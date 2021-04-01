Dünya basınında bugün | Navalni açlık grevine başladı

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükûmet, ülkedeki ırkçılığa dair bir rapor hazırladı. ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü ülkenin altyapısın yenilemeyi hedefleyen 2 trilyon dolarlık planını sundu. ABD'de geçen sene polis memuru Derek Chauvin'in boğazına 9 dakikadan uzun süre diziyle bastırarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor. Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'da tutuklanarak ceza kampına gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevine başladığını duyurdu.

1 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | “Britanya’da kurumsal ırkçılık yok” diyen hükûmet raporu tepki gördü

Britanya’da hükûmet, ülkede ırkçılığın durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Ülkede kurumsal bir ırkçılık bulunmadığını savunan rapor, çok sayıda insan hakkı grubunun tepkisini çekti. Aile yapısı ve sosyal sınıfların insanların geleceği konusunda ırktan daha etkili olduğunu savunan rapora karşılık aktivistler, ülkedeki sistematik ırkçılığın görmezden gelindiğini söyledi. İşçi Partisi’de hükûmetin ırkçılığı görmezden geldiğini söyledi. Raporun “bölücü” olduğu ve sistematik bir değişim şansını elden kaçırdığı belirtildi.

The Independent | Britanya’nın ırkçılık raporuna tepki: Köleliği yüceltiyor

Britanya’da hükûmetin talebiyle Irk ve Etnik Eşitsizlikler Komisyonu’nun hazırladığı tepki çeken raporun ardından Başbakan Boris Johnson’dan “raporun neden köle ticaretini yücelten” ifadeler içerdiğini açıklaması istendi. Yapısal ırkçılığın gözardı edildiği belirtilen rapor, Britanya’da kişilerin sosyoekonomik arka planı ve kültürünün ırktan daha belirleyici faktörler olduğu savunuldu.

The New York Times | Biden'ın planı işleri, yolları ve büyümeyi öne çıkarıyor

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü ülkenin altyapısın yenilemeyi hedefleyen 2 trilyon dolarlık planını sundu. Biden, "Bu değişim girişimi dünyadaki en dayanıklı, en girişimci ekonomiyi yaratabilir" diye konuştu. Beyaz Saray yetkilileri plan kapsamında 20 bin mil yolun tekrar inşa edileceğini, ekonomik öneme sahip 10 köprünün tamir edileceğini, kurşun boruların kaldırılacağını ve milyonlara istihdam sağlayacak projeler üretileceğini" ifade etti.

The Washington Post | Chauvin olay yerinde diziyle bastırmasını savundu

ABD'de geçen sene polis memuru Derek Chauvin'in boğazına 9 dakikadan uzun süre diziyle bastırarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili dava devam ediyor. Duruşma sırasında Chauvin'in vücuduna takılı kameranın kayıtları gösterildi. Kayıtlarda Chauvin'in olay yerindeki bir kişiye, "Tahminen bir şey kullanmış" ve "Kontrol altına alınması gerekiyordu" diyerek Floyd'un boğazına bastırmasını savunduğu duyuluyor.

Moscow Times | Rus muhalif lider Navalny, hapishanede açlık grevine başladığını duyurdu

Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'da tutuklanarak ceza kampına gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevine başladığını duyurdu.

Navalni, "Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi" ifadelerini kullandı. Açıklamasında adalet vurgusunu yineleyen Navalni, "Ne yapmalıyım? Açlık grevi ilan ediyorum. Adalet için, yasaların uygulanması ve doktorların bana gönderilmesi için aç yatıyorum" dedi.

Le Monde | Yeniden kapanma… Ve son?

Fransa’da artan Koronavirüs vakaları ve hastane yoğunluğunun ardından dün akşam ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 4 hafta sürecek yeni bir kapanma olacağını duyurdu. 4 haftanın 3’ünde okulların da tamamen kapanacağını söyleyen Macron, aşılama programının kapanmayla bir arada ilerlemesiyle “tünelin sonundaki ışığı” göreceklerini vurguladı. Yeni kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmesi yasaklanacak.

Al Jazeera | “Lübnan’da çok sayıda çocuk okula hiç dönemeyebilir”

Save the Children isimli sivil toplum kuruluşu, Lübnan’da ekonomik krizin Koronavirüs salgınıyla “eğitim felaketine” doğru gittiğini duyurdu. Pandemi nedeniyle 1.2 milyon çocuğun okula gidemediği ülkede dezavantajlı gruptaki çocukların bir daha hiç okula dönmeme riski olduğu belirtildi. Lübnan’da ailelerin yarısından çoğunun yoksulluk içinde yaşadığı, ülkedeki Filistinli ve Suriyeli sığınmacılarda ise bu oranın yüzde 70 ile 90 oldu belirtildi. Yoksulluk nedeniyle uzaktan eğitimden de faydalanamayan çocukların eğitimden kopmaya başladığı vurgulandı.