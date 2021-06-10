Dünya basınında bugün | "Müttefikler ve bir hasım, Biden'ın diplomasisini test edecek"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden'ın Britanya'yla başlayan ve yedi gün sürecek ziyaretleri dünya basınında geniş yer buldu. The Washington Post'ta yer alan makalede "Müttefikler ve bir hasım, Biden’ın kişisel diplomasisini test edecek" ifadeleri yer aldı. Fransa basını, iki gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tokatlı saldırıyı, Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçim öncesi şiddet ortamının yoğunlaştığı şeklinde yorumladı. Rusya'da ise mahkeme, muhalif lider Aleksey Navalni'yle bağlantılı kuruluşları "aşırılık yanlısı" ilan etti.

10 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | ABD, ihtiyacı olan ülkelere 500 milyon doz aşı gönderecek

Beyaz Saray, gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlanıyor. Biden G7 zirvesi için Britanya’ya vardıktan sonra Amerikan askeri birliklerine hitaben yaptığı konuşmada da, "Covid-19'u sadece ülkemizde değil, her yerde bitirmek zorundayız" dedi. Biden, şöyle devam etti: "Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir engel yok ve (bunlar gibi) başkaları da olacak. Bu, koordineli ve çok taraflı bir eylem gerektiriyor."

The Washington Post | Müttefikler ve bir hasım, Biden’ın kişisel diplomasisini test edecek

ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı seyahati olan yedi günlük Avrupa ziyaretinin ilk durağı olan Britanya’ya ulaştı. The Washington Post’ta Biden’ın ilk ziyaretiyle ilgili yazılan makalede “Kişisel diplomasisi ve sıkça bahsedilen yabancı liderlerle tanışıklığının ABD için sonuç üretip üretemeyeceği anlaşılacak” ifadeleri yer aldı. Biden, George H.W. Bush’tan sonra dış politika üzerine en uzun süre çalışarak göreve gelen başkan olarak nitelendi. Biden’ın ABD müttefiklerinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir görüşme yapacağının altı çizildi.

The Wall Street Journal | Afganistan’da mayın temizleyen yardım çalışanlarına saldırı

Afganistan’da dün gönüllü olarak mayın temizleme işinde çalışan kişilere saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Afganistan hükûmeti saldırıdan Taliban’ı sorumlu tutarken Taliban saldırıyla bağlantısını reddetti.

The Guardian | Sıcak karşılama: ABD Başkanı Biden G7 Zirvesi için Britanya’ya ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden, yedi gün, üç ülke sürecek ziyaretlerinin ilk durağı olan Britanya’ya ulaştı. Biden, burada G7 Zirvesi’ne katılmadan önce Kraliçe Elizabeth’i ziyaret edecek ve Britanya Başbakanı Boris Johnson’la görüşecek. Biden, Britanya’da dört günün ardından Brüksel’e NATO Zirvesi’ne geçecek.

The Independent | Biden, Johnson’dan Kuzey İrlanda konusunda harekete geçmesini isteyecek

Britanya ve Avrupa Birliği arasında Kuzey İrlanda üzerinden yeni bir Brexit ticaret gerilimi oluşurken ABD Başkanı Joe Biden’ın, Britanya Başbakanı Boris Johnson’la yapacağı ikili görüşmede “Kuzey İrlanda’da barışı riske atmamasını” isteyeceği belirtildi. Londra’danın Britanya ana karasından yapılan bazı ihracatlar için ödemesiz dönemi uzatmaya yönelik açıklamaları üzerine Biden’ın Kuzey İrlanda protokolünün daha fazla ihlal edilmesinin önüne geçmek için uyarıda bulunacağı belirtildi.

Le Monde | Siyaset, şiddet tehdidi altında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce Fransa’nın Drome bölgesinde vatandaşlarla görüşürken tokatlı saldırıya uğradı. Macron tarafından “tekil olay” olarak nitelendirilen saldırı, tüm taraflar tarafından kınandı. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, seçilmişlere yönelik saldırılar ve kamuoyundaki öfkenin yoğunlaştığı belirtildi. Macron “Demokratik yaşamın sakinlik ve saygıya ihtiyacı vardır” dedi.

The Moscow Times | Rusya, Navalni’nin siyasi ve aktivist hareketlerini “aşırılık yanlısı” olarak nitelendirdi

Rusya'da mahkeme, muhalif Aleksey Navali ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etti, bunların faaliyetlerini yasakladı. Navalni’nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalni Karargahları isimli kuruluşların aşırılık yanlısı olduğuna karar verildi. Bu kuruluşların her türlü bilgi yayması, mali operasyonlar yapması, seçimlere katılması, eylem ve gösteri organize etmesi gibi tüm faaliyetleri yasaklandı.