Dünya basınında bugün | Minneapolis Polis Departmanı’na federal soruşturma

T24 Dış Haberler

ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1.5 milyon Ermeni’nin ölümüyle sonuçlanan 1915 olaylarını bu hafta “soykırım” olarak tanımlayacağını aktardı. ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunması sonrası Minneapolis kentinde polislerin uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Rusya'nın çeşitli kentlerinde on binlerce kişi açlık grevindeki tutuklu Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle sokaklara çıktı.

22 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Rapor: İngiliz Milletler Topluluğu için savaşan binlerce kişi, beyaz askerler gibi anılmadı

Britanya’da yapılan bir soruşturma, İngiliz İmparatorluğu için savaşan binlerce Asyalı ve siyah askerin, beyaz askerlerle aynı şekilde anılmadığını ortaya koydu. İngiliz Milletler Topluluğu Şehitler Komisyonu’nun hazırladığı rapor, Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden en az 116 bin kişinin adıyla anılmadığını gösterdi. Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından duyurulması beklenen rapor, diğer Milletler Topluluğu’ndan gelen askerlere farklı davranıldığını gösterdi.

The Independent | Chauvin’in suçlu bulunmasının ardından Minneapolis Polis Departmanı’na federal soruşturma

ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunması sonrası Minneapolis kentinde polislerin uygulamalarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Minneapolis şehrinde polisin protestolar dahil olmak üzere güç kullanımını, ayrımcı uygulamalara başvurup başvurmadığını incelenecek.

The New York Times | ABD, Minneapolis'te polisliğin nasıl yapıldığını soruşturacak

ABD'de Adalet Bakanı Merrick B. Garland, George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten suçlu bulunmasından bir gün sonra Minneapolis Polis Departmanı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını açıkladı. New York Times, bunu Biden yönetiminin polisin uyguladığı istismara karşı mücadele konusunda daha sıkı bir tutum izleyeceği ve yerel güçlerin federal hükümet tarafından daha sıkı izleneceği sinyali vermesi olarak nitelendirdi.

The Washington Post | Ohio'da bir gencin vurularak öldürülmesi yeni tepkilere sebep oldu

Salı günü ABD'de George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in suçlu bulunduğunu açıklayan karar okunmadan dakikalar önce Ohio'nun Columbus kentinde 16 yaşındaki bir siyah çocuk, polis tarafından vurularak öldürüldü. Beyaz Saray, Ma’Khia Bryant isimli çocuğun öldürülmesine kısa süre içinde tepki gösterdi. The Washington Post, yaşananlarla ilgili detayların kısa süre içinde açıklanmasında geçen yıl güç kazanan ırkçılık karşıtı hareketin etkili olduğunu ifade etti.

Moscow Times | Durumu kötüleşen Navalni'nin destekçileri Rusya'nın çeşitli noktalarında serbest bırakılması için protestolar düzenledi

Rusya'nın çeşitli kentlerinde on binlerce kişi açlık grevindeki tutuklu Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle sokaklara çıktı.

Navalni'nin destekçileri, Putin'in her yıl düzenli olarak yaptığı halka sesleniş konuşmasının gününde protestolar düzenlenmesi için çağrı yapmıştı.

Polise göre Putin'in konuşmasını yaptığı binanın biraz uzağındaki Manezhnaya Meydanı'nda konuşma bittikten birkaç saat sonra yaklaşık 6 bin kişi toplandı. Saint Petersburg'da 4 bin 500, ülke genelinde de 14 bin kişinin toplandığı ifade edildi. Bağımsız gözlemciler gerçek sayıların bundan çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Moscos Times'ın aktardığına göre Kızıl Meydan yakınındaki protestocular, "Putin bir hırsız" ve "Onu özgür bırakın" diye slogan attı. Yoldan geçen arabalar protestoculara destek için korna çaldı. Protestolara yakın noktalara çevik kuvvetin yerleştirildiği görüldü.

Polisin 64 Rus şehrinde toplam bin 496 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Geçen günlerde mahkumlara özel bir hastaneye kaldırılan Aleksey Navalni'nin doktorları, muhalif liderin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirtmişti.

Liberation | Le Pen Elysee’de; tehlike belirginleşiyor

Liberation gazetesi, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ulusal Cephe Partisi’nin aşırı sağcı lideri Marine le Pen’in, Emmanuel Macron’la yakın bir destek göreceğine dair analizleri manşete taşıdı. Le Pen’in artan desteğinin arkasında Macron’a yönelik tepkiler, sağın güçlenişi gibi faktörler gösterildi. Fransa’da 2022’de gerçekleşecek seçimden aşırı sağın kazandığı bir sonuç görülebileceğinin altı çizildi.

Al Jazeera | “Biden, 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanıyacak”

ABD basını, ABD Başkanı Joe Biden’ın Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1.5 milyon Ermeni’nin ölümüyle sonuçlanan 1915 olaylarını bu hafta “soykırım” olarak tanımlayacağını aktardı. Biden yönetiminden kaynakların aktardıklarına dayanan haberlerde, 24 Nisan Cumartesi günü Biden’dan açıklama geleceği belirtildi. Haberlerde, son kararın verilmediği, kararın değişebileceği de vurgulandı.