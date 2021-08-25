Dünya basınında bugün | Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Macaristan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, "ABD, eskiden kendi güçleriyle çalışmış Afganları alması için birkaç Orta Asta ülkesini ikna etmeye çalışıyor" dedi.

Lavrov'un iddiasına göre ABD, bu kişilerin sadece vize süreçleri noktalanana kadar burada kalacağını söyledi.

ABD'yi Orta Asya ülkelerine saygı göstermemekle suçlayan Lavrov, "ABD güçlerine çalışan Afganlar için tahminen en ufak detayına kadar güvenlik incelemesi yapılmıştır. Neden bu insanlara vize vermek için 2 ay daha beklemeniz gerekiyor" diye sordu.

Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği'ne göre Özbekistan'a yaklaşık bin 500 Afgan vatandaşı geçti ve bu kişiler sınır yakınlarına kurulan çadırlarda kalıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Batı ülkelerinin Orta Asya ülkelerine geçici olarak sığınmacı göndermeye çalıştığını söylemiş ve duruma tepki göstermişti.

Le Figaro | Afganistan’daki kaosta şok dalgası

Le Figaro gazetesi, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği günden bu yana yaşanan gelişmeleri derledi. Haberde, bölgedeki gelişmelerin yeni bir kontrolsüz göç dalgasına neden olacağı, Washington ve rakipleri arasında güç dengesine ilişkin yeni durumlar geliştireceği belirtildi.

Al Jazeera | Cezayir, “düşmanca eylemler” gerekçesiyle Fas’la diplomatik ilişkiyi kesti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararını son dönemlerde yaşanan "düşmanca eylemler" neticesinde aldığını söyledi. Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın, son dönemde gözlemlenen gerginliği tırmandırma mantığı nedeniyle beklenen bir karar olduğu ifade edildi. Fas’ın Cezayir tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan “El-Kabail İçin Bağımsızlık Hareketi” ve “Reşad” ile iş birliği içerisininde olduğunun “kanıtlı” olduğunu söyleyen Lamamra, iki “örgütün” ülkede çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.