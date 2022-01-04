Dünya basınında bugün | Okullar Omicron'la yüzleşirken "kaos"

ABD'de siyasetçiler okulları açık tutma sözü verse de vakaların Omicron varyantı nedeniyle hızla artması sebebiyle daha çok okul bölgesinin tekrar uzaktan eğitime dönme durumunda kalabileceği konuşuluyor. Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından hüküm giyen ve cezaevinde hayatına son veren Jeffrey Epstein'in, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için yaptığı anlaşmanın içeriği açıklanacak. ABD merkezli teknoloji devi Apple, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıklamasını öne çıkardı.

4 Ocak 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Epstein, Prens Andrew'u çocuk istismarıyla suçlayan kadına dava açmaması için 500 bin dolar vermiş

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından hüküm giyen ve cezaevinde hayatına son veren Jeffrey Epstein'in, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için yaptığı anlaşmanın içeriği açıklanacak. Açıklanaca belgelerde, Epstein'in Giuffre gibi mağdurlara 500 bin dolar verdiği belirtildi. Giuffre'nin, Epstein yoluyla 17 yaşındayken tanıştığı İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew'u da cinsel saldırıyla suçlayarak açtığı davayı etkileyebilir. Prens Andrew, hakkındaki 'çocuk yaşta birine cinsel saldırıda bulunma' suçlamasını yıllardır reddediyor.

The Independent | Boris Johnson, "B planı" kısıtlamalara bağlı kalıyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de artan Covid vakalarının hastanelerde yarattığı baskı üzerine ülkede kısıtlamaların "B planına" sadık kalınması gerektiğini söyledi. B planı kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu, evden çalışma gibi önlemler uygulanıyor. Johnson, dün yaptığı açıklamalarda İngiltere'de vaka sayıları rekor seviyelerde artsa da aşılamalar sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre "çok daha iyi durumda" olunduğunu söyledi.

New York Times | Okullar Omicron'la yüzleşirken 'kaos'

ABD'de siyasetçiler okulları açık tutma sözü verse de vakaların Omicron varyantı nedeniyle hızla artması sebebiyle daha çok okul bölgesinin tekrar uzaktan eğitime dönme durumunda kalabileceği konuşuluyor. Newark, Atlanta, Milwaukee ve Cleveland şehirlerinde alınan geçici uzaktan eğitim kararından yaklaşık 450 bin öğrenci etkilendi. Ulusal Veliler Birliği Başkanı, durumu "kaotik" olarak nitelendirdi.

Financial Times | Apple, piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, hisse fiyatının 182.86 doları geçmesi ile dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu. Financial Times, şirketin tedarik zinciri krizini aşmayı başardığını ve araba piyasasına girmeyi planladığını ifade etti.

Moscow Times | AB'den Borrell, Rusya ile gerilim sürerken Ukrayna'da cepheyi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya kendi batı sınırında asker yığınağı yaparken Brüksel'in Kiev'e desteğini göstermek için Ukrayna'ya gidecek.

Borrell, Ukrayna ordusu ile doğudaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların karşı karşıya geldiği "temas hattını" da ziyaret edecek.

Ukrayna ziyareti boyunca başkent Kiev'de yetkililerle de temaslarda bulunacak olan Borrell, "Avrupa'nın güvenliği hakkında tüm konuşmalar AB ile koordineli ve AB'nin katılımıyla olmalı" dedi.

AFP'ye göre AB, ABD ve Rusya Avrupa'daki güç dengelerini müzakere ederken kenarda bırakılmaktan endişe ediyor.

Le Monde | Fransa'da Covid'le mücadelede yeni dönem

Fransa'da Omicron varyantıyla hızla artan Covid vakaları sonrası hükümet salgınla mücadelede hayatın akışını kilitlememek için yeni bir stratejiye geçti. Buna göre tam aşılı olup Covid testi pozitif çıkan kişilerin zorunlu karantina süresi düşürüldü. Yeni sürecin merkezinde aşılama yer almaya devam ediyor. Fransa'da sosyal yaşam için bir gereklilik olan aşı sertifikası, üç doz aşı olunan durumlarda aktif hale gelecek.

Al Jazeera | Erdoğan, şubatta Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Erdoğan'ın ziyareti 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından bir ilk niteliği taşıyacak. Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki sallantılı ilişkilerin Kaşıkçı cinayetinden sonra daha kötü bir hal aldığı vurgulandı. Riyad'dan henüz ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.