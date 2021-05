Dünya basınında bugün | Manhattan'ın giderek boşalan gökdelenleri

T24 Dış Haberler

Britanya'da en az bir doz Koronavirüs aşısı olan yetişkinlerin sayısı 30 milyonu aştı. New York Times, Manhattan'ın boşalmaya başlayan gökdelenlerine dikkat çekti. Belarus'ta hükûmet karşıtları Aleksandır Lukaşenko'ya karşı protestoların "ikinci dalgasını" başlatmaya hazırlanırken polis aralarında 5 gazeteci de bulunan 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Günler boyunca Süveyş Kanalı'nın tıkalı olmasına neden olan dev konteyner gemisi Ever Given'ın motorlarının tekrar çalıştırıldığı, geminin yeniden hareket ettirildiği duyuruldu.

The Guardian | Polis şefi, suçla mücalede ırkçı geçmişi kabul etti; değişim gerektiğini söyledi

İngiliz Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt, ülkedeki polis teşkilatının ayrımcı geçmişinin bugün siyah toplumun polise olan güvenini azalttığını söyledi. Hewitt, güvenin az olmasının kolluk güçlerinin işleyişini zedelediğini de ekledi. Geçen yıl ABD'de başlayıp dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleşen Black Lives Matter protestolarının ardından ilk kez açıklama yapan Hewitt, polis teşkilatında ırk adaletinin sağlanmasının bir "zorunluluk" olduğunu söyledi. Hewitt, "Polisler ve siyah toplum arasında jenerasyonlar boyunca süren tarihi değiştirmek istediklerini" söyledi.

The Independent | Britanya'da 30 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı

Britanya'da en az bir doz Koronavirüs aşısı olan yetişkinlerin sayısı 30 milyonu aştı. Aşılama programı çerçevesinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'sine Koronavirüs aşısı yapıldı. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise "Aynı hızda devam etmeliyiz, lütfen ikinci doz için çağrıldığınızda aşınızı olun" açıklamasını yaptı. Ülkede ikinci doz yapılan aşıların sayısı ise 3 milyon üzerinde kaydedildi.

The New York Times | Çalışma kültürü değişirken Manhattan uçurumda

New York Times, New York'taki One Trade Center'da 16 katlık bir ofisi olan Spotify'ın çalışanlarına artık istedikleri yerde mesailerini yapabileceklerini söylemesinin ardından bu katların yüksek ihtimalle bir daha asla dolmayacağını ifade etti. Birkaç kat aşağıdaki MediaMath'in binadan çıkmayı planladığı ifade edildi. Gazete, bu örneklerin giderek çoğaldığına dikkat çekti. Gazete bu örneklerin sadece New York'a özel olmadığını belirtse de, en çok ofis binalarından oluşan gökdelenleriyle ünlü Manhattan'ın bu değişimden etkileneceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Koronavirüs pandemisinin çalışma kültüründe yarattığı değişikliğe dikkat çekti.

The Washington Post | ABD aşı pasaportu geliştirmeye çalışıyor

ABD'de yönetim, Başkan Joe Biden'ın yaz aylarında normalleşme sözü vermesinin ardından "insanların aşı olduğunu kanıtlayabileceği" bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Birçok şirket, kapılarını açmadan önce çalışanlarının aşılandığına dair kanıt istediğini ifade etmişti.

Moscow Times | Belarus polisi protestocuları gözaltına aldı, muhalefet mitingini önledi

Belarus'ta hükûmet karşıtları Aleksandır Lukaşenko'ya karşı protestoların "ikinci dalgasını" başlatmaya hazırlanırken polis aralarında 5 gazeteci de bulunan 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Eski Sovyet ülkesinde geçen Ağustos ayında Lukaşenko seçimleri kazandığını iddia ettikten sonra büyük protestolar başlamıştı. Binlerce kişinin gözaltına alınıp bazılarının uzun hapis cezalarına çarptırılması, polisin orantısız güç ile bazı protestocuları öldürmesinin ardından eylemler durmuştu.

Muhalefetin protestoları koordine etttiği Nexta isimli Telegram kanalı protestoların "ikinci dalgasının" cumartesi günü başlaması için çağrıda bulunmuştu.

Viasna insan hakları grubu bu çağrıdan sonra ülkenin çeşitli noktalarında 5'i gazeteci 110 kişinin gözaltına altına alındığını duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre başkent Minsk'te cumartesi alınan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından protestocular toplanamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehir merkezine askeri araçlar getirildiği görüldü.

Le Monde | Fransa'da Koronavirüs'le mücadelede okulların durumu tartışma yarattı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde bölgesel karantina uygulayan Fransa'da kısıtlamaların olduğu bölgeler dahil olmak üzere tüm okulların açık olması tartışma yarattı. Sağlık uzmanları ve eğitimciler, salgının kontrol altına alınması için okulların da yeniden kapanması gerektiğini savundu. Öğrenciler ve öğretmenler arasında bulaşın yüksek olduğu belirtildi. Öte yandan hükümet, bir sınıfta bir pozitif vaka görüldüğü anda tüm sınıfın karantinaya alınacağı bir yol üzerinde ilerleyeceklerini söyledi.

Al Jazeera | Süveyş Kanalı'na sıkışan Ever Given hareket ettirildi

Günler boyunca Süveyş Kanalı'nın tıkalı olmasına neden olan dev konteyner gemisi Ever Given'ın motorlarının tekrar çalıştırıldığı, geminin yeniden hareket ettirildiği duyuruldu. Geminin bir bölümünün oynatılması üzerine başlatılan incelemeler tamamlandığında, hareket ettirme operasyonunun devam edeceği duyuruldu. Dev geminin kanalı tıkaması üzerine bir hafta içinde dünya ticaretinin en kritik yollarından biri kapandı. Süveyş Kanalı'nı geçmek için şu an 360'tan fazla geminin beklediği belirtildi.