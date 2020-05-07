Dünya basınında bugün | Pandemi milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya getirdi

Dünya basınının gündeminde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal sorunlar yer aldı. ABD basınında Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik krizle birlikte gıdaya erişim sıkıntısı yaşayan vatandaşların sayısındaki artış ve işsizlik sorununun arkasındaki etnik eşitsizliği yer aldı. Britanya'da ise sağlık çalışanlarının Koronavirüs sürecine ilişkin yetersizliklerle mücadelesi manşete taşındı. The Independent, sağlık çalışanlarına yapılan yaygın testin bazı bölgelerde kimyasal eksikliği nedeniyle durdurulduğunu aktardı.

7 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Pandemi milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya getirdi; Cumhuriyetçi’ler gıda yardımını arttırmakta isteksiz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ABD’de gıdaya erişimde sıkıntıları ciddi oranda arttırdı. Brookings Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, küçük çocuğu olan annelerin beşte biri çocuklarının yeterince beslenemediğini belirtti. Pandemi sonrası rekor kıran işsizlik başvurularıyla da artan açlık tehlikesi ABD’de Ek Beslenme Yardımı Programı’nın arttırılması çağrılarını beraberinde getirdi. Demokrat Parti, gıda yardımı miktarının arttırılması gerektiğini savunurken Cumhuriyetçi’ler programın genişletilmesine karşı isteksiz. Temsilciler Meclisi’nden Cumhuriyetçi Temsilci Michael Connaway, gıda programının çalıştığını, ihtiyacı olanlara uygulandığını söyleyerek “Bunun için yeni bir mevzuata gerek yok” dedi.

The Washington Post | Pandemi sonra işini kaybedenler arasında Hispanikler ve siyahlar dezavantajlı grupta

Washington Post ve Ipsos’un hazırladığı bir anket, ABD’de Koronavirüs salgını sonrası rekor kıran iş kayıplarının etnik eşitsizlik boyutunu ortaya koydu. Ankete göre, ABD’de Hispanik’lerin işini kaybetme oranı beyazların neredeyse iki katı oldu. ABD’de salgın başladığından bu yana Hispaniklerin yüzde 20, siyahların yüzde 16’sının işten çıkarıldığı görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, siyahlar ve Hispaniklerin Covid-19 nedeniyle ölüm oranı da beyazlardan daha fazla.

The Wall Street Journal | Virüs, ABD ve Çin arasında uçurumu büyütüyor

ABD ve Çin arasında gerilim yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte arttı. Trump yönetimiyle ABD’de Çin’e karşı soruşturmalar, yargılamalar ve sınırlamalar kampanyası yürütülmeye başladı. Çin ise bu sırada askeri adımlarını hızlandırma ve medyada ABD karşıtı bir propoganda izleme yoluna gitti. Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıkması, ABD’nin salgının ortaya çıkış şekli hakkında Çin’e soruşturma açılması çağrılarını gündeme getirdi.

The Guardian | Britanya’da kısıtlamaları hafifletme planları; gelecek hafta piknik ve gezintilere izin verilecek

Britanya gelecek haftadan itibaren aşamalı olarak yeni tip Koronavirüs önlemlerini hafifletmeye hazırlanıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın pazartesi başlayacağını söylediği süreçte pikniklere, güneşlenmeye ve gezintilere izin verilecek. Vatandaşların sosyal mesafe önlemleri dikkate alınarak istedikleri zaman evlerinden çıkabilmeleri planlanıyor. Britanya’da kısıtlamaları hafifletme planları bugün netleşecek, Pazar günü ise detaylar duyurulacak.

The Independent | Sağlık çalışanlarına Koronavirüs testi, yetersizlik nedeniyle yapılamıyor

Britanya’da sağlık çalışanlarına yaygın Koronavirüs testi uygulaması test için gerekli bazı kimyasalların eksikliği nedeniyle durduruldu. Londra’nın güneyindeki 4 hastanenin patoloji servisleri, sağlık çalışanlarına test uygulamasına eksiklik nedeniyle durdurmak zorunda kaldı. Öte yandan hükûmet günlük test kapasitesinin 200 bine çıkarılacağı hedefini yineledi.

Le Monde | Avrupa Komisyonu karanlık tahminde bulunurken Almanya’da yargıçlar Avrupa Merkez Bankası’nı baskı altına aldı

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) durumu kötü olan ekonomileri canlandırmak için uyguladığı tahvil alım programının Almanya Anayasası'nı kısmen ihlal ettiğini açıkladı. Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) durumu kötü olan ekonomileri canlandırmak için uyguladığı tahvil alım programının Almanya Anayasası'nı kısmen ihlal ettiğini açıkladı. Bu sırada Avrupa Birliği de karanlık bir tablo çizerek açıkladığı 2020 ekonomik öngörülerinde “tarihi resesyon” beklendiğini açıkladı. Avrupa Komisyon'u Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Euro Bölgesi'nin yüzde 7,7 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Moscow Times | Rusya, Koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak gevşetiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta günlük vaka sayılarının 10 bini aşmasından önce Koronavirüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılması kararı verdi. 165’ten fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Rusya, 11 Mayıs’tan sonra aşamalı olarak normal hayata geçmeyi planlarken vaka sayısının yoğun olduğu bölgelerde sıkı önlemlerin devam etmesine karar verildi.