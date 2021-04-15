Dünya basınında bugün | "Sonsuz savaşı bitirme zamanı geldi" 

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, "Sonsuz savaşı bitirmenin zamanı geldi" diyerek ABD'nin Afganistan'ın teröristler için bir güvenli bölge haline gelmemesi hedefine ulaştığını söyledi ve ülkenin en uzun süredir devam eden savaşından 11 Eylül'e kadar tamamen çekileceklerini resmen açıkladı. Britanya’da hükûmetin bağımsız eşitlik izleme kurulu, bazı bakanların normalleşme süreci için önerdiği “Covid durum sertifikası”tın toplumda hukuksuz bir şekilde dolaylı ayrımcılığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler 100 bine ulaştı.

15 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Covid sertifikası toplumda ayrımcılığı tetikler”

Britanya’da hükûmetin bağımsız eşitlik izleme kurulu, bazı bakanların normalleşme süreci için önerdiği “Covid durum sertifikası”tın toplumda hukuksuz bir şekilde dolaylı ayrımcılığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Hükûmet, gelecek yıl boyunca bazı etkinlik ve mekânlara girerken pasaport olarak işleyecek sistemi gündemde tutarken Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu “iki katmanlı toplum” yaratma riski oluşturduğunu söyledi. Komisyon, işverenlerin işe alımlarda aşı aramasının da ayrımcılık yaratacağını belirtti.

The Independent | ABD’de siyah vatandaş Daunte Wright’ı öldüren eski polis cinayetten yargılanacak

ABD’nin Minnesota eyaletinde, trafik çevirmesinde öldürülen siyah vatandaş Daunte Wright’ın ardından protestolar sürerken “şok tabancasıyla gerçek tabancayı karıştırdığını” iddia eden polis memuru yargılanıyor. Eski polis memuru Kim Potter, 2. Dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmak için cezaevinde bekliyor. Siyah vatandaş George Floyd’un geçen yıl öldürüldüğü noktaya çok yakın gerçekleşen olay, şehirde protestoların başlaması neden oldu.

New York Times | "Sonsuz savaşı bitirme zamanı geldi"

ABD Başkanı Joe Biden, "Sonsuz savaşı bitirmenin zamanı geldi" diyerek ABD'nin Afganistan'ın teröristler için bir güvenli bölge haline gelmemesi hedefine ulaştığını söyledi ve ülkenin en uzun süredir devam eden savaşından 11 Eylül'e kadar tamamen çekileceklerini resmen açıkladı. Eski ABD Başkanı George W. Bush'un savaşı başlatan açıklamayı yaptığı noktada konuşan Biden, ABD askerinin Afganistan'daki varlığının ülkeyi istikrarlı bir demokrasiye çevirebileceğine inanmak için bir gerekçe kalmadığını ifade etti. Biden, "Döngü devam edemez" dedi.

The Washington Post | Uzman: Floyd'un ölümü cinayet değil

ABD'nin Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin'in 8 dakika 46 saniye boynuna diziyle bastırmasının ardından ölen George Floyd'un "kalp sorunları ve uyuşturucu bağımlılığı" nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Chauvin'in yargılandığı davada savunma için ifade veren ülkenin ileri gelen adli patoloji uzmanlarından Dr. David Fowler, Floyd'un ölümünde yakındaki arabanın egzozunun da kanındaki karbon monoksit seviyelerini artırarak rol oynamış olabileceğini ifade etti.

Güney Afrika'da apartheid sırasında eğitim alan eski Maryland şef adli tıp uzmanı, "kalp hastalığı, metanfetamin kullanımı ve karbon monoksitin kombinasyonunun" 46 yaşındaki siyah adamı öldürdüğünü ifade etti.

Fowler, ölüm için tek bir sebep belirlenemeyeceği için tıbbi ölüm gerekçesine "belirlenemedi" yazılması gerektiğini ifade etti.

Fowler, Floyd'un ölüm nedeninin nefessiz kalma olmadığını belirtirken Chauvin'in Flowd'un boğazına bastırmasında kalp atışlarının düzensizleşmesinde rol oynadığını ifade etti.

Mahkemede ifade veren birçok uzman Floyd'un Chauvin'in boğazına bastırmasının ardından düzgün nefes alamadığı için öldüğünü belirtmişti. Chauvin'in avukatları, bu ifadeleri şüpheye düşürmek için Fowler'ı çağırdı.

Moscow Times | Rusya, Sputnik-V aşısının kan pıhtısına sebep olmadığını söyledi

Rusya Gamaleya Enstitüsü, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin kan pıhtısına sebep olmadığını söyledi.

Devlete ait Gamaleya Enstitüsü, klinik denemeler ve aşılanan insanlar üzerinde yaptıkları kapsamlı bir analiz sonucunda Sputnik-V'yi yaptıran kimsede aşılanmaya bağlı olarak kan pıhtısı oluşumu görülmediğni ifade etti.

Enstitü, aşıların olası kötü yan etkilerini minimuma indirmek için kullandıkları arıtım teknolojisini diğer aşı üreticileriyle paylaşabileceklerini ifade etti.

Çarşamba günü Danimarka, nadir görülen kan pıhtısı vakaları nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ilk Avrupa ülkesi oldu. Birçok Batı ülkesi benzer nedenlerle hem AstraZeneca hem de Johnson&Johnson aşılarının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü ikinci doz Koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu. Putin, hangi Rus aşısını yaptırdığını açıklamadı.

Le Monde | Covid-19 katliamı: Fransa’da hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin oldu

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler 100 bine ulaştı. Pandemi nedeniyle yalnız verilen yaşam mücadeleleri ve sınırlı cenaze törenlerinin aileler için büyük bir acı bıraktığı belirtildi. Le Monde’da yer alan haberde, bazı hastanelerde yoğun bakım servislerinde olan hastaların yaşının “giderek gençleştiği” belirtildi.

Al Jazeera | ABD’de açlık grevi yapan aktivist Yemen ablukasının sonlanmasını istiyor

ABD’de yaşayan Yemen kökenli Iman Saleh, 17 gündür açlık grevi yapıyor. Yemen’deki insani krize dikkat çekmek isteyen Saleh, milyonlarca Yemenlinin süren çatışmaların ortasında yaygın açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Saleh, ABD’den Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun ‘saldırgan operasyonlarına’ destek olmayı bırakmasını istedi. Saleh’e katılan aktivistler de Yemen’de milyonlarca insanın açlıktan ölmek üzere olduğunun altını çizdi.