Dünya basınında bugün | Putin, Mariupol'ün düştüğünü iddia etti; ancak çatışmalar sürüyor

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın güney liman kenti Mariupol'de çatışmaların sürmesine rağmen zafer ilan etti. Putin, Ukrayna askerlerinin şehirde kontrolünde kalan sonra bölge olan Azovstal çelik imalat tesisine saldırıyı iptal etti. Britanya’da milletvekilleri Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için bir oylama düzenledi. İsrail, Mescid-i Aksa’ya yeni baskın düzenledi; Filistinliler yaralandı.

22 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan için utanç; Milletvekilleri, Johnson’a parlamentoyu yanıltma soruşturmasını kabul etti

The Independent | Muhafazakâr Partililer Başbakan’a destek vermedi; Johnson, parlamentoyu yanıltma soruşturmasından geçecek

Britanya’da milletvekilleri Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için bir oylama düzenledi. Oylamada, polisin kendi soruşturmasını tamamlamasının ardından Avam Kamarası'ndan bir komitenin soruşturma başlatmasına karar verildi. İşçi Partisi'nin önergesiyle yapılan oylama öncesinde hükümet, Avam Kamarası'ndaki oylamanın, Londra polisi ve kıdemli müsteşar Sue Gray tarafından Johnson hakkında yürütülen diğer soruşturmalar bitene kadar beklemesi için İşçi Partisi'nin teklifi üzerine yeni bir öneride bulunmuştu. Ancak bu öneri geri çekildi ve Muhafazakar milletvekillerine İşçi Partisi'nin önergesine, partiden bağımsız oy verebileceği söylendi. Resmi bir ziyaret için Hindistan'a seyahat eden Johnson oylamayı kaçırdı.

New York Times | Putin, Mariupol'ün düştüğünü iddia etti; ancak çatışmalar sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın güney liman kenti Mariupol'de çatışmaların sürmesine rağmen zafer ilan etti. Putin, Ukrayna askerlerinin şehirde kontrolünde kalan sonra bölge olan Azovstal çelik imalat tesisine saldırıyı iptal etti. Putin, saldırı yerine Aovstal'ın "bir sineğin bile uçamayacağı" şekilde kuşatılmasını istedi. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, "Tabii ki Mariupol gibi güneyin önemli bir merkezini ele geçirmek bir başarı. Tebrikler" dedi. New York Times ise stratejik noktadaki çelik imalat tesisinin düşmediğine dikkat çekerek şehrin tamamen Rus kontrolünde olmadığını yazdı.

Wall Street Journal | Musk, Twitter'ın satın almak için finansmanı topladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi. Musk, teklifini yönetim kurulu yerine direkt hisse sahiplerine götürmeyi planladığını söyledi.

Moscow Times | Devlet medyası: Rus hava ve uzay savunma araştırma enstitüsünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Tver kentinde hava savunma sistemleri geliştiren bir askeri araştırma enstitüsünde çıkan yangın sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TASS'a konuşan bir kaynak, ölü sayısının bu sabah itibariyle 7'ye yükseldiğini ve bu sayının daha da yükselebileceğini ifade etti. Olayda toplamda 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde perşembe günü çekilen görüntülerde binadan yoğun şekilde kara dumanlar yükseldiği görülüyordu.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, 4 katlı binanın içindeki bazı insanların yangından kaçmak için camdan atlamak zorunda kaldığını belirtti.

Le Monde | Macron saldırıda; Le Pen geriliyor

Fransa’da çarşamba akşamı cumhurbaşkanlığı seçiminin iki adayı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen karşı karşıya geldi. 3 saate yakın süren tartışma yayınında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un psikolojik üstünlüğü sağladığı, Le Pen’i birkaç defa zor durumda bıraktığı değerlendirildi. Le Pen’in alım gücü üzerine planları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bağlantıları konusunda savunma hâlinde olduğu anlar aktarıldı. İki aday, eğitim, emeklilik, ekoloji, kurumlar ve dış politika gibi konularda kozlarını paylaştı.

Al Jazeera | İsrail, Mescid-i Aksa’ya yeni baskın düzenledi; Filistinliler yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polisin bulunduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle içeridekilere müdahale etti. Kauçuk mermi ve ses bombasının kullanıldığı baskında 9 Filistinli yaralandı. Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.