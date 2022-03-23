Dünya basınında bugün | "Rus ordusu, birçok cephede zorlanıyor"

T24 Dış Haberler

Rusya'nın kuşattığı güney liman kenti Mariupol'den kaçan siviller, Rus ve Ukraynalı güçlerin şehrin sokaklarında çatıştığını ve yoğunlaşan Rus bombardımanının mahalleleri tamamıyla yok etmeye başladığını belirtti. New York Times'a konuşan üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya ordusunun birçok cephede zorlandığını belirtti. 2021'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen iki gazeteciden biri olan Rusya'nın önde gelen bağımsız yayınlarından Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, madalyasını açık artık artırmayla satıp gelirleri Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı sığınmacılara bağışlayacağını bildirdi.

23 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Ölü diyarın külleri”: Rusya, Ukrayna limanını yakıp yıkıyor

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın liman şehri Mariupol’e yönelik devam eden bombardımanıyla ilgili kuşatma altındaki şehrin “ölü diyarın külleriyle” dolduğunu söyledi. Mariupol’den kaçanlar da yol boyunca cansız bedenler gördüklerini öyledi. Donetsk’te ise Vali Pavlo Kyrylenko, Rus güçlerini sivillerin bulunduğu bölgeleri bombalamakla suçladı. Bombardıman altındaki şehirlerden kaçan yaklaşık 780 sivil, dün travmatize olmuş bir şekilde Lviv’e ulaştı.

The Independent | Kiev: Putin’in askerleri binlerce çocuğu kaçırıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 2 bin 389 Ukraynalı çocuğun Donetsk ve Luhansk’tan sınır boyunca taşındığını söyledi. Donetsk ve Luhansk üzerinden çocukların Rusya’ya götürüldüğü iddiasının yanı sıra Mariupol’de de birkaç bin kişinin Rusya’a götürüldüğü belirtildi. Savaş dördüncü haftasında sürerken Ukrayna güçleri dün, Rus ordusunun yer yer geri çekilmek ve takviye birlik talep etmek durumunda kaldığını söyledi.

New York Times | Rusya şehirleri vururken, Ukrayna karşı saldırılar düzenliyor

New York Times, Ukrayna'nın Rus askerlerini geri ittirmek için karşı saldırılar düzenlediğini ve salı günü Kiev yakınlarındaki bir Makariv kasabasını geri aldığını belirtti. Rusya'nın kuşattığı güney liman kenti Mariupol'de ise saldırılar devam etti. Ukraynalı yetkililer, şehirde hala yaklaşık 100 bin sivil bulunduğunu bildirdi.

NYT'ye konuşan üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya ordusunun birçok cephede zorlandığını belirtti. Pentagon, geçen hafta en az 7 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Wall Street Journal | Bombardıman yoğunlaşırken Ukraynalılar kaçıyor

Rusya'nın kuşattığı güney liman kenti Mariupol'den kaçan siviller, Rus ve Ukraynalı güçlerin şehrin sokaklarında çatıştığını ve yoğunlaşan Rus bombardımanının mahalleleri tamamıyla yok etmeye başladığını belirtti. WSJ, Rusya'nın Mariupol'ü almaya yakın olduğunu ve bunun Rus ordusunun ele geçirdiği ilk büyük şehir olacağına dikkat çekti. Siviller, evlerini terk ederek şehirden kaçmaya devam ediyor.

Moscow Times | Rus Nobel kazananı, Barış Ödülü'nü Ukraynalı sığınmacılar için açık artırmayla satacak

2021'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen iki gazeteciden biri olan Rusya'nın önde gelen bağımsız yayınlarından Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitri Muratov, madalyasını açık artık artırmayla satıp gelirleri Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı sığınmacılara bağışlayacağını bildirdi.

Novaya Gazeta, Kremlin'in Rusya medyası üzerinde kurduğu baskıya rağmen Ukrayna savaşına yönelik eleştirel yayınlar yapmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, şu ana kadar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaklaşık bin sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Le Monde | Petrol şokları ekonomiyi nasıl değiştiriyor?

Hidrokarbon fiyatlarındaki artış Ukrayna’daki savaşla ciddi anlamda tırmanırken 1973 ve 1979 enerji krizlerini hatırlattı. Petrol şokları, küresel enerji sektörü kurallarını yeniden yazmış, ekonomik düşüncede büyük değişimler meydana getirmişti. Mevcut krizin fosil yakıt kullanımını sınırlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer gelişimini hızlandırabileceği belirtiliyor.

Al Jazeera | İlk üçlü zirve: Mısır, BAE ve İsrail liderleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesinin ardından yapılan ilk üçlü zirvede Mısır, BAE ve İsrail liderleri bir araya geldi. Görüşmede gündem Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş ve İran nükleer anlaşması oldu. Üçlü zirveye Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ev sahipliği yaptı. Mısır’dan yapılan açıklamada üç liderin enerji, piyasa istikrarı ve gıda güvenliği gibi konuları görüştüğü de belirtildi.