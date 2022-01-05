Dünya basınında bugün | "Omicron'un yoğunlaştığı bölgelerde hastaneler doluyor, ama yoğun bakımlar dolmayabilir"

T24 Dış Haberler

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı protestoların durulmamasının ardından hükümet görevden alındı. Boris Johnson, sağlık sisteminin gelecek haftalarda yoğunluk altında kalabileceğini kabul etti. New York Times'a göre Omicron'un yoğunlaştığı bölgelerde hastaneler doluyor, ama yoğun bakımlar dolmayabilir.

4 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson, yeni kısıtlama duyurmadı; hastanelerin yük altında kalacağını kabul etti

Boris Johnson, sağlık sisteminin gelecek haftalarda yoğunluk altında kalabileceğini kabul etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de rekor sayılarda artan Covid-19 vakalarına rağmen salgından sağ salim çıkılabileceğini söylediği açıklamada yeni kısıtlamaların uygulanmayacağını söyledi. Johnson, yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Sİstemi’nin gelecek haftalarda yoğunluk altında kalabileceğini de kabul etti. İngiltere’nin dört bir yanında hastaneler aciliyeti olmayan ameliyatları ertelemek durumunda kalıyor.

The Independent | Silikon Vadisi, Theranos olayından ders alacak mı?

Bir damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji şirketi Theranos’un kurucusu California’da aylardır süren dolandırıcılık davasında suçlu bulundu. Holmes, yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Bir dönem değerine 9 milyar dolar biçilen Theranos, Silikon Vadisi’nde oldukça popüler olmuştu.

New York Times | Omicron'un yoğunlaştığı bölgelerde hastaneler doluyor, ama yoğun bakımlar dolmayabilir

New York Times, ABD genelinde doktorların mevcut Covid dalgasının eskilerinden daha farklı olduğunu hissetmeye başladığını belirtti. Gazeteye göre çok bulaşıcı Omicron varyantı sebebiyle yine hastaneye kaldırılanların sayısı arttı, sağlık çalışanları yoğunluktan çok yoruldu ve hastalığı kendileri de kapmaya başladı. Ancak doktorlara göre Omicron'un yoğunlukta olduğu bölgelerde hastaneye kaldırılan Covid hastalarının sayısı artsa da, bunların geçmişe kıyasla daha küçük bir bölümü yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duyuyor veya solunum cihazına bağlanıyor.

Financial Times | Moskova, ABD ve NATO ile görüşmeye hazırlanırken AB masada olmak istiyor

Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ve ABD ile görüşmek için Avrupa Birliği'ni kenarda bıraktığını, Brüksel'in ise gelecek hafta Ukrayna krizi konusunda yapılacak görüşmelerde masada olmak istediğini belirtti. Gazeteye konuşan AB yetkilileri, görüşmelerin ayarlanma şeklinden rahatsızlıklarını dile getirdi.

Moscow Times | Kazakistan Devlet Başkanı, protestoları durdurmak için kabineyi görevden aldı

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı protestoların durulmamasının ardından hükümet görevden alındı.

Salı günü eylemler devam ederken ülkenin birçok noktasında olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin istifasını kabul etti. Çarşamba gününün ilk saatlerinde eski başbakan yardımcısı Alihan Smaylov'un Başbakanlık görevine getirildiği açıklandı.

Salı günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da eylemlere karşı çok sayıda çevik kuvvet görevlendirildi ve kitle kontrol aracı kent merkezine indirildi.

AFP'nin aktardığına göre polis, yaklaşık 5 bin protestocu dağılmayı kabul etmeyince biber gazı ve şok bombaları kullandı.

Le Monde | Macron’un aşı yaptırmayanları “rahatsız edecek” sözleri Ulusal Meclis’i karıştırdı

Fransa’da hükümetin Koronavirüs aşısını zorunlu hale getirecek önerisi Ulusal Meclis’i karıştırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamalarda aşı yaptırmayanlar için hayatı zorlaştıracak bir dizi kararın alınmasını istediğini, aşı yaptırmayanları “rahatsız etmeye” devam edeceklerini söylemişti. Macron’un açıklamalarının çıkması üzerine Ulusal Meclis’te sağlık sertifikası üzerine yapılan görüşmeler durdu. Macron’un verdiği demeçte kullandığı ifadeler muhalefetin tepkisini çekti.

Al Jazeera | İsrail, açlık grevindeki Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Filistinli mahkum Hisham Abu Hawwash, İsrail’le 26 Şubat’ta serbest bırakılması konusunda varılan anlaşma sonucu 141 günlük açlık grevini sona erdirdi. Hawwash, gerekçe belirtilmeden tutuklu yargılanıyordu. Hawwash, birkaç Filistinli mahkum gibi “gizli kanıtla” gözaltına alınmış, hakkındaki suçlamaları bilmeden, kendini mahkemede savunma şansı olmadan cezaevinde tutuluyordu.