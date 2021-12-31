Dünya basınında bugün | Putin'den Biden'a "kopma" uyarısı

T24 Dış Haberler

ABD'de görülen mahkemede Ghislaine Maxwell'in cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak suçlu bulunması, akıllara Prens Andrew'a ne olacağı sorusunu getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon konuşmasında ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda uygulamakla tehdit ettiği ekonomik yaptırımların yürürlüğe sokulmasının ilişkilerde "kopmaya" sebep olabileceğini belirtti. ABD'de uzmanlar, ülkede gözlemlenen Omicron varyantına bağlı vaka artışının çok uzun sürmeyebileceğini ifade etti.

31 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Sağlık çalışanları için Covid testi eksikliğinin yıkıcı sonuçları olabilir"

Britanya'da Omicron vakalarının oluşturduğu dalganın karşısında sağlık çalışanlarının da yetersiz Covid testiyle karşı karşıya kalması, sistemi kilitlenmesi konusunda tehdit oluşturuyor. Çok sayıda temaslı sağlık çalışanının test yaptıramadığı için evde izole beklemek zorunda olduğu belirtiliyor.

The Independent | Prens Andrew için sırada ne var?

ABD'de görülen mahkemede Ghislaine Maxwell, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'in suç ortağı olarak suçlu bulundu. Altı suçtan beşinden suçlu bulunan Maxwell'in ardından gözler bir kez daha Epstein'le yakınlığıyla bilinen ve bir kadın tarafından reşit olmadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Prens Andrew'a çevrildi.

New York Times | Putin, Ukrayna nedeniyle "kopma" uyarısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon konuşmasında ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda uygulamakla tehdit ettiği ekonomik yaptırımların yürürlüğe sokulmasının ilişkilerde "kopmaya" sebep olabileceğini belirtti. NYT, 50 dakikalık görüşmenin sonunda Putin'in Ukrayna konusundaki niyetlerinin hala anlaşılmadığını belirtti.

The Washington Post | Uzmanlar: Omicron artışı ABD'de ocak ortası pik yapabilir

ABD'de uzmanlar, ülkede gözlemlenen Omicron varyantına bağlı vaka artışının çok uzun sürmeyebileceğini ifade etti. New York'taki Columbia Üniversitesi, vakalarında 9 Ocak'ta pik yapabileceğini öngördü. Gazete, varyantın ilk olarak görüldüğü Güney Afrika'da vakaların çok hızlı bir artış gösterdiğine ve daha sonra beklenmeyen bir hızla düştüğüne dikkat çekti.

Moscow Times | Rusya, Pussy Riot aktivistlerini ve hicivciyi 'yabancı ajan' diye damgaladı

Rusya, feminist protest punk rock grubu Pussy Riot'un iki üyesini "yabancı ajan" ilan etti.

Grubun kurucu üyesi Nadejda Tolokonnikova ve Nika Nikulşina'nın adları Adalet Bakanlığı'nın "yabancı ajanlar" listesine eklendi.

32 yaşındaki Tolokonnikova, 2012'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus Ortodoks Kilisesi ile bağlantılarını Kurtarıcı İsa Katedrali'nde protesto eden bir performansa katıldığı için tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı listeye Pussy Riot üyelerinin yanı sıra bağımsız haber sitesi Holod'un yazıişleri müdürü Taisiya Bekbulatova, hicivci Viktor Şenderoviç ve eski Kremlin danışmanı Marat Gelman'ı da ekledi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu insanlar sayısı tam bilinmeyen çemberlere yabancı fon alarak materyal dağıtıyor" denildi.

"Yabancı ajan" listesinde artık 100'den fazla isim bulunuyor.

Le Monde | Omicron varyantı: Gelgit dalgası, çok sayıda bilinmeyen

Fransa'da Omicron varyantı günlük 200 binin üzerinde seyreden Covid-19 vakalarına sebep oluyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, an itibariyle bir milyonun üzerinde vatandaşın Covid-19 olduğunu açıkladı. Omicron varyantının daha ağır hastalığa neden olmadığına ilişkin raporlar olsa da hastanelerin kapasitesini zorlayacak bir yükle karşılaşma riski sürüyor. Hükümet, aşı yaptırmayan kişilerin virüse yakalanma ve yayma konusunda büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.

Al Jazeera | Bahreyn, 10 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi atadı

Bahreyn, Suriye'de çatışmaların başlarında ilişkileri düşürmesinden bu yana ilk Şam büyükelçisini atadı. Bahreyn'in Waheed Mubarak Sayyar'ı Şam Büyükelçisi olarak ataması, Orta Doğu'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la diplomatik bağları yeniden kuran ülkelerin artması ve değişim dalgasının bir işareti olarak değerlendirildi. Körfez ülkeleri, 2011 yılında ülke çapındaki protestolarda hükümetin şiddet kullanması gerekçesiyle Suriye'yle ilişkileri düşürmüştü.