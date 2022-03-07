Dünya basınında bugün | Putin’in hiddetinden kaçma mücadelesi

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 11 günün sonunda sivillerin tahliyesi için planlanan iki ateşkes girişimi de tarafların birbirini ihlalle suçlamasıyla sonlandı. NYT, Ukrayna'da Rusya'nın Mıkolayiv ve diğer şehirleri hızlıca alamamasının ordunun performansının iyi olmadığı yönünde yorumlara sebep olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'da savaşmaları için şehir ortamlarında çatışmaya alışık Suriyeliler toplamaya başladığını iddia edildi.

7 Mart 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İkinci ateşkes felaketinin ardından güvenli geçiş çağrısı

Rusya’nın Ukrayna işgalinde 11 günün sonunda sivillerin tahliyesi için planlanan iki ateşkes girişimi de tarafların birbirini ihlalle suçlamasıyla sonlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı konuşmada, sivillerin Ukrayna’dan güvenli bir şekilde çıkabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Mariupol şehrinde Ukrayna, 200 bin sivilin tahliyesi için çabalarken, insani koridor için planlanan iki ateşkes de sonuçsuz kaldı.

The Independent | Kapana kısılmak; Putin’in hiddetinden kaçma mücadelesi

The Independent muhabiri Kim Sengupta, Rusya saldırılarının yaşandığı Ukrayna’nın Irpin şehrinden izlenimlerini aktardı. Irvin’de sivillere gıda ve su gibi ihtiyaçların ulaştırıldığı, tahliye sürecinin başladığı sırada çatışmaların başladığını belirten Sengupta, çatışma seslerini duyan insanların panik içinde tahliye otobüslerinden kaçmaya başladığını anlattı.

New York Times | Daha az silahı olan Ukranya saldırıları savuşturmayı başarıyor

NYT, Ukrayna'da Rusya'nın Mıkolayiv ve diğer şehirleri hızlıca alamamasının ordunun performansının iyi olmadığı yönünde yorumlara sebep olduğunu belirtti. Liman kenti Mıkolayiv'i almak Rusya'nın öncelikli hedeflerinden biriydi, ancak Ukrayna ordusu şu ana kadar kenti tutmayı başardı. Gazete, daha az silahları olmasına rağmen Ukrayna ordusunun şu ana kadar saldırıları savuşturmayı başardığını ifade etti.

Wall Street Journal | ABD'li yetkililer: Rusya, Ukrayna'da şehir içi savaş için Suriyeli topluyor

Rusya'nın Ukrayna'da savaşmaları için şehir ortamlarında çatışmaya alışık Suriyeliler toplamaya başladığını iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan dört ABD'li yetkili, Washington'un incelemelerinin Rusya'nın son günlerde Suriye'de Suriyeli 'savaşçıları' Ukrayna'da savaşmak üzere toplamaya başladığını gösterdiğini ifade etti.

Kaynaklar, Ukrayna'da şehir içi çatışmalar giderek sıklaşırken Rusların bu konuda tecrübesi olan Suriyeli savaşçılardan faydalanmak istediğini belirtti.

Moscow Times | Rusya, Ukrayna savaşı protestolarında yaklaşık 4 bin 600 kişiyi gözaltına aldı

Rusya'nın farklı şehirlerinde pazar günü Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını protesto eden 4 bin 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre başkent Moskova'da bin 700, St. Petersburg'da da bin 500 kişi gözaltına alındı.

Gözlem kuruluşu OVD-Info ise pazar günü 65 şehirde toplam 4 bin 644 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Moskova'da gözaltına alınanları taşıyan bir polis otobüsü kaza yapıp 9 protestocuyu yaraladı.

Le Monde | Ukrayna: Çifte nükleer tehlikesi

Rusya’nın Ukrayna işgali sürerken, Moskova’dan yapılan “3. Dünya Savaşı nükleer olacak” açıklamasının üzerine Ukrayna’daki nükleer santraller üzerine endişeler de etkilendi. Geçen hafta Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporija’da çıkan yangın, dünya genelinde panik yarattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yangından sonra santralde radyasyon seviyesinin normal olduğunu belirtse de Rusya’nın Ukrayna işgalinde nükleer, hem silahlar hem de santraller bakımından tartışılan bir konu oldu.

Al Jazeera | Viyana’daki nükleer görüşmeler bitiş çizgisine yaklaşıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), İran ile "çözüme kavuşturulmayan konuların sonuçlandırılması için iş birliği ile diyaloğun güçlendirilmesi" hususunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette, iyi bir müzakere gerçekleştirdiklerini belirterek, İran'la çözüme kavuşturulması gereken sorunlara ilişkin nasıl bir yol izleneceğine ışık tutacak ortak bildiri üzerinde anlaşma sağladıklarını açıkladı.