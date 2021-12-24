Dünya basınında bugün | Omicron endişeleri; Putin'in Türkiye göndermesi

T24 Dış Haberler

Britanya'da doktorlar Koronavirüs'ün Omicron varyantı karşısında Noel ve yılbaşı kutlamalarının küçük tutulması gerekti konusunda uyardı. ABD'nin önde gelen hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, Covid-19'un uçuş ekipleri ve diğer çalışanları üzerindeki etkileri nedeniyle Noel Arifesi'ndeki 200'den fazla uçuşlarını iptal ettiklerini ifade etti. New York Times, 2021 biterken ABD'de enflasyonun "inatçı" bir şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Rusya lider Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye'ye gönderme yaptı.

24 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Doktorlar, Britanyalıları uyardı: Kutlamaları küçük tutun

Britanya'da doktorlar Koronavirüs'ün Omicron varyantı karşısında Noel ve yılbaşı kutlamalarının küçük tutulması gerekti konusunda uyardı. İlk bulgular, Koronavirüs'ün Omicron varyantının diğer varyantlara oranla daha ağır hastalığa neden olmadığını gösterse de hızlı yayılımın ülkedeki sağlık sistemi üzerinde ciddi bir yük olacağı belirtiliyor.

The Independent | Sağlık çalışanları hastalanırken hastaneler zorlanıyor

Britanya Sağlık Bakanı, Koronavirüs'ün Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle sağlık personellerinin hastalanmaya başladığı, hastanelerde vaka oranın son haftada yüzde 50 oranında arttığını söyledi. Hastane yöneticileri "acil durum" yaşandığını belirtti. The Independent gazetesi aynı zamanda Pulitzer ödüllü gazeteci-yazar Joan Didion'un ölümünü de ilk sayfasına taşıdı.

New York Times | Omicron, ekonomi konusunda şüphe ve korku yaratıyor

New York Times, 2021 biterken ABD'de enflasyonun "inatçı" bir şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Gazete, Omicron varyantının yarattığı belirsizlik nedeniyle ABD Merkez Bankası ve Başkan Joe Biden'ın yükselen fiyatları kontrol altına almak için "fazlasını" yapması gerekeceğini belirtti.

The Washington Post | Omicron çalışanları vurdu; United ve Delta, Noel Arifesi'nde 200'den fazla uçuşu iptal etti

ABD'nin önde gelen hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, Covid-19'un uçuş ekipleri ve diğer çalışanları üzerindeki etkileri nedeniyle Noel Arifesi'ndeki 200'den fazla uçuşlarını iptal ettiklerini ifade etti.

United cuma günü için planlanan 120 uçuşunu iptal ederken, Atlanta merkezli Delta da yaklaşık 90 uçuşunu iptal etti.

United'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta ülke genelinde Omicron vakalarında yaşanan artışın uçuş ekiplerimize ve operasyonlarımızı yürütenlere direkt etkisi oldu. Sonuç olarak maalesef bazı uçuşlarımız iptal edildi. Etkilenen yolcuları havalimanına gelmeden önce bilgilendiriyoruz" denildi.

Delta da uçuşları iptal etmeden önce ellerindeki tüm alternatif seçenekleri denediklerini ifade etti. Atlanta merkezli hava yolu da iptal gerekçesi olarak Omicron'un yanı sıra bazı bölgelerdeki hava şartlarını gösterdi.

Moscow Times | Putin'in sene sonu basın toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gelenek haline gelen sene sonu basın toplantısını gerçekleştirdi.

Putin, Ukrayna'yla bir savaşın olası olup olmadığı ile ilgili soruya, "Kendi güvenliğimizi düşünmeliyiz. Ukrayna'da olanları ve ne zaman saldırabileceklerini dikkatle takip etmeliyiz" dedi.

NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Putin, ABD'yi NATO'nun genişleme dalgaları konusunda "yalan söylemekle" suçladı.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye'ye gönderme yaptı. Putin, "Merkez Bankası'nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek sonumuz Türkiye gibi olur" dedi.

Le Monde | Avrupa ülkeleri Covid'e karşı nasıl harekete geçiyor?

Avrupa ülkelerinde Koronavirüs'ün yeni varyantı Omicron yeni önlemlerin alınmasına da neden oldu. Bazı ülkeler sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden gündeme sokarken bazılarında açık alanlarda maske zorunluluğu yeniden yürürlüğe girdi. Aşı zorunluluğu yeniden bir ihtimal olarak tartışılmaya başlandı. Omicron'un ilk tespit edildiği Güney Afrika'da ise vaka yoğunluğunun hafiflemeye başladığı belirtildi.

Al Jazeera | Sudanlı protestocular cinsel saldırılara karşı sokaktaydı: Bizi yıkamazlar

Sudan'da yüzlerce kadın cinsel saldırı ve tacize karşı sokaklara çıktı. Ülkedeki darbe karşıtı protestolarda güvenlik görevlilerinin protestocu kadınlara tecavüz ve taciz ettiği vakalar çıkmıştı. Sokağa çıkan kadınlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden söz konusu vakalarla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. Sokağa çıkan kadınlar "Bunun bir daha yaşanmaması için baskı kurmaya geldik" dedi.