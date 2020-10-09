Dünya basınında bugün | Michigan Valisi Whitmer'ı kaçırmak için plan yapılmış!

T24 Dış Haberler

ABD'de FBI, Michigan'ın Demokrat Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak için yapılan bir planı ortaya çıkardı. İnternet üzerinden yapılacağının açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ikinci canlı yayın tartışmasına katılmayacağını belirtti. Britanya’da hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları, yeni planlanan bar ve restoranlara kısıtlamalar gibi Koronavirüs önlemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. İsrail’de hükûmet eylemleri yasaklayan acil durum hükmünün süresini uzattı. Yasağın uzama nedeninin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri olduğu belirtildi.

9 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Uzmanlar, Britanya’da yeni Koronavirüs önlemlerinin yeterli olmadığını söylüyor

Britanya’da hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları, yeni planlanan bar ve restoranlara kısıtlamalar gibi Koronavirüs önlemlerinin yeterli olmayacağını söyledi. İsim vermeden konuşan bir uzman, İskoçya’da uygulanan 2 hafta süreli sıkı kısıtlamaları hatırlatarak İngiltere’de de aynısının uygulanmış olması gerektiğini söyledi.

The Independent | Karantina karmaşası

Britanya Başbakanı Boris Johnson, açıklanan yeni Koronavirüs kısıtlamalarından sonra bölge liderlerinden tepki gördü. Öte yandan ülkede önlemlerin sıkılaştırılmaması durumunda salgında Nisan ayından da yüksek bir seviyeye çıkma riski olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock, pandemide ‘kritik bir noktada’ olunduğunu söyledi.

New York Times | Whitmer'ın kaçırılma planında hedef alındığı söylendi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırma ve devirme planı yapan bir grubun engellediğini açıkladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir örgütün, Michigan Valisi Whitmer'i kaçırmak için detaylı bir planlama yaptığı ancak hazırlıklarını tamamladığı esnada amacına ulaşmadan çökertildiği kaydedildi. Kaçırılma komplosundan kaynaklanan federal suçlamalar nedeniyle en az 6 kişi tutuklandı. Grupla ilgili olarak toplamda 13 kişiye suçlama yöneltiliyor. Büro, grubun iç savaş çıkarmak ve eyalet kapital binasını basmak için de planlar yaptığını ifade etti.

The Washington Post | Trump, internet üzerinden yapılacağının açıklanmasının ardından ikinci canlı yayın tartışmasından çekildi

ABD'de canlı yayın tartışmalarını düzenleyen komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasının ardından gelecek hafta yapılacak ikinci canlı yayın tartışmasının internet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Fox News'a konuşan Trump, tartışmanın internet üzerinden yapılmasının "kabul edilemez" olduğunu ve "vakit kaybı" olacağını ifade etti. Beyaz Saray doktoru, Trump'ın bu hafta sonu itibariyle kamuya açık etkinliklere katılabileceğini söyledi.

Moscow Times | Karabağ görüşmelerinden önce topçu ateşi Ermenistan'daki katedrali vurdu

Uluslararası aktörülerin çatışmaları durdurmak için bir araya geleceği görüşmelerden önce Ermenistan, Azerbaycan'ı tarihi bir katedrali vurmakla suçladı. ABD, Fransa ve Rusya temsilcilerinin Cenevre'de yaptığı toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı.

Le Monde | Fransa’nın Koronavirüs verilerinde boşluk

Fransa’da toplam Koronavirüs vakası ve buna bağlı ölüm sayısına dair verilerde eksikler olabileceği konuşuluyor. Sağlık çalışanları ve araştırmacılar, verilerin eksik olabileceği ya da birtakım karışıklıklar nedeniyle gecikerek eklenebileceğinden endişe ediyor. Verilerin eksik olmasının, ülkede virüsün yayılımına dair doğru sonuçlar almayı engelleyeceği düşünülüyor.

Al Jazeera | İsrail’de eylem yasağı uzatıldı

İsrail’de hükûmet eylemleri yasaklayan acil durum hükmünün süresini uzattı. Yasağın uzama nedeninin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri olduğu belirtildi. İsrail’de aylardır Başbakan Benjamin Netanyahu’nun istifasını talep eden yolsuzluk karşıtı protestolar yapılıyordu. Geçen ay, eylem yasağının getirilmesine rağmen protesto gösterileri devam etti.