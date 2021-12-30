Dünya basınında bugün | Omicron yayılırken, yetkililer 'tam aşılının' anlamını tekrar düşünüyor

T24 Dış Haberler

New York Times, ABD'de Omicron varyantı hızla yayılırken Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin hatırlatıcı doz olmayan iki doz aşılıların "tam aşılı" sayılıp sayılamayacağı üzerinde durmaya başladığını belirtti. The Guardian’ın Kabil’deki muhabiri, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’dan gözlemlerini aktardı. Britanya’da yaşanan Covid testi yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının temaslı durumlarda evlerinde izole bir şekilde kalmak zorunda kaldığı belirtildi. Rusya'nın devlet medya denetleme kurumu, Netflix'in Rus devlet kanallarını yayınlamasını zorunlu kıldı.

30 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Açlık, kaos ve korku Afganlar arasında kol geziyor

The Guardian’ın Kabil’deki muhabiri, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’dan gözlemlerini aktardı. Taliban yönetimi dönemden önce polis memurluğu, bölge valiliği gibi görevler alan, yaşamı boyunca ailesini geçindirmekte hiç zorlanmadığını söyleyen Mehrajuddin isimli bir adamın görüşlerine yer verilen haberde, artık ailesiyle günde bir öğün yiyebildiklerini söylediği aktarıldı. Mehrajuddin “Ailem aç. Ölmekten bile korkuyorum. Ailem cenazemi nasıl karşılar?” dedi. Taliban’ın yönetimiyle birlikte kesilen yardımlarla birlikte Afganistan’da ciddi bir yoksulluk krizi yaşanıyor.

The Independent | Test yetersizliği sağlık çalışanlarını izolasyona kapatıyor

Britanya’da yaşanan Covid testi yetersizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının temaslı durumlarda evlerinde izole bir şekilde kalmak zorunda kaldığı belirtildi. Omicron varyantı, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Britanya’da da vaka sayılarının rekor kırmasına, binlerce insanın her gün Covid testi yaptırmak için sıraya girmesine neden oldu.

New York Times | Omicron yayılırken, yetkililer 'tam aşılının' anlamını tekrar düşünüyor

New York Times, ABD'de Omicron varyantı hızla yayılırken Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin hatırlatıcı doz olmayan iki doz aşılıların "tam aşılı" sayılıp sayılamayacağı üzerinde durmaya başladığını belirtti. Gazete, "tam aşılı" tanımının değişmesini kamu görevlilerine duyulan güvende erimeye sebep olabileceğini ve lojistik sorunlar yaratabileceğini belirtti.

The Washington Post | Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmaktan suçlu bulundu