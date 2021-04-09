Dünya basınında bugün | "Ofis binaları kalıcı olarak boş kalabilir"

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray, Kuzey İrlanda’da birlik yanlışı ve ayrılıkçılar arasında meydana gelen çatışmalarla ilgili endişeli olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla yönetiminin aldığı ilk önlemleri kamuoyuna açıkladı. New York Times, Koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok şirketin evden çalışmayı kalıcı hale getirmeye başlamasıyla ABD'de boş ofis sayısının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekti.

9 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | ABD’den Kuzey İrlanda’daki çatışmalara yönelik açıklama

Beyaz Saray, Kuzey İrlanda’da birlik yanlışı ve ayrılıkçılar arasında meydana gelen çatışmalarla ilgili endişeli olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Belfast’ta polisin “son yılların en şiddetli olayı” olarak adlandırdığı çatışmalarla ilgili Britanya Başbakanı ve İrlanda Başbakanı’yla telefonda görüştü. İrlanda kökenli Biden daha önce sık sık Kuzey İrlanda’da barış sürecine dair desteğini açıklamı ve geçen yıl Brexit görüşmelerinde barış sürecinin korunması çağrısı yapmıştı. Belfast'teki birlik yanlısı ve ayrılıkçı mahalleleri ayırdığı iddia edilen ''Barış Çizgisi''nde taraflar bir haftadır çatışıyor.

The Independent | Biden: Bu kadar dua yeter, harekete geçme zamanı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla yönetiminin aldığı ilk önlemleri kamuoyuna açıkladı. "Bu ülkede silahlı şiddet bir salgın. Aynı zamanda uluslararası utanç kaynağı" diyen Biden, bazı silahların kontrolüne yönelik bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Başkanlık kararnameleriyle öncelikle, seri numarası olmadığı için "hayalet silahlar" olarak adlandırılan ev yapımı silahların daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

New York Times | Ofis binaları boş kalabilir, şehirler zarar görebilir

New York Times, Koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok şirketin evden çalışmayı kalıcı hale getirmeye başlamasıyla ABD'de boş ofis sayısının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekti ve emlak sektörünün büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Pazartesi açıklanan şehir tahminlerine göre Manhattan'daki gökdelen ofisler bir senede yüzde 25 değer kaybetti.

The Washington Post | Yeni varyantlar yükselişte

The Washington Post'un aktardığına göre ilk olarak Britanya'da gören mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs varyantı B.1.1.7 artık ABD'deki vakaların yüzde 27'sini oluşturuyor. ABD'nin çeşitli bölgelerinde daha bulaşıcı olduğu belirtilen Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının da daha sık görülmeye başlandığı belirtildi.

Moscow Times | Putin'in yardımcısı: Donbas'ta gerilimin yükselmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olur

Rusya devlet başkanlığı ofisinin üst düzey yetkililerinden Dimitri Kozak, Ukrayna'nın doğusunda büyük çatışmaların meydana gelmesinin eski Sovyetler Birliği için sonun başlangıcı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak, "Ukrayna'nın içinde de yapılan şu değerlendirmeyi destekliyorum; çatışmaların başlaması Ukrayna için sonun başlangıcı olur" diye konuştu.

RIA Novosti'nin aktardığına göre internet üzerinden gerçekleştirilen bir sohbete katılan Kozak, "Bu kendilerine verdikleri bir zarar olur. Kendilerini bacaktan değil, surattan vurmuş olurlar" dedi.

Putin'e en yakın isimlerden olan Kozak, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların boyutuna göre Rusya'nın "doğudaki Rus vatandaşlarına yardım etmeye gitmesi gerekebileceğini" ifade etti.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti.

Perşembe günü bir Ukrayna askeri daha ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Ukrayna Ordusu, son 3 günde 5 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski bu yıl toplam 24 askerin öldürüldüğünü ifade etti.

Le Monde | Çokuluslu şirketlere yönelik küresel bir vergiye doğru

ABD’de Biden yönetimi, sunulan 2 trilyon dolarlık altyapı planını karşılamak üzere küresel düzeyde bir “asgari kurumlar vergisi” seçeneğini gündeme getirdi. Küresel ekonomide, çokuluslu şirketlerin daha eşit bir şekilde vergilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlerin “vergi cennetine” taşınmalarının önüne geçilebileceğini vurguladı. Biden yönetimi kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara uygulanan indirimlerin bir kısmını da kaldırmayı planlıyor.

Al Jazeera | Dünya gıda fiyatları son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan bir paketin fiyatına dair yaptığı aylık gıda fiyat endeksi, şubat ayında 116.1 puanken bu ay 118.5’e çıktı. Dünya gıda fiyatlarının 10 aydır düzenli bir şekilde arttığı, 2014’ün haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye geldiği belirtildi.