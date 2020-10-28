Dünya basınında bugün | “Rusya’nın İdlib’deki savaşçıları vurması Türkiye’ye bir mesaj”

Rusya, geçen günlerde İdlib’de Türkiye destekli muhalif savaşçılara yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda en az 78 kişi hayatını kaybederken Rusya’nın bu adımı bölgede gerilimin yükseldiğine dair bir işaret olarak nitelendirildi. ABD'de 3 Kasım seçimleri için şimdiden en az 69 milyon kişi oy kullandı. Öte yandan ABD'de yeni tip Koronavirüs vaka sayısının tekrar artış göstermesi nedeniyle hastanelerin dolmaya başladığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı.

28 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Koronavirüs ölümleri 60 bini aştı; ulusal kısıtlama çağrıları artıyor

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağlantılı ölümlerin sayısı 60 bini aştı. Bir gün içinde Koronavirüs nedeniyle ölen insan sayısı 200’e çıktı. Artan vakalar ve ölümler Koronavirüs önlemlerinin ulusal çapta genişletilmesine yönelik çağrılar arttı. İngiltere’nin yetkili bile danışmanı Sir Patrick Wallace, geçen ay Britanya genelinde günde 50 bin vaka ve günde 200 ölüm noktasına yaklaşıldığını söylemişti. Britanya’da şu an önlemler yerel olarak uygulanıyor.

The Independent | Manş Denizi’nde sığınmacı botu battı; 4 kişi hayatını kaybetti

Manş Denizi’ni aşarak Britanya’ya ulaşmaya çalışan bir sığınmacı teknesi battı. Teknede bulunan 2’si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden sağ kurtulanlar bir bebeğin de kayıp olduğunu söyledi. Yardım kuruluşları yaşanan olayın hükûmet için bir “uyanma çağrısı” olduğunu, sığınmacıların hayatını riske atmasının önlenmesi gerektiğini hatırlattı.

New York Times | Virüs vakaları artarken aşırı talep hastaneleri zorluyor

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump vaka sayılarındaki artışı daha fazla test yapılmasına bağlasa da geçen aya kıyasla Ekim'de yüzde 46 daha fazla insanın Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Gazete, birçok hastanenin giderek daha fazla dolduğunu ve talebi karşılamakta zorlandığını ifade etti.

The Washington Post | Oy verenler tarihi seviyelere yaklaştı

Erken oylama ve posta yoluyla oy kullanma sistemleri sayesinde şu ana kadar en az 69 milyon ABD vatandaşı 3 Kasım seçimleri için oy kullandı. WaPo, bu sayının 2016'daki seçimlerde kullanılan oyların yaklaşık yarısına tekabül ettiğine dikkat çekerek seçim yetkililerinin "şaşkına döndüğünü" ifade etti.

The Moscow Times | Rusya Dışişleri Bakanı, Covid temasından sonra kendini izole etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı. Lavrov'un önceden planladığı ziyaret ve toplantıların ertelendiği bildirildi.

L’Humanite | 1905 yasası; laikliğin kökeni

İslam dünyası ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında sert gerilim sürerken yaklaşık 6 milyon Müslüman'ın yaşadığı Fransa, 1905 tarihli laiklik yasasında köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Değişecek yasada, Fransa'da İslam'ın finansmanını düzenlemeyi ve camilerin dış gelirlerini denetleyerek radikalizme karşı önlem almak hedefleniyor. L’Humanite gazetesi, 1905 tarihli laiklik yasasının metnini yeniden paylaştı.

Al Jazeera | “Rusya’nın İdlib’deki savaşçıları vurması Türkiye’ye bir mesaj”

Rusya, geçen günlerde İdlib’de Türkiye destekli muhalif savaşçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda en az 78 kişi hayatını kaybederken Rusya’nın bu adımı bölgede gerilimin yükseldiğine dair bir işaret olarak nitelendirildi. Gözlemciler, Rusya’nın Libya, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Suriye gibi pek çok alanda karşılaştığı Türkiye’ye bir ‘mesaj’ verdiğini söyledi. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü Direktörü Charles Lister, operasyonla ilgili “Rusya’nın Türkiye’ye bir mesajı olduğu kadar Suriye muhalefetine saldırısı değildi” dedi.