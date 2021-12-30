Dünya basınında bugün | Omicron yayılırken, yetkililer 'tam aşılının' anlamını tekrar düşünüyor

T24 Dış Haberler
New York Times, ABD'de Omicron varyantı hızla yayılırken Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin hatırlatıcı doz olmayan iki doz aşılıların "tam aşılı" sayılıp sayılamayacağı üzerinde durmaya başladığını belirtti. The Guardian’ın Kabil’deki muhabiri, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’dan gözlemlerini aktardı. Britanya’da yaşanan Covid testi yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının temaslı durumlarda evlerinde izole bir şekilde kalmak zorunda kaldığı belirtildi. Rusya'nın devlet medya denetleme kurumu, Netflix'in Rus devlet kanallarını yayınlamasını zorunlu kıldı.
30 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Açlık, kaos ve korku Afganlar arasında kol geziyor
The Guardian’ın Kabil’deki muhabiri, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’dan gözlemlerini aktardı. Taliban yönetimi dönemden önce polis memurluğu, bölge valiliği gibi görevler alan, yaşamı boyunca ailesini geçindirmekte hiç zorlanmadığını söyleyen Mehrajuddin isimli bir adamın görüşlerine yer verilen haberde, artık ailesiyle günde bir öğün yiyebildiklerini söylediği aktarıldı. Mehrajuddin “Ailem aç. Ölmekten bile korkuyorum. Ailem cenazemi nasıl karşılar?” dedi. Taliban’ın yönetimiyle birlikte kesilen yardımlarla birlikte Afganistan’da ciddi bir yoksulluk krizi yaşanıyor.
The Independent | Test yetersizliği sağlık çalışanlarını izolasyona kapatıyor
Britanya’da yaşanan Covid testi yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının temaslı durumlarda evlerinde izole bir şekilde kalmak zorunda kaldığı belirtildi. Omicron varyantı, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Britanya’da da vaka sayılarının rekor kırmasına, binlerce insanın her gün Covid testi yaptırmak için sıraya girmesine neden oldu.
New York Times | Omicron yayılırken, yetkililer 'tam aşılının' anlamını tekrar düşünüyor
New York Times, ABD'de Omicron varyantı hızla yayılırken Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin hatırlatıcı doz olmayan iki doz aşılıların "tam aşılı" sayılıp sayılamayacağı üzerinde durmaya başladığını belirtti. Gazete, "tam aşılı" tanımının değişmesini kamu görevlilerine duyulan güvende erimeye sebep olabileceğini ve lojistik sorunlar yaratabileceğini belirtti.
The Washington Post | Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan suçlu bulundu
Finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu. Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.
Moscow Times | Rusya, Netflix'in devlet kanallarını yayınlamasını zorunlu kılacak
Rusya'nın devlet medya denetleme kurumu, Netflix'in Rus devlet kanallarını yayınlamasını zorunlu kıldı.
Roskomnadzor, Netflix'i salı günü "görsel-işitsel servisler" listesine ekledi. Rusya'da 100 binden fazla kullanıcısı olan streaming servislerinin Rus yasalarına uyması ve Rusya'da bir şirket olarak kaydedilmesi zorunlu tutuluyor.
Listeye alınan servislerin Rusya'nın 20 federal televizyon kanalının canlı yayınını sunması da zorunlu tutuluyor.
2022'nin Mart ayı itibariyle Netflix'in Rus kullanıcılarına 1. Kanal'dan Rus Ortodoks Kilisesi'nin 'Spas' (Kurtarılmış) kanallarına hepsinin yayınını vermesi gerekecek.
Rusya, 2021'de internet devleri üzerindeki baskısını artırdı. Geçen hafta, Rusya'da mahkemeler Google ve Meta'ya sansürlü içerikleri kaldırmadığı için toplam 125 milyon dolar para cezası verdi.
Le Monde | Demokratik Rusya’nın sembolü Memorial’ın sonu
Rusya Yüksek Mahkemesi, ülkenin en köklü insan hakları gözlem kurumu Memorial’ın ‘yabancı ajan yasasını defalarca ihlal etmesi’ sebebiyle kapatılmasına karar verdi. Sovyetler Birliği döneminde kurulan ve hem günümüz hem geçmişin insan hakları ihlalleri araştıran Memorial’ın kapatılması, “Rusya’da demokrasi sembolü kurumun sonu” olarak değerlendirildi.
Al Jazeera | Lübnan, bir Körfez ülkesine doğru yola çıkarılan 9 milyon amfetamin hapına el koydu
Lübnan’da yetkililer ismi verilmeyen bir Körfez ülkesine doğru yola çıkarılan dokuz milyon amfetamin hapına el koyduklarını açıkladı. Lübnan Gümrüğü, Lübnan’dan hapları çıkarmayla bağlantılı birkaç kişinin gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Bassam Mawlavi, kimin tutuklandığı ve hapların nereye gittiğine ilişkin detay vermedi. Al Jazeera’ya konuşan bir kaynak, hapların Kuveyt’e gittiğini iddia etti.