Dünya basınında bugün | 'Macron'un şemsiyesi'nin sınırları

T24 Dış Haberler

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan incelemenin sonucunda Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısının etkili olduğu ve vakaların hastanede tedavi gerektirecek kadar ağırlaşmasını önlediği görüldü.İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapanan ve uzaktan eğitime geçilen okullarda yapılamayan sınavların yerine geçecek notları verme yetkisi öğretmenlere verildi. Uluslararası Af Örgütü(UAÖ), tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdikleri "düşünce mahkûmu" statüsünü geçmişte kullandığı milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemler nedeniyle geri çektiklerini bildirdi. Fransa’da iktidar partisi kendi içinde fikir ayrılıklarıyla karşı karşıya.

25 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de öğretmenlere ders notu belirleyecek yetki verildi

İngiltere’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapanan ve uzaktan eğitime geçilen okullarda yapılamayan sınavların yerine geçecek notları verme yetkisi öğretmenlere verildi. Okullar yeni kararı memnuniyetle karşılarken konuyla ilgili bir yönerge olmamasının “yüksek not patlamasına” neden olabileceği uyarısı yapıldı. Eğitim Bakanı Gavin Williamson kararı açıklarken öğretmenlerin “adil ve esnek” davranmasını istedi. Eğitim Bakanlığı her öğrencinin verilen notlara itiraz hakkının saklı olduğunu da ekledi.

The Independent | Yazın sesi: Britanya’da festivaller geri mi dönüyor?

Normalleşme planının duyurulduğu Britanya’da temmuz sonuna kadar her aşamaların hepsinin tamamlanması bekleniyor. Geçen yıl salgın nedeniyle gerçekleşemeyen pek çok etkinlik gibi müzik festivalleri de bu yıl normalleşme sonunda geri dönüş yapabileceğine işaret etti. Reading ve Leeds festivalleri ekipleri tarafından dün yapılan açıklamada Ağustos ayına hazırlık yapıldığı duyuruldu.

New York Times | 50 bin can kaybının yaşandığı California'da diğer tüm eyaletlerden daha fazla insan öldü

California, 50 bin Koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı ilk ABD eyaleti oldu. Gazete, en fazla ölüm California'da yaşansa da, 30 eyaletin nüfusuna oranla daha çok can kaybı yaşadığını ifade etti. Öte yandan aşının dağıtımı üzerine yapılan bir inceleme, Pfizer'in Koronavirüs aşısının çok etkili olduğunu gösterdi.

The Washington Post | Üçüncü bir aşının etkili olduğu görüldü

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan incelemenin sonucunda Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısının etkili olduğu ve vakaların hastanede tedavi gerektirecek kadar ağırlaşmasını önlediği görüldü. Washington Post, ABD'nin tek dozluk aşıya kısa süre içinde ait kullanım onayı verebileceğini belirtti.

Moscow Times | Uluslararası Af Örgütü, Navalni'nin "düşünce mahkûmu" statüsünü kaldırdı

Uluslararası Af Örgütü(UAÖ), tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdikleri "düşünce mahkûmu" statüsünü geçmişte kullandığı milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemler nedeniyle geri çektiklerini bildirdi.

Navalni 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle havalimanında gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. UAÖ, Rus yetkililerin muhalif lidere yönelik "acımasız bir kampanya yürüttüğünü" söyleyerek Navalni'yi "düşünce mahkûmu" ilan etmişti.

Sivil toplum kuruluşu Rusça bir e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü geçmişte yaptığı yorumlar nedeniyle kendi içinde Navalni'ye düşünce mahkûmu demeyi bırakma kararı aldı" dedi.

Açıklamada Navalni'nin 2000'li yılların ortasında yaptığı bazı açıklamaların "nefret söylemi" seviyesine vardığı ve bunun UAÖ'nün "düşünce mahkûmu için kullandığı tanımla çeliştiği" ifade edildi.

Navalni 2010'ların başında ülkedeki milliyetçi hareketle arasına mesafe koysa da geçmişte kullandığı söylemler konusunda geri adım atan açıklamalarda bulunmadı. 2020'de Berlin'de tedavi görürken Navalni, görüşlerinin hâlâ siyasete başladığı ilk günküyle aynı olduğunu söylemişti.

UAÖ, Navalni'nin serbest bırakılması için kampanya yapmaya deva edeceğini ifade etti.

Sosyal medyada birçok kişi UAÖ'nün kararına tepki göstererek "neden sadece görüşleri kabul edilebilir olan kişilerin düşünce mahkumu ilan edilebildiğini" sorguladı.

Le Monde | Parti içi fikir ayrılıkları; Macron’un “ortak şemsiyesi” sınırlarla karşı karşıya

Fransa’da iktidar partisi kendi içinde fikir ayrılıklarıyla karşı karşıya. İki tartışma konusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidardaki partisi LRM ve bakanlar arasında fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı. Yüksek Öğretim Bakanı Frederique Vidal’ın tepki çeken “İslamcı sağcılık toplumu ve üniversiteleri kangren ediyor” açıklaması ve Lyon’da başlatılan okullarda kırmızı et yasağının Emmanuel Macron’un partisi içindeki “sağ-sol” ayrımını gözler önüne serdiği değerlendirmesi yapıldı. Siyaset bilimci Bruno Cautres, tartışmaların iktidar partisi içindeki sağ-sol uçurumunun hiçbir zaman ortadan kalkmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Al Jazeera | BM Özel Raportörü: ABD’nin Kaşıkçı raporu adalet için kritik önem taşıyor

ABD’nin 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı üzerine hazırladığı raporun paylaşılması beklenirken BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, söz konusu raporun cinayetin sorumlusunun kim olduğuna dair bilgi vereceğini söyledi. Callamard “Daha fazla kanıt olduğunda dünyanın verilen bilgileri göz ardı etmesi imkansız olacak” dedi. “Hesap verilebilirlik ve ABD demokrasisi için Kaşıkçı raporu yayımlanmalı” diyen Callamard, raporun adaletin yerine getirilmesi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Beyaz Saray, ABD istihbaratının cinayete dair hazırladığı raporun “yakında” yayımlanacağını duyurdu.