T24 LogoT24 Logo
Dünya Basınında Bugün

Dünya basınında bugün | Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Farklı ülkelerin gazeteleri bugün ilk sayfalarına neleri taşıdı?

25 Ağustos 2021 09:34

T24 Dış Haberler

Britanya Savunma Bakanlığı kaynakları, Kabil Havalimanı’ndna tahliyelerin 24-36 saat içinde sona erebileceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, hem ülke içindeki hem de yurtdışındaki müttefiklerinin çağrılarını reddederek Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra asker tutulmayacağını söyledi. Rolling Stones davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Britanya birlikleri Kabil’den 24-36 saat arasında ayrılabilir”

Britanya Savunma Bakanlığı kaynakları, Kabil Havalimanı’ndna tahliyelerin 24-36 saat içinde sona erebileceğini söyledi. Taliban, Kabil’den tahliyeler konusunda tutumunu sertleştirirken Britanya’nın geride binlerce Afganı bırakabileceği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden, Britanya’nın tahliyeler için belirlenen sürenin uzatılması yönünde teklifini reddederken Taliban da tahliyelerin 31 Ağustos’tan daha geç bir tarihe kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

The Independent | Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Rolling Stones davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti. Watts'ın çalıştığı iletişim ajansından yapılan açıklamada "Çok sevdiğimiz Charlie Watts'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da bir hastanede, ailesinin yanında huzurlu bir şekilde gözlerini yumdu" ifadeleri yer aldı. Rolling Stones birkaç hafta önce yaptığı duyuruda gruba 1963 yılında katılan Watts'ın bir ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdiği için ABD turnesine katılamayacağını belirtmişti.

New York Times | Müttefiklerine karşı çıkan Biden, çekilme tarihini değiştirmeyeceğini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, hem ülke içindeki hem de yurtdışındaki müttefiklerinin çağrılarını reddederek Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra asker tutulmayacağını söyledi. Biden, terör saldırısı potansiyelini gerekçe gösterdi. 

Yüksek ihtimalle "ABD'nin Afgan partnerlerini terk etmekle" suçlanacağı bir karar alan Biden, gelecek salı günü itibariyle askerlerini ülkeden çıkarma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Salı günü Beyaz Saray'da konuşan Biden, "Bu hızla 31 Ağustos'ta bitireceğiz gibi duruyor. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Her operasyon günü askerimiz için daha fazla risk demek" dedi.

Biden, çekilmeyi ayın 31'inde tamamlayabilmelerinin Taliban'ın işbirliği yapmaya devam etmesine bağlı olabileceğini ifade etti.

ABD lideri, gerekli olduğu bir senaryoda kullanılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan çekilme takviminin uzamasını sağlayabilecek bir acil eylem planı istediğini bildirdi.

The Washington Post | Mahkeme, Trump'ın sığınma politikasının yürürlükte kalmasına karar verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını destekleyerek Biden yönetiminin Donald Trump döneminde yürürlüğe sokulan "Meksika'da kal" politikasını tekrar yürürlüğe sokmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda sığınma başvurusunda bulunanlar, başvurular karar bağlanana kadar ABD dışında bekleyecek.

Moscow Times | Rusya, ABD'yi Afganları Orta Asya'ya itmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD güçlerinin Taliban'dan kaçan Afganistan vatandaşlarını hala Moskova'yla yakın ilişkileri olan Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerine 'göndermeye' çalıştığını söyledi. 

Macaristan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, "ABD, eskiden kendi güçleriyle çalışmış Afganları alması için birkaç Orta Asta ülkesini ikna etmeye çalışıyor" dedi. 

Lavrov'un iddiasına göre ABD, bu kişilerin sadece vize süreçleri noktalanana kadar burada kalacağını söyledi.

ABD'yi Orta Asya ülkelerine saygı göstermemekle suçlayan Lavrov, "ABD güçlerine çalışan Afganlar için tahminen en ufak detayına kadar güvenlik incelemesi yapılmıştır. Neden bu insanlara vize vermek için 2 ay daha beklemeniz gerekiyor" diye sordu. 

Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği'ne göre Özbekistan'a yaklaşık bin 500 Afgan vatandaşı geçti ve bu kişiler sınır yakınlarına kurulan çadırlarda kalıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Batı ülkelerinin Orta Asya ülkelerine geçici olarak sığınmacı göndermeye çalıştığını söylemiş ve duruma tepki göstermişti.

Le Figaro | Afganistan’daki kaosta şok dalgası

Le Figaro gazetesi, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği günden bu yana yaşanan gelişmeleri derledi. Haberde, bölgedeki gelişmelerin yeni bir kontrolsüz göç dalgasına neden olacağı, Washington ve rakipleri arasında güç dengesine ilişkin yeni durumlar geliştireceği belirtildi.

Al Jazeera | Cezayir, “düşmanca eylemler” gerekçesiyle Fas’la diplomatik ilişkiyi kesti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararını son dönemlerde yaşanan "düşmanca eylemler" neticesinde aldığını söyledi. Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın, son dönemde gözlemlenen gerginliği tırmandırma mantığı nedeniyle beklenen bir karar olduğu ifade edildi. Fas’ın Cezayir tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan “El-Kabail İçin Bağımsızlık Hareketi” ve “Reşad” ile iş birliği içerisininde olduğunun “kanıtlı” olduğunu söyleyen Lamamra, iki “örgütün” ülkede çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir’in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.

dbbdünya basınında bugüngazeteleröne çıkanlardış basın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24