Dünya basınında bugün | "Putin’in şu ana kadarki en büyük güç oyunu"

T24 Dış haberler

Britanya'da sağlık servisleri hakkında tartışma sürüyor. Rusya'da hükûmetin istifası dünyada ses getirdi. Independent olayı "Putin’in şu ana kadarki en büyük güç oyunu" olarak değerlendirdi. ABD'de azil süreci Temsilciler Meclisi tarafından bir adım ileriye taşındı.

16 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da hükümetin acil servis bekleme süresi limitinden vazgeçmesi tepki çekti

Britanya’da ulusal sağlık sistemindeki sorunlar sık sık gündeme getirilirken bu kez de hastanelerin acil servisleri için belirlenen maksimum 4 saatlik bekleme limitinden vazgeçilmesi doktor ve hemşirelerin tepkisini çekti. Karara tepki gösterenler bakanların vatandaşların uzun saatler acil serviste bekleyince yapacağı şikayetlerden kaçmaya çalıştığını öne sürdü. Britanya’da bir hastanın acil servise gittiğinde 4 saat içinde kendisiyle ilgilenilmesi gerekiyor. Bu limitin son yıllarda hastanelerdeki yetersizlikler nedeniyle uygulanamıyordu.

The Independent | Putin’in şu ana kadarki en büyük güç oyunu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Federal Meclis’e seslendiği sırada büyük anayasal değişikliklere işaret etmesinin hemen ardından Medvedev hükümeti istifasını verdi. Medvedev, bu kararı Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için bu aldığını açıkladı. Putin, anayasa değişikliklerinin referanduma sunulmasını da önerdi. Gerçekleşmesi halinde, bu, 1993 yılında bu yana ülkede yapılan ilk referandum olacak. Başkanlık sisteminin devamından yana olduğunu belirten Putin'in yaptığı bir diğer öneri de parlamentoya, başbakanı seçebilmesi için daha geniş yetkiler verilmesi oldu.

New York Times | Temsilciler Meclisi azil suçlamalarını Senato'ya teslim etti, duruşmaların yolunu açtı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato'ya gönderilmesini onayladı. Demokratlar suçlamaların yönlendirilmesi yönünde oy kullanırken, Cumhuriyetçiler oylarını aksi yönde kullandı. New York Times, başlayacak yargı sürecinin Kasım ayında yapılacak seçimlerin kaderini belirleyebileceğini ifade etti.

Moscow Times | 'Teknokrat yer tutucu?' Putin pek tanınmayan vergi şefini Rusya Başbakanı olarak atadı

Rusya'da hükûmetin istifasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok siyasi geçmişi olmayan vergi şefi Mikhail Mishustin'i ülkenin yeni başbakanı ilan etti. Birçok analist, Mishustin'in "teknokrat bir sandalye doldurucu" olabileceğini ifade etti. Putin'e nadiren karşı çıkan parlamentonun alt kanadının bugün Mishustin'in başbakanlığını onaylaması bekleniyor.

Le Monde | Avrupa Birliği’nden ekolojik dönüşüm için finansman planı

AB Komisyonu, “Avrupa Yeşil Anlaşması” çerçevesinde kıtayı 2050’ye kadar iklime zararsız hale getirmeyi amaçlayan yatırım programını yayımladı. Buna göre, iklim hedeflerine ulaşılması için gerekli olan yatırımlar AB tarafından daha fazla desteklenecek. AB, çevre dostu, yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için gereken yatırımları teşvik edecek.

AB’nin gelecekteki bütçesinin yaklaşık 503 milyar euroluk kısmı iklim ve çevre hedefleri ile uyumlu programlara ve projelere aktarılacak.

Al Arabiya | Lübnan’da protestocular ve güvenlik güçleri arasında gerilim

Lübnan’ın Beyrut şehrinde Merkez Bankası etrafında toplanan protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Salı ve çarşamba günlerinde yaşanan çatışmaların ülkede Ekim ayında başlayan gerilimler arasında en şiddetlisi olduğu belirtildi. İki günde protestocular ve güvenlik güçlerinden toplam 37 kişi yaralandı.