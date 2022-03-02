Dünya basınında bugün | Rusya, sivil hedefleri vuruyor

T24 Dış Haberler

Rusya, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları sebebiyle "bedel ödemesi" gerektiğini ifade etti. Rus güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev'in yakınında onlarca kilometre uzunluğunda bir konvoy oluşturdu. WSJ, Rusya ordusunun Ukrayna'da istediği hızda ilerleyemediği için taktik değiştirdiğini ve direnişi demoralize etmek için sivil bölgeleri vurmaya başladığını belirtti. Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu verdi.

2 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kiev’den çıkan son trene yetişmek için çaresiz çaba

The Guardian gazetesi, Rus bombardımanı altında kalma riski taşıyan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tren istasyonundan izlenimleri aktardı. On binlerce insanın şehirden ayrılmak için trenlere akın ettiği anlarda önce anne ve çocukların sonra kadınların sonra yaşlıların trenlere alındığı belirtildi.

The Independent | Kiev, füze ve ordu konvoyu saldırısına hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk turundan sonuç çıkmazken Rus güçleri Ukrayna’nın başkenti Kiev'in yakınında konvoy oluşturdu.

Rusya, dün Kiev’in güvenlik servisi binalarına saldırı düzenleyeceğini duyurarak buradaki Ukraynalı vatandaşların evlerini terk etmesini söyledi. Rusya’nın açıklamasından kısa süre sonra Kiev’de bulunan televizyon kulesi bombalandı.

New York Times | Biden: Putin, Ukrayna'yı işgal ederken büyük bir hesap hatası yaptı

Rusya, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları sebebiyle "bedel ödemesi" gerektiğini ifade etti.

Doğu Avrupa'daki savaşın gölgesinde ABD başkanlarının geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapan Biden, "Tarih bize bir ders verdi; diktatörler saldırganlıkları için bedel ödemezlerse daha çok kaosa sebep olurlar" dedi.

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin bugüne kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Altı gün önce Putin özgür dünyanın temellerini sarmaya çalıştı, bizi istediği gibi eğip bükebileceğini düşündü" diyen Biden, "Ancak çok kötü bir hesap hatası yaptı. Ukrayna'ya gireceğini ve tüm dünyanın izleyeceğini düşündü. Bunun yerine beklemediği bir duvarlar; Ukrayna halkıyla karşılaştı" diye konuştu.

The Wall Street Journal | Rusya, sivil hedefleri vuruyor

WSJ, Rusya ordusunun Ukrayna'da istediği hızda ilerleyemediği için taktik değiştirdiğini ve direnişi demoralize etmek için sivil bölgeleri vurmaya başladığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, salı akşamüstü Kiev'deki istihbarat ve iletişim binalarını vuracaklarını belirtti; bu çevrede yaşayan Ukraynalılara evlerinden ayrılmalarını 'tavsiye etti'. WSJ'ye göre Batılı diplomatlar, bu açıklamayı Kiev'de sivillerin bulunduğu bölgelere yoğun saldırı yapılacağı şeklinde yorumladı.

eKathimerini | Başbakan: Yunanistan tarihin hep doğru tarafındadır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan Batı'ya aittir" dedi ve Atina'nın "demokrasi ve özgürlük adına" Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti. Miçotakis, "Tarihimiz boyunca hep tarihin doğru tarafında yer aldık; şimdi de öyle yapıyoruz" dedi.

Moscow Times | Ordu: Rusya askerleri Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a havadan asker indirdi

Ukrayna ordusu, çarşamba sabah saatlerinde Rusya'nın ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov'a havadan asker indirmeye başladığını ve akabinde çatışmalar çıktığını bildirdi.

Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Ukrayna ordusu, "Rus askerleri havadan Harkov'a indi ve yerel bir hastaneye saldırdı. Ukraynalılar ile işgalciler arasında çatışma var" dedi.

Harkov, Vladimir Putin'in saldırı emrini verdiği 24 Şubat'tan bu yana Rus kuvvetlerinin ana hedeflerinden biri oldu. Sıkça füzeli ve havan toplu saldırılara maruz kalan şehirde çoğu Rusça konuşan 1.4 milyon kişi yaşıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Gerşenko, çarşamba sabahı yapılan hava saldırısının ardından bir uçuş okulunun barakalarında yangın çıktığını söylerken, "Harkov'da havan topu isabet etmemiş bir nokta kalmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Le Monde | Rusya izole, Kiev saldırı bekliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya işgali karşısında Batı’nın uyguladığı yaptırımlar sonucu rublenin yaşadığı büyük değer kaybı, Ruslar için zor ekonomik durumlara neden olacak. Çok sayıda ülke Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılırken nötr tutumlu İsviçre’nin de yaptırım adımı dikkatleri çekti.

Al Jazeera | Libya’da Fethi Başağa hükümeti Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu aldı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu verdi. Temsilciler Meclisi sözcüsünün konuya ilişkin yazılı açıklamasında güvenoyu oylamasına katılan 101 vekilden 92'sinin "evet" oyu kullandığı bildirildi.