumuz şey, Esad ile ilişkileri normalleştirmek ya da iyileştirmek için herhangi bir destek vermek" dedi. Blinken, ABD'de siyasi çözüme doğru geri dönülemez bir ilerleme görülene kadar tutumlarının böyle olacağını belirtti.