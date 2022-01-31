Dünya basınında bugün | "Putin, yakın çevresindeki radikalleri dinliyor"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen haftalarda Covid kapanma döneminde katıldığı partilerin tepki çekmesi üzerine gündemi değiştirecek adımlar atmayı planlıyor. Rafael Nadal, 2022 Avustralya Açık’ta 5 saat 27 dakika süren efsane bir maçla Daniil Medvedev karşısında 2-0 geriye düştü ama 3-2 ile tarihi zafer elde etti. ABD gazetesi New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e danışmanlık yapan yakın çevresini inceledi. Washington Post, Rusya Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya devam ederken Moskova ve Washington'dan diplomatların bu hafta krizle ilgili bir görüşme yapması beklendiğini aktardı.

31 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, parti tepkilerinin ardında kontrolü eline almak istiyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen haftalarda Covid kapanma döneminde katıldığı partilerin tepki çekmesi üzerine gündemi değiştirecek adımlar atmayı planlıyor. Rusya’yla kriz karşısında Estonya ve doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine daha fazla asker gönderilebileceğine işaret eden Johnson, bu hafta Ukrayna’ya bir ziyarette bulunacak. Hükümet kaynakları aynı zamanda bu hafta artan enerji fiyatları karşısında zor durumda kalan ailelere yönelik bir paket açıklanabileceğini de duyurdu.

The Independent | Nadal, Avustralya Açık’ta şampiyonluk olarak rekor kırdı

Rafael Nadal, 2022 Avustralya Açık’ta 5 saat 27 dakika süren efsane bir maçla Daniil Medvedev karşısında 2-0 geriye düştü ama 3-2 ile tarihi zafer elde etti. Nadal, Avustralya'da 21. grand slam şampiyonluğunu alarak tarihin en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçisi oldu.

New York Times | Putin, yakın çevresindeki radikalleri dinliyor

ABD gazetesi New York Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e danışmanlık yapan yakın çevresini inceledi. Çoğu 1950'lerin SSCB'sinde doğan bu insanlardan bazılarının Putin'le Sovyet istihbarat kurumu KGB'ye çalıştığı dönemde tanıştığı ifade edildi. NYT, bu insanların "Batı'nın hayvanlar ve insanlar arasında evliliğe izin verdiği", "Ukrayna liderlerinin Hitler kadar kötü olduğu" ve "Milliyetçilerin insan olmadığı" konusunda inançları olduğunu aktardı.

The Washington Post | ABD ve Rusya'nın bu hafta Ukrayna konusunda görüşmesi muhtemel

Washington Post, Rusya Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya devam ederken Moskova ve Washington'dan diplomatların bu hafta krizle ilgili bir görüşme yapması beklendiğini aktardı. Öte yandan iki önemli ABD Kongre üyesi, partilerin yakında Putin'i saldırıdan caydırmaya yönelik bir yaptırım paketi konusunda anlaşabileceğini söyledi.

eKathimerini | Hükümete karşı gensoru önergesi başarısız oldu, 142-156

Yunanistan'da, Kiryakos Miçotakis'in Başbakanlığını yaptığı hükümet, muhalefetin gensoru önergesine karşı güvenoyu aldı. 300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin 156 milletvekili hükümete destek verdi. Muhalefetteki 142 milletvekili hükümete güvenoyu vermezken, 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Gensoru önergesi, hükümetin kar fırtınasını yönetme sürecinde başarısız olduğu iddiasıyla sunulmuştu ve 3 günlük tartışmanın ardından oylandı.

Moscow Times | Rusya, ABD ile 'saygılı' ilişkiler istediğini söyl

Rusya, ABD ile "karşılıklı saygıya" dayalı ilişkiler istediklerini söylerken bir kez daha "Ukrayna'ya tehdit oluşturmadıklarını" ifade etti.

Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler, Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için sınır bölgesine asker yığınağı yaptığı iddialarıyla Soğuk Savaş sonrası dönemin en kötü seviyesine geriledi.

Rus televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz dünyadaki tüm ülkelerle olduğu gibi ABD ile de iyi, adil ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler istiyoruz" dedi.

Lavrov, "Ancak sürekli güvenliğimizin tehlike altında olduğu bir pozisyonda kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun savunma hattının doğuya doğru ilerlemeye devam ettiğini" ifade eden Lavrov, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya hazır olmadığını" söyledi.

Le Monde | Rus gazına bağlılık Avrupa için kumar

Ukrayna-Rusya krizi derinleşirken, Avrupa Birliği, yüzde 40’ı Rusya’ya bağlı olan doğal gazı için kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. ABD ise sıvılaştırılmış doğalgaz teslimatlarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Al Jazeera | İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyaret ettiği BAE, Husiler’den gelen füzeleri durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen’den fırlatılan bir balistik füzeye engel olduklarını açıkladı. BAE Savunma Bakanlığı, füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklarken hedefinin Abu Dabi mi Dubai mi olduğu belirtilmedi. BAE, Yemen’de yedi yıldır süren iç savaşta İran destekli Husiler’le savaşa Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun bir parçası. Yemen’de Husiler’in sözcüsü, BAE’ye yeni bir operasyon planladıklarını söyledi.